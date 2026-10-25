در پی تصمیم ناشر «سالی رونی» برای توقف عرضه آثار این نویسنده ایرلندی در بریتانیا به‌دلیل حمایت از فلسطین، بیش از ۱۵۰ نویسنده، بازیگر و موسیقی‌دان با انتشار نامه‌ای سرگشاده به این اقدام اعتراض کردند. رونی پیش‌تر اعلام کرده بود که درآمد حاصل از فروش کتاب‌هایش را به گروه «پالستاین اکشن» اختصاص می‌دهد؛ گروهی که دولت انگلیس در سال ۲۰۲۵ آن را سازمانی تروریستی اعلام کرد. امضاکنندگان نامه با محکوم کردن این تصمیم، آن را تهدیدی علیه آزادی بیان و دسترسی عمومی به کتاب‌ها دانسته‌اند. در میان امضاکنندگان این نامه نام چهره‌هایی چون پل مسکال، دیزی ادگار جونز، زیدی اسمیت و تیلدا سوینتن دیده می‌شود.

نویسندگان، بازیگران و موسیقی‌دانان در حمایت از سالی رونی به میدان آمده‌اند؛ پس از آنکه اعلام شد به‌دلیل حمایت این نویسنده از گروه «پالستاین اکشن»، امکان فروش کتاب‌های او در بریتانیا وجود ندارد. در نامه‌ای سرگشاده که در نشریه نیو استیتسمن منتشر شده، امضاکنندگان از جمله پل مسکال، دیزی ادگار جونز و اعضای گروه کنی‌کپ، این تصمیم را به چالش کشیده‌اند. در این نامه آمده است: «سالی رونی نویسنده است، نه تروریست. کتاب‌های او باید در دسترس عموم قرار داشته باشند.»

بر‌اساس توضیحاتی که در وب‌سایت گروه «پالستاین اکشن» منتشر شده، این گروه برای «پایان‌دادن به همدستی جهانی با نظام آپارتاید نسل‌کش اسرائیل» فعالیت می‌کند. گروه‌های بشردوستانه و یک کمیسیون سازمان ملل متحد گفته‌اند اقدامات اسرائیل در غزه مصداق نسل‌کشی است.

مقام‌های بریتانیایی در سال ۲۰۲۵ این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند. این تصمیم با وجود پیگیری‌های حقوقی گسترده برای لغو آن، پا‌برجا ماند. بر‌اساس این ممنوعیت، عضویت علنی در گروه، حمایت از آن یا جمع‌آوری کمک مالی برایش می‌تواند جرمی مجازات‌پذیر با حداکثر ۱۴ سال حبس باشد. رونی اوایل ماه جاری اعلام کرد که با وجود این شرایط، دیگر امکان انتشار یا فروش کتاب‌هایش در بریتانیا را ندارد.

در نامه خطاب به دولت انگلیس، حذف کتاب‌های رونی از قفسه کتاب‌فروشی‌ها «توهینی به اصول بنیادین آزادی بیان و ابراز عقیده» توصیف شده است؛ اصولی که به گفته نویسندگان نامه، مردم این کشور مدت‌ها آن‌ها را بدیهی می‌دانستند. امضاکنندگان می‌گویند این تصمیم بر پایه «قوانین ضدتروریسم نسنجیده» اتخاذ شده است.

رونی سال گذشته در یادداشتی در روزنامه آیریش تایمز اعلام کرده بود که به اهدای درآمد حاصل از فروش کتاب‌هایش به گروه «پالستاین اکشن» ادامه خواهد داد. او استدلال کرده بود که قرار دادن این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی، خرابکاری، برگزاری تجمع‌های اعتراضی و ایجاد اختلال در فعالیت پایگاه‌ها را در یک سطح با جنایت‌های جنگی القاعده قرار می‌دهد. رونی همچنین این اقدام را تلاشی از سوی دولت انگلیس برای کنترل و محدودکردن بیان سیاسی دانسته بود.

در ادامه نامه سرگشاده آمده است: «ما سانسور را به‌طور قاطع رد می‌کنیم؛ چه مستقیم و چه غیرمستقیم. از دولت می‌خواهیم مسیر خود را تغییر دهد و قوانینی را اصلاح کند که ما را به این نقطه از سرکوب و بی‌منطقی رسانده‌اند.» از دیگر امضاکنندگان این نامه می‌توان به زیدی اسمیت، تیلدا سوینتن، کیت نش، جاناتان گلیزر و بیش از ۱۵۰ چهره دیگر اشاره کرد.

انتشارات فابر، ناشر آثار رونی، اعلام کرده است که دیگر نمی‌تواند کتاب‌های او را در بریتانیا عرضه کند. رونی در بیانیه‌ای که اخیراً به روزنامه گاردین داده، گفته است این تصمیم با موافقت کامل او اتخاذ شده است. او همچنین تأکید کرده است: «تمام تلاشم را کرده‌ام تا درباره باورها و مقاصدم با مردم صادق باشم و کاملاً آماده‌ام پیامدهای آن را بپذیرم.»