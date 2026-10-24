اسلام در عين اينکه دل را قبول دارد، عقل را هم تحقير نمي‌کند. درعين اينکه دل را قبول دارد، عشق را هم قبول دارد، سيروسلوک را هم قبول دارد. عقل و فکر و استدلال و منطق را هم هرگز حاضر نيست تحقير کند، براي عقل و فکر و استدلال و براي تعقل نهايت احترام را قائل است، اين است که در دوره‌هاي متاخر اسلامي گروهي پيدا شدند که دل و عقل را، هر دو را با يکديگر داشته‌اند.

شيخ شهاب‌الدين سهروردي‌، شيخ اشراق، تقريبا راهش همين است و از آن بيشتر ملاصدرا، صدرالمتالهين شيرازي که او از آن کساني است که راه عقل و راه دل را به پيروي از قرآن، مي‌خواهد هر دو را محترم بشمارد و نمی‌خواهد مثل بوعلي راه دل را تحقير بکند (البته بوعلي هم در اواخر برگشته است، از نظر خودش) و نمي‌خواهد مانند بعضي از عرفا و متصوفه راه عقل را تحقير بکند، مي‌خواهد هر دو را محترم بشمارد، بنابراين اسلام با اينکه علم و عقل و عشق تحقير بشود، موافق نيست و اين تحقير مورد تایید اسلام نيست...

استاد شهید مطهری، انسان کامل، ص 160و 61