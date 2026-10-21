جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رزمایش بزرگ ۵۰ هزار نفری جان‌فدا در اراک با تأکید بر اینکه دشمن نه تنها نتوانست خدشه‌ای به نظام وارد کند، بلکه آن را قدرتمندتر کرد، گفت: دشمن نتوانست کاری در صحنه‌های نظامی به انجام برساند و امروز در دریا به خاطر اینکه در معرض موشک‌های هوا به زمین و زمین به هوای نیروهای مسلح قرار نگیرد، ۷۰۰ کیلومتر از تنگه هرمز فاصله گرفته است.

رزمایش بزرگ ۵۰ هزار نفری جان‌فدا در اراک با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد. سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این رزمایش با بیان اینکه انقلاب اسلامی، انقلاب ارزش‌هاست، گفت: انقلاب اسلامی با رهبری حضرت امام خمینی(ره) که از این سرزمین برخاستند، بنیان نهاده شد، این انقلاب، انفجار نور را در سرزمین ائمه‌(ع) بنیان نهاد.

وی با بیان اینکه قرن حاضر، قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرین است، تصریح کرد: آتش‌افروزی‌های دشمنان با هدایت مردم مؤمن و معنوی و رهبری امام بزرگوار و امام شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای و شهیدان والامقام جبهه مقاومت، حرکتی الهی در انسان‌ها ایجاد کرده است، ما امروز در یک نبرد سرنوشت‌ساز با شیطان بزرگ قرار داریم.

سرلشکر ایزدی با اشاره به شخصیت شهید چمران گفت: چمران انسانی متعهد و دانشمند بود که خود را وقف جامعه کرد و هرگاه ایجاب می‌کرد، به عنوان یک رزمنده آرپی‌جی به دست گرفت و به مقابل دشمن رفت.

وی با یادکردی از سردار شهید پاکپور کرد، افزود: افتخار هم‌رزمی این شهید والامقام را داشتم؛ او تمام زندگی خود را وقف این انقلاب، این کشور و این مردم کرد و به عنوان یک تک‌رو در صحنه‌های نبرد حضور داشت و از بنیان‌گذاران زرهی بود.

جانشین فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: شهید پاکپور کمتر فرصت پیدا می‌کرد به سراغ خانواده برود؛ حتی در زمان جنگ به من فرمود در طول سال

۲۹۰ روز در ماموریت بودم. این انسان‌ها این‌گونه حرکت کردند و این حرکت موجب عنایت حضرت سبحان

قرار گرفت.

به گزارش فارس، سرلشکر ایزدی با اشاره به جنگ تحمیلی گفت: ما در مقابل رژیم بعثی همین‌گونه حرکت کردیم و به خودمان متکی بودیم و از امکانات خودمان استفاده کردیم؛ به فرموده امام شهید، حتی سیم خاردار هم به ما داده نمی‌شد، اما در پرتو ایمان و رهبری الهی توانستیم نه تنها بر رژیم بعثی، بلکه بر ارتجاع منطقه و استکبار جهانی پیروز شویم.

جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه دشمن نه تنها نتوانست خدشه‌ای به نظام وارد کند، بلکه آن را قدرتمندتر کرد، بیان داشت: دشمن نتوانست کاری در صحنه‌های نظامی به انجام برساند و امروز در دریا به خاطر اینکه در معرض موشک‌های هوا به زمین و زمین به هوای نیروهای مسلح قرار نگیرد، ۷۰۰ کیلومتر از تنگه هرمز فاصله گرفته است.

تنگه هرمز با صلابت

در اختیار رزمندگان اسلام است

وی با تأکید بر اینکه تنگه هرمز که دشمن تلاش می‌کرد آن را در اختیار بگیرد، امروز با صلابت در دست رزمندگان اسلام است، اظهار داشت: دشمن امروز 700 کیلومتر از تنگه هرمز فاصله گرفته است.

سرلشکر ایزدی تصریح کرد: در همه نقاط این فضای حرکت جهادی برقرار است؛ نه تنها در میادین تهران و سایر شهرها، این حضور و این حرکت واقعاً متعهدانه است و تداوم دارد و در هر مرحله از ارزش بالاتری برخوردار می‌شود.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه امروز در حوزه نبرد و جنگ از ظرفیت‌های بالایی برخوردار هستیم، خاطرنشان کرد: ما در حوزه زمینی، پهپادی، موشکی، پدافند هوائی و بسیج مردمی در حرکت هستیم و ان‌شاءالله این مسیر را باید ادامه دهیم.

وی بیان داشت: آنچه رهبر معظم انقلاب از مردم می‌خواهد را حفظ وحدت و انسجام دانست و گفت: ان‌شاءالله با انسجام مسیر پیروزی را طی می‌کنیم و این مسیر پیروزی باید منجر شود به انتقام از خون پاک و به ناحق ریخته رهبر معظم انقلاب اسلامی و امام شهیدمان و این را ان‌شاءالله با صلابت پیگیری خواهیم

کرد.

آمادگی پاسخ غیرقابل پیش‌بینی به دشمن را داریم

سرلشکر ایزدی با تأکید بر اینکه همه عزیزان باید توجه داشته باشند ما با رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در مراحل مختلف پیروزمند به پیش رفته‌ایم، افزود: آمادگی پاسخ غیرقابل پیش‌بینی به دشمن را داریم و مهیای این حرکت هستیم.

جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر شعار «هیهات منّا الذله» گفت: راه و سالار شهیدان تاریخ را ان‌شاءالله به پیش خواهیم برد و این انقلابی که امام امت از این سرزمین برخاستند و ما رهرو ملت این بزرگوار هستیم، فرمودند انقلابی است که متصل می‌گردد به انقلاب جهانی حضرت حجت (ارواحنا له الفدا) و ما امیدواریم چنین لیاقتی را پیدا کنیم.

وی شرط این لیاقت را حضور در صحنه‌ها، جهاد تبیین، حضور در صحنه‌های امر به معروف و نهی از منکر و کوشش در سلامت جامعه دانست و اظهار داشت: هر کس فکر می‌کند باید در انقلاب خدمت کند که شما عزیزان از برجستگان هستید باید این فرمان امام حاضرمان را به عمل برساند که هر بسیجی باید تلاش کند برای اینکه هر ایرانی یک بسیجی شود؛ این رسالت سنگینی است که برعهده ماست.

سرلشکر ایزدی با اشاره به آیه شریفه «من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه» گفت: شهید آقا نجفی، شهید چمران و دیگر شهدای شما، شهدای ۶ هزار و ۲۰۰ نفره شما و بالاتر از آن، بر عهد و پیمانی که با خدای خود بسته بودند استوار ایستادند و ما هم به فرمایش قرآن ان‌شاءالله این حضور طوفان‌آسا را باید ادامه دهیم و از منتظران باشیم.