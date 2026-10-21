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کد خبر: ۳۴۰۵۱۱
تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۴
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دیدار رئیس ‌مجلس با رهبر معظم انقلاب

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد. 
محمدباقر قالیباف، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی در دیدار با حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، آخرین تحولات جنگ نظامی، اقتصادی و شناختیِ دشمن آمریکایی-صهیونی، بررسی و بر تقویت مؤلفه‌های قدرت کشور، نقش مؤثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حفظ و تحکیم انسجام اجتماعی و وحدت ملی و استمرار حضور آگاهانه و بازدارندۀ ملت مبعوث در تجمعات میدانی، اهتمام دولت و مجلس به همکاری در جهت گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و پیشبرد امور مرتبط با شرکای راهبردی کشور 
تأکید شد.
رئیس ‌مجلس شورای اسلامی در این ملاقات، گزارش‌هایی از فعالیت نمایندگان ملت از شروع جنگ تحمیلی سوم تاکنون و برنامه‌های جاری و آینده مجلس برای حل مسائل و مشکلات کشور را ارائه کرد.

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