پاسخ قاطع ایران به نیرنگ آمریکا قیمت نفت را به ۱۱۱ دلار رساند

سرویس سیاسی-

مأموریت ناکام عاصم منیر در تهران برای نجات ترامپ از بن‌بست انرژی و انتخابات، با پاسخ قاطع مقامات جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو شد و قیمت نفت را به ۱۱۱ دلار رساند.

دونالد ترامپ، قمارباز کاخ‌سفید، این روزها که قافیه جنگ را کاملاً باخته، با دستپاچگی آشکار تلاش می‌کند سرود پیروزی سر دهد. وزیر خزانه‌داری آمریکا چند هفته پیش با طمطراق اعلام کرده بود که اقتصاد ایران ظرف ۱۴ روز دچار فروپاشی کامل خواهد شد؛ پروژه‌ای که برای تحقق آن دست به هر اقدامی زد؛ از تشدید محاصره اقتصادی گرفته تا کلید زدن محاصره هوائی به عنوان مکمل فشار دریایی. اما پاسخ موشکی و آتش قدرتمند نیروهای مسلح بر کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز، تمام محاسبات واشنگتن را دود کرد. اقتدار نظام اسلامی به جهان ثابت کرد که تنگه هرمز هرگز به شرایط پیشین بازنمی‌گردد و قدرت‌های منطقه و ارباب آنها چاره‌ای جز سلام به آقایی ایران و تعظیم در برابر نظم جدید منطقه‌ای ندارند.

در نبرد همه‌جانبه میان ایران و آمریکا که در چهار محور نظامی، اقتصادی- تاب‌آوری، دیپلماتیک و شناختی- روانی جریان دارد، محور اخیر به ستون فقرات استراتژی واشنگتن تبدیل شده است. دولتمردان ترامپ که در میدان واقعیت ناکام مانده‌اند، به ازای هر یک واحد اقدام عملیاتی، حداقل ۱۰ واحد عملیات روانی و شناختی سنگین اجرا می‌کنند. تحرکات نظامی اخیر آمریکا اگرچه نمایشی از تدارک جنگ است، اما هدف اصلی آن گشودن چتر «عملیات فریب مذاکره» است؛ حیله‌ای که می‌کوشد با ایجاد خطای محاسباتی در میان مسئولان و افکار عمومی در دیالکتیک جنگ و مذاکره، کشور را مهیای ضربه کاری کند. تجربه تفاهم اسلام‌آباد که با بدعهدی و نقض مکرر بندهایش توسط واشنگتن شرحه‌شرحه شد و در نهایت ترامپ آن را مرده اعلام کرد، سند زنده‌ای است که ثابت می‌کند آمریکا هرگز به دنبال مذاکره واقعی و اعطای امتیاز نیست.

ایران بازی مهره‌ها را

خوب بلد است

جمهوری اسلامی ایران اما با قاطعیت و پافشاری بر اصول خود، این پیام صریح را به کاخ‌سفید مخابره کرد که نسیه‌فروشی نخواهد کرد و اعتمادی به آمریکا خود ندارد.

ترامپ و نتانیاهو این روزها بی‌پرده، پروژه نابودی ایران را فریاد می‌زنند و تنها عاملی که ترامپ را تحت فشار ملموس قرار داده، صعود افسارگسیخته قیمت انرژی است.

همین اوج‌گیری بهای سوخت باعث شده تا با بالا رفتن قیمت نفت، ترافیک دیپلماتیک میانجی‌ها به مقصد تهران سنگین شود. سفر اخیر «عاصم منیر»-که پیشتر نیز ماهیت وابسته او به عنوان مهره سفارشی آمریکا افشا شده بود- تنها با هدف تنظیم بازار نفت و ایجاد تنفس مصنوعی برای ترامپ در آستانه انتخابات طراحی شد تا شاید قمارباز کاخ‌سفید را از موج انتقادات مردمی و رسانه‌ای پای صندوق‌های رأی نجات دهد. با این حال، پاسخ یکپارچه و صلابت کارگزاران نظام از رؤسای قوا تا فرماندهان ارشد نظامی، پیام روشنی به همراه داشت؛ ایران بازی مهره‌ها را خوب بلد است و عاصم منیر این بار نیز دست‌خالی و ناکام به مقصد بازگشت.

زلزله محاسباتی در واشنگتن

ترافیک فشرده فرستادگان بین‌المللی در تهران طی روزهای اخیر، تجلی عینی یک زلزله محاسباتی در اتاق‌های فکر و مراکز مطالعات امنیت ملی آمریکاست. ورود عاصم منیر به ایران، آن هم درست در امتداد رایزنی‌های راهبردی سرگئی لاوروف و همزمانی آن با پیام‌های مداوم از دوحه و مسقط، پرده از یک واقعیت بزرگ برمی‌دارد؛ دکترین ۱۰ ساله غرب برای انزوای ژئوپلیتیک ایران رسماً به تاریخ پیوسته است.

در این صحنه، اگرچه رسانه‌های جریان اصلی غرب تلاش می‌کنند آمد و شد میانجی‌ها را به عنوان تمایل ایران برای فرار از تنش تصویر کنند، اما رصد عمیق تازه‌ترین مقالات و بولتن‌های محرمانه در اندیشکده‌های تراز اول غرب نشان می‌دهد نخبگان استراتژیک پنتاگون، ماجرا را کاملاً وارونه و از زاویه استیصال همه‌جانبه آمریکا ارزیابی می‌کنند.

بهای نفت میلی به کاهش ندارد!

در حالی که رئیس‌جمهور دروغگوی آمریکا مدام تبلیغ می‌کند که رشد قیمت سوخت ربطی به نبرد با ایران و بستن تنگه هرمز ندارد و ناشی از جنگ ناتو علیه روسیه است، اما افکار عمومی دیدند که با سفر عاصم منیر به تهران و زمزمه‌های مذاکره، بهای نفت ابتدا از ۱۱۳ به ۱۰۷ دلار کاهش یافت و بلافاصله پس از پاسخ قاطع و دست رد ایران به سینه فرمانده ارتش پاکستان، دوباره به ۱۱1 دلار جهش کرد و در مسیر قیمت‌های به مراتب بالاتری قرار گرفت. از سوی دیگر، برخلاف ادعاهای تبلیغاتی فرستاده پاکستان، مرزهای تجاری ایران و پاکستان هنوز بازگشایی نشده است.

جمهوری اسلامی ایران معادله جدیدی بر پایه «امنیت برای همه یا هیچ‌کس» تعریف کرده که تحمیل هزینه بر تهران را جهانی و بازدارندگی واقعی ایجاد می‌کند. افزایش ۳۰ برابری هزینه حمل‌ونقل دریایی، هشدار غول‌های نفتی درباره سناریوی نفت ۲۰۰ دلاری و عقب‌نشینی تاکتیکی واشنگتن از تعرفه‌های ضدروسی، همگی نشان‌دهنده ناگزیر بودن نظام انرژی جهانی از حکمرانی ایران بر تنگه هرمز است؛ گلوگاهی که هیچ جایگزین کاملی ندارد.

بازتاب بین‌المللی این سفر نیز استیصال دشمن را افشا کرد؛ شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی اعتراف کرد با وجود سفر عاصم منیر و ارائه پیشنهاد مصالحه، دستیابی به توافق دور از دسترس است.

روزنامه لبنانی «الاخبار» نیز ادعا کرده عاصم منیر در سفر ۲۰ اکتبر خود حامل «هشدار نهائی» واشنگتن بوده که ایران باید در پرونده هسته‌ای امتیاز دهد، وگرنه با حمله گسترده به تأسیسات هسته‌ای «کوه کلنگ» مواجه می‌شود.

اما محاسبات ترامپ کاملاً اشتباه از آب درآمد. انسداد تنگه هرمز شریان نفت، فرآورده‌های سوختی، گاز و پتروشیمی به خلیج‌فارس را مسدود می‌کند و تهران معتقد است تا زمانی که این اهرم حیاتی را در اختیار دارد، در ازای هرگونه گشایش، چندین امتیاز بزرگ طلب می‌کند بدون آنکه ذره‌ای امتیاز هسته‌ای بدهد.

همچنین در پاسخ به تهدید علیه «کوه کلنگ»، مقامات ایران صراحتاً اعلام کردند زمان تک‌عملیات و عقب‌نشینی گذشته و در صورت هرگونه حماقت، تمام زیرساخت‌های دیجیتال، منافع و مواضع واشنگتن در منطقه به‌صورت گسترده هدف قرار خواهد گرفت. تجربه نبرد ۴۰ روزه اثبات کرد تنها ضربه مهلک، تحقیر و بسته نگه‌داشتن تنگه هرمز، قمارباز کاخ‌سفید را مهار کرده و به پای میز آتش‌بس می‌کشاند.

مقامات جمهوری اسلامی ایران در دیدار با عاصم منیر، با رد قاطع ترفندهای دیپلماتیک و فشارهای واشنگتن، بر لغو تحریم‌ها، حفظ ثروت‌های هسته‌ای و پایبندی کامل به شروط اقتدارآفرین ایران تأکید کردند.

پزشکیان: زیر بار زور نمی‌رویم

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور شامگاه سه شنبه (28 مهرماه) در دیدار با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان با مرور سابقه بدعهدی و پیمان‌شکنی آمریکایی‌ها در حمله به کشورمان در میانه مذاکرات، به شهادت رساندن رهبری معظم انقلاب، دانشمندان و دانش‌آموزان بی‌گناه بدون هیچ دلیل قانونی، اظهار داشت: تمام مشکلات ایجادشده در منطقه، از تشدید تنش و درگیری تا اختلال در تنگه هرمز، همگی ناشی از خوی جنگ‌طلبی آمریکایی‌هاست.

پزشکیان با تأکید بر اینکه اول آمریکایی‌ها باید نشان دهند که تهدید و تحریم را برمی‌دارند تا شرایط برای گفت‌وگو محقق شود، تصریح کرد: نمی‌شود روز به روز بر شدت تحریم‌ها و فشارها افزود و مسیرها و راه‌ها را به روی کشور ما بست، بعد ادعای گفت‌وگو و مذاکره داشت. این چه نوع گفت‌وگویی است؟

رئیس‌جمهور افزود: مدام در رسانه‌ها تبلیغ می‌کنند که می‌خواهند به کشور ما حمله کنند تا مردم ما را بترسانند، در حالی که ملت ما از شهادت هراسی ندارد. شما به عنوان برادران مسلمان ما باید به آنها بفهمانید که با مسلمانان این‌گونه برخورد نمی‌کنند. ما نمی‌خواهیم به کسی زور بگوییم، اما زیر بار زور نمی‌رویم.

قالیباف: آمریکا

جز با اجرای شروط هفتگانه ایران

که در نیویورک ارائه شده

نمی‌تواند اعتماد ایران را کسب کند

همچنین قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی نیز در دیدار با فرستاده پاکستان با اشاره به مذاکراتی که بین ایران و ایالات متحده در اسلام آباد انجام شد، گفت: من در آنجا به صراحت خطاب به معاون رئیس آمریکا گفتم که سابقه طولانی اقدامات منفی آمریکا بر علیه ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی ما را در وضعیت اوج بی‌اعتمادی نسبت به آمریکا قرار داده است و اکنون هم با نقض تفاهم‎نامه اسلام‌آباد توسط دولت ترامپ، تهدیدهای مکرر وی بنای این بی‌اعتمادی بلندتر از قبل است.

قالیباف تأکید کرد که ما حرف جدیدی نداریم و آمریکا جز با اجرای شروط هفتگانه ایران که در نیویورک ارائه شده نمی‌تواند اعتماد ایران را کسب کند.

سرلشکر رضایی: به هیچ وجه ذره‌ای از مواد هسته‌ای غنی شده

از ایران خارج نخواهد شد

علاوه‌بر این، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با عاصم منیر تأکید کرد: حتی ذره‌ای از مواد هسته‌ای غنی‌شده از ایران خارج نخواهد شد و این مواد سرمایه بزرگ و ثروت ملی ایرانیان برای استفاده در داخل کشور است. دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: همه مردم و مسئولان ایران یکپارچه و یکصدا به این نتیجه رسیده‌اند که تا اعتمادسازی از سوی آمریکا صورت نگیرد مذاکره‌ای در کار نخواهد بود و شروع این اعتمادسازی، تحقق شروط ایران است.

امنیت برای همه یا هیچ‌کس

آنچه از مرور ابعاد مختلف صحنه نبرد اخیر برمی‌آید، شکست قطعی هندسه سیاسی و دیپلماسی آمریکا در برابر اقتدار جمهوری اسلامی است. سفر عاصم منیر نه یک اقدام ابتکار خودجوش، بلکه فرستادن مهره‌ای سفارشی از سوی واشنگتن برای خروج اضطراری ترامپ از بن‌بست انرژی و انتخابات بود. بازتاب رسانه‌ای این تحرکات در شبکه ۱۲ صهیونیستی و روزنامه الاخبار و تهدیدهای پوشالی علیه تأسیسات «کوه کلنگ»، تنها آخرین کارت‌های بازی شناختی کاخ‌سفید برای ایجاد خطای محاسباتی در تهران به شمار می‌رود.

با این حال، پاسخ یکپارچه مقامات نظام از دولت و مجلس تا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نشان داد که ایران راهبرد «امنیت برای همه یا هیچ‌کس» را با ثبات قدم پیش می‌برد. تا زمانی که آمریکا شروط هفتگانه را نپذیرد، تحریم‌ها را برندارد و دست از تهدید برندارد، گلوگاه انرژی جهان یعنی تنگه هرمز بسته است.