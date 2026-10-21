توقیف ۵۰۶ خودرو در اجرای 2 روزه طرح برخورد با تخلفات سرعت بحرانی در ۱۱ استان

رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اعمال قانون ۶۱۴ خودرو و توقیف ساعتی ۵۰۶ خودرو در جریان اجرای طرح برخورد با تخلفات سرعت بحرانی در ۱۱ استان در دو روز خبر داد.

به گزارش پلیس راهور، سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به جزئیات اجرای طرح برخورد با سرعت‌های بحرانی اظهار داشت: در روزهای ۲۷ و ۲۸ مهر، عملیات برخورد با تخلفات سرعت بحرانی در ۱۱ استان کشور اجرا شد که در جریان آن، ۶۱۴ خودرو اعمال قانون و ۵۰۶ خودرو به‌صورت ساعتی توقیف شدند.

محبی افزود: در جریان این عملیات، دو مورد پلاک مخدوش شناسایی شد و ۱۲ خودرو نیز به‌دلیل ارتکاب تخلفات سرعت فوق‌بحرانی به پارکینگ منتقل شدند.

وی با اشاره به ضرورت برخورد با تخلفات پرخطر رانندگی ادامه داد: سرعت‌های بحرانی و فوق‌بحرانی از عوامل خطرساز در تصادفات جاده‌ای هستند، چراکه با افزایش سرعت، فرصت واکنش راننده کاهش می‌یابد و در صورت وقوع تصادف، احتمال بروز صدمات شدید و تلفات جانی افزایش پیدا می‌کند.

رئیس پلیس‌راه راهور فراجا گفت: اجرای این طرح با هدف شناسایی و متوقف‌کردن رانندگانی انجام می‌شود که با سرعت‌های بسیار بالا، جان خود و سایر کاربران راه را به خطر می‌اندازند. در این چارچوب، خودروهای متخلف شناسایی شده و متناسب با نوع تخلف، اقدامات قانونی لازم درباره آنها انجام می‌شود.

محبی تأکید کرد: برخورد با سرعت‌های بحرانی صرفاً به اعمال قانون محدود نمی‌شود، بلکه با رویکرد پیشگیرانه و بازدارنده دنبال می‌شود تا از تداوم رفتارهای پرخطر رانندگی و وقوع تصادفات شدید جلوگیری شود.

وی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مجاز و پرهیز از رانندگی پرخطر، در حفظ ایمنی خود و دیگر کاربران جاده‌ای مشارکت کنند.