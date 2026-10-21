میانجی‌ها پای کار ترامپ

احسان صالحی: «ریسه‌شدن میانجی‌ها به تهران با دستور آمریکاست. نمایندگان پاکستان و قطر حامل پیام تطمیع و تهدید برای بازاریابی و تأمین نیاز ترامپ به توافق در دو هفته منتهی به انتخابات بودند. مشکل اینجاست ترامپ توافقی می‌خواهد که بتواند روایت قاطع از پیروزی برای خود بسازد. نقطه سر خط! قفل بسته ماند.»

طنز تلخ

کاربری با اشاره به سفر مجدد فرمانده ارتش پاکستان به ایران نوشت: «خیلی زور است کشوری که خود ده‌ها کلاهک اتمی دارد میانجی مذاکراتی شده و از کشور مورد تهاجم که رهبرش ترور شده می‌خواهند اورانیوم‌های۶۰٪ را تحویل یا رقیق‌سازی کند! و مع‌ا‌لاسف برخی از نخبگان سیاسی کشور مورد هجوم هم می‌گویند بدیم بره! گویا در یک ژانر کمدی هستیم ولی همه‌چیز تراژدی است!» این کاربر در مطلبی دیگر نوشت: «جناب عاصم منیر حاضر است ۴۰ عدد از کلاهک‌های اتمی پاکستان را در راستای اثبات حسن همجواری به هند امحاء نماید؟»

قلب فاطمی و اتصال به خدا

مهدی با انتشار این تصویر نوشت: «آیت‌الله فاطمی‌نیا: به خودتان رجوع کنید، اگر هنوز در دل خود نسبت به حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها محبت دارید، بدانید از که چشم خدا نیفتادید.»

پرچمی که هر روز

عزیزتر می‌شود

کاربری نوشت: «کی فکرش را می‌کرد به فاصله کمی از آن فضای ضد ایرانی و سیاه بعد از دی‌ماه، پرچم‌ ایران در تظاهرات‌های اقصی‌نقاط دنیا بالای دست گرفته شود؟ یک‌بار دیگر ممنون از ایستادگی و جانفشانی شما آقای خامنه‌ای.»

مدالی ارزشمندتر از طلا

زهرا سادات خليلى با انتشار این تصویر از روی سکو رفتن بانوی قهرمان ایران در مسابقات آسیایی ناگویا با حجاب برتر نوشت: «آتنا خانومِ محمدی، گل کاشتید خانوم. قهرمانی مبارکتون باشه. زیر سایه چادر خاکی حضرت مادر محفوظ باشید.»

خیانت

مصطفى: «طرف برام نوشته که شما که دشمن دولت آمریکائید چرا از اپ آمریکایی استفاده می‌کنید! گفتم باز برای ما خوبه، شما سال‌ها نون و نمک این کشور و این ملتو خوردید، توش رشد کردید، اما اینجور بهش خیانت و پشت کردید و در جنگ علیه‌اش رقصیدید.»

دوستان باوفا

نرگس صفری با انتشار این تصویر نوشت: «دورهمی دوستانه تو میناب این شکلیه.»

خیانت با اعتراض فرق داره

سلمان معمار: «دگوری نادان هر موقع معترض فرانسوی از آمریکا و اسرائیل درخواست بمباران و اشغال کشورش رو کرد، خودت رو باهاش مقایسه کن و فکر کن خیانت یعنی اعتراض.»