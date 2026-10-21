راهکارهای طلایی پیشگیری از کمردرد

یک متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، کاهش وزن، فعالیت بدنی منظم و رعایت اصول صحیح بلندکردن اشیاء را از مهم‌ترین و مؤثرترین روش‌های پیشگیری از کمردرد عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیرا نصیری، در گفت‌وگو با مجله پزشکی رادیو سلامت در مورد پیشگیری از کمردرد، گفت: اولین و قوی‌ترین راهکار از نظر تغذیه‌ای، کاهش وزن است.

وی افزود: چاقی نه تنها از طریق فشار مکانیکی وزن بر مفاصل و ستون‌فقرات باعث درد می‌شود، بلکه می‌تواند فرآیندهای التهابی و متابولیک در بدن را فعال کند که مستقیماً با درد مزمن در ارتباط هستند. به همین‌دلیل، تا زمانی که کاهش وزن اتفاق نیفتد، حتی با وجود داروهای درمانی، تقویت عضلات و اصلاح سبک زندگی، ممکن است درمان‌ها با شکست مواجه شوند.

نصیری در مورد اهمیت ورزش‌های تقویت‌کننده خاطرنشان کرد: علاوه‌بر کاهش وزن، انجام ورزش‌های ایروبیک و تقویت عضلات شکم، کمر و ناحیه لگن بسیار ضروری است. ورزش‌هایی مانند شنا و حتی پیاده‌روی‌های ساده و ارزان‌قیمت می‌توانند نقش بسیار مهمی در حفظ سلامت ستون‌فقرات داشته باشند. این متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در بخش اصلاح سبک زندگی، به یک نکته بسیار حیاتی اشاره کرد و افزود: آنچه بسیاری از افراد آن را نادیده می‌گیرند نحوه بلند‌کردن اشیاء است. افراد نباید از کمر به جلو خم شوند، زیرا این حرکت باعث آسیب بیشتر به دیسک‌های کمر می‌شود.

وی توصیه کرد: حتی برای برداشتن اشیاء سبک یا بلند‌کردن بارهای سنگین، بهتر است فرد ابتدا زانوهای خود را خم کرده و سپس از حالت نشسته اقدام به برداشتن شیء کند تا بار به بدن نزدیک باشد.

نصیری در پایان بر اهمیت تنوع حرکتی تأکید و تصریح کرد: برخلاف باور عموم، هیچ پوزیشن نشستن یا ایستادن صد درصدی برای جلوگیری از کمردرد وجود ندارد. مهم‌ترین نکته این است که فرد نباید برای مدت طولانی در یک وضعیت ثابت باقی بماند. تغییر وضعیت، بلندشدن و حرکت‌کردن هر بیست دقیقه یک‌بار، از مؤثرترین و ساده‌ترین روش‌ها برای جلوگیری از فشار مزمن بر ستون فقرات است.