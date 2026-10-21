آنچه بانوان باید درباره اهدای خون بدانند

معاون دفتر جذب و نگهداری اهدا کنندگان سازمان انتقال خون ایران، در خصوص شرایط اهدای خون زنان، نکاتی را متذکر شد.

به گزارش وبدا، گیلدا اسمعیلی فرد، گفت: شرایط عمومی اهدای خون مانند سن، وزن، فشارخون، درجه حرارت، نبض و... در زنان تفاوتی با مردان ندارد. اما برخی شرایط اهدای خون در زنان و مردان اندکی متفاوت است.

وی افزود: مردان می توانند ۴‌ بار در سال خون اهدا کنند در حالی که حداکثر دفعات مجاز اهدای خون در زنان ۳ بار در سال است یا حداقل سطح هموگلوبین قابل قبول که در مردان ۱۳ گرم در دسی لیتر و در زنان ۱۲ گرم در دسی لیتر است.

اسمعیلی فرد تأکید کرد: در مورد شرایط اختصاصی بانوان لازم به ذکر است که خانم‌های باردار و شیرده مجاز به اهدای خون نیستند، از طرفی مادران در صورتی که به فرزندشان شیر ندهند شش هفته بعد از زایمان می توانند اهدای خون را در صورت سلامت جسمی شروع کنند.

معاون اداره کل جذب و نگهداری اهدا کنندگان افزود: سقط جنین نیز از مواردی است که برای بانوان محدودیت اهدای خون به همراه دارد. هر خانمی شش ماه بعد از سقط جنین مجاز به اهدای خون می باشد. همچنین در هنگام قاعدگی شدید و دردناک هم بهتر است اهدای خون انجام نشود.

وی با اشاره به یکی از باورهای غلطی که در میان برخی خانواده ها رایج است گفت: خوب است بدانید که اهدای خون هیچ تأثیر منفی بر روی قدرت باروری زنان ندارد و بسیاری از بانوان اهدا کننده قبل یا بعد از زمانی که اهدا کننده خون بوده‌اند مادر شده‌اند و هیچ مشکلی در این رابطه پدید نمی‌آید. بنابراین اگر خانم‌ها رفتارهای پر خطر نداشته، بیماری زمینه ای مهمی نداشته باشند و معاینات پزشکی آنها طبیعی باشد در هر سنی می توانند جزء اهداکنندگان مستمر خون باشند.