فشار خون بیماری شایعی است که بسیاری افراد را درگیر کرده است اما اقدامات و باورهای غلط در خصوص این بیماری، بسیار خطرناک است؛ در این گزارش فوق تخصص بیماری‌های قلب پاسخ های علمی داده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، فشار خون، یا همان فشار خون بالا ، یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال شایع‌ترین چالش‌های سلامت در دنیای امروز است. این وضعیت زمانی رخ می‌دهد که نیروی خون بر دیواره‌های شریان‌ها بیش از حد معمول باشد؛ فشاری که اگر کنترل نشود، می‌تواند به مرور زمان باعث آسیب‌های جبران‌ناپذیری به قلب، کلیه‌ها و مغز شود.

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مدیریت فشار خون، ماهیت «بی‌علامت» بودن آن است. بسیاری از افراد تصور می‌کنند تا زمانی که سردرد یا تاری دید ندارند، سالم هستند، اما واقعیت این است که فشار خون بالا اغلب بدون هیچ نشانه‌ای در بدن عمل می‌کند. از این رو، پایش منظم و تشخیص زودهنگام، کلید اصلی پیشگیری از عوارض جدی مانند سکته یا نارسایی قلبی است.

رویکرد صحیح در درمان، نه بر پایه سرعت، بلکه بر پایه «تداوم و دقت» استوار است. درمان‌های دارویی معمولاً با دوزهای پایین آغاز می‌شوند تا بدن فرصت سازگاری با تغییرات فشار داشته باشد. همچنین، اصلاح سبک زندگی شامل کاهش مصرف نمک، مدیریت استرس و فعالیت بدنی منظم، به اندازه دارو در کنترل این بیماری نقش دارند.

عبدالحکیم‌ الکامل، متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشن و عضو هیات علمی دانشگاه علوم‌پزشکی فسا درباره اینکه آیا فشار خون واقعاً بیماریِ سالخوردگان است؟ گفت: خیر، این یکی از بزرگ‌ترین سوءتفاهم‌هاست. برخلاف تصور عموم، فشار خون لزوماً بیماریِ افراد مسن نیست. وی ادامه داد: ما شاهد بروز گسترده این بیماری در بازه‌ سنی ۳۰ تا ۵۰ سال هستیم و حتی در سنین پایین‌تر نیز با موارد بسیار از آن مواجه می‌شویم. بنابراین، نباید تصور کرد که تا سنین بالا، نیازی به مراقبت یا پایش فشار خون نیست.

الکامل در خصوص اینکه نکته چرا بسیاری از افراد با وجود فشار خون بالا، از مصرف دارو خودداری می‌کنند؟» ابراز کرد: مشکل اصلی اینجاست که فشار خون اغلب یک «قاتل خاموش» است؛ یعنی در بسیاری از موارد هیچ علامت مشخص و آشکاری ندارد. بیمار وقتی از او می‌پرسیم چرا دارو مصرف نمی‌کنید، پاسخ می‌دهد: «چون هیچ علامتی ندارم، پس نیازی به دارو نیست.» این یک خطای استراتژیک است. نبودِ علامت به معنای نبودِ آسیب نیست.

این فوق تخصص قلب در مورد روند درمان نیز بیمارانی هستند که از سرعت رسیدن به فشار نرمال گلایه دارند. چرا درمان فشار خون معمولاً با سرعت بالا انجام نمی‌شود؟ افزود: ما در پروتکل‌های درمانی، معمولاً با کمترین دوز شروع می‌کنیم و به تدریج دوز را افزایش می‌دهیم. هدف ما این است که بدن بیمار با دارو سازگار شود و دچار افت فشار ناگهانی و علائم جانبی نشود. بنابراین، بیمار نباید عجله کند؛ رسیدن به محدوده نرمال یک فرآیند تدریجی و ایمن است. وی درباره اینکه استفاده خودسرانه از داروهای اضطراری مانند «کپتوپریل» چه توصیه‌ای دارید؟ باید تأکید کنم که قرص کپتوپریل، قرص «زیرزبانی» نیست؛ بلکه یک قرص معمولی است که باید طبق دستور پزشک مصرف شود.

الکامل خاطرنشان کرد: بیمارانی که داروهای منظم فشار خون مصرف می‌کنند، نباید بدون مشورت با پزشک، از قرص‌های اضطراری استفاده کنند. اگر در شرایط بحرانی دسترسی به پزشک ندارند، بهتر است طبق پروتکل‌های مشخص با پزشک خود مشورت کنند تا از تداخل دارویی یا افت شدید فشار جلوگیری شود.

این فوق تخصص قلب درباره اینکه آیا چک‌کردن مداوم فشار خون همیشه مفید است؟ تاکید کرد: خیر، ابزار کنترل فشار خون در خانه بسیار مفید است، اما نباید به «وسواس» تبدیل شود. برخی بیماران تا ۱۰ بار در روز فشار خود را چک می‌کنند که این کار نه تنها کمکی به کنترل فشار نمی‌کند، بلکه با ایجاد استرس و اضطراب، خود باعث بالا رفتن فشار خون می‌شود. وی تصریح کرد: اگر فشار شما در محدوده نرمال است، فواصل چک‌کردن را بیشتر کنید و از چک کردن‌های مکرر و وسواسی پرهیز کنید.