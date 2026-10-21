پاییز، محصولات فراوان و سالمی را با خود به همراه می‌آورد؛ از سبزیجات ریشه‌ای مانند هویج و زردک گرفته تا انواع کدو مثل کدو‌ حلوایی و کدو سبز و همچنین حبوبات و کلم بروکسل، همگی گزینه‌های متنوعی برای این فصل رنگارنگ هستند.

به گزارش ایسنا، بیشتر این مواد غذایی ماندگاری بالایی دارند و نیازی به نگهداری در یخچال ندارند و کافی است آن‌ها را در مکانی خشک و خنک نگهداری کنید.

این محصولات سرشار از مواد مغذی و مناسب برای شرایط آب و هوایی پاییز و کاهش ابتلا به بیماری‌های فصلی هستند.

برای مثال انواع کدو منبع غنی ویتامین A و پتاسیم محسوب می‌شوند و اگر پوست آن‌ها را هم بخورید، منبع فوق‌العاده‌ای از فیبر را نیز دریافت خواهید کرد.

ارزش غذایی هویج و زردک نیز بسیار زیاد است. اما برخی از مواد معدنی مثل ویتامین A به‌قدری زیاد در آن وجود دارند که آن را به یک خوراکی مقوی تبدیل کرده‌اند. هویج نه فقط برای اندام‌های داخلی مفید است حتی مصرف آن برای سلامت پوست‌ومو نیز توصیه می‌شود.

چغندر هم سرشار از فولات، پتاسیم و فیبر است. این سبزی به بهبود عملکرد قلب، کاهش فشار خون و افزایش انرژی کمک می‌کند. نیترات موجود در چغندر به بهبود جریان خون و افزایش عملکرد ورزشی کمک می‌کند.

شلغم سرشار از ویتامین C، فیبر و پتاسیم است. این سبزی به تقویت سیستم ایمنی، کاهش التهاب و بهبود سلامت قلب کمک می‌کند. فیبر موجود در شلغم به بهبود عملکرد دستگاه گوارش و کاهش سطح کلسترول کمک می‌کند.

نارنگی هم سرشار از ویتامین C، فیبر و آنتی‌اکسیدان‌هاست. این میوه به تقویت سیستم ایمنی، بهبود سلامت پوست و کاهش فشار خون کمک می‌کند. مصرف منظم نارنگی می‌تواند به کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن کمک کند.

گلابی از خوراکی‌های سرشار از فیبر در این فصل است که ویتامین C و پتاسیم نیز دارد. این میوه به بهبود سلامت دستگاه گوارش، کاهش التهاب و تنظیم فشار خون کمک می‌کند. فیبر موجود در گلابی نیز به کنترل قند خون و کاهش سطح کلسترول کمک می‌کند.

اگر به دنبال خوراکی شیرین‌تری هم هستید، می‌توانید سیب را در سبد خرید خود بگنجانید.

مصرف میوه‌ها و سبزیجات پاییزی می‌تواند نقش مهمی در بهبود سلامت عمومی، تقویت سیستم ایمنی و افزایش انرژی در فصل پاییز داشته باشد. به گزارش وبلاگ تخصصی «دکتر اسکات‌لیر»، این محصولات سرشار از ویتامین‌ها، مواد معدنی، فیبر و آنتی‌اکسیدان‌ها هستند که به تقویت سیستم ایمنی، بهبود سلامت قلب و کاهش خطر بیماری‌های مزمن کمک می‌کنند. با گنجاندن این میوه‌ها و سبزیجات در رژیم غذایی روزانه خود، می‌توانید از یک سبک زندگی سالم‌تر و فعال‌تر در فصل زیبای پاییز برخوردار شوید.