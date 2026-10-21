یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی با تکیه بر فناوری نانو و بهره‌گیری از زیست‌مواد طبیعی، موفق به توسعه و بومی‌سازی مجموعه‌ای از فرآورده‌های پیشرفته پزشکی در حوزه‌های ضدعفونی، مهار فوری خونریزی‌های حاد و ترمیم زخم شد؛ دستاوردی که ضمن کاهش وابستگی کشور به اقلام وارداتی، طول درمان زخم‌ها را تا ۷۰ درصد کاهش می‌دهد.

به گزارش معاونت علمی ریاست جمهوری، این شرکت دانش‌بنیان با به‌کارگیری فناوری نانو و مواد زیست‌سازگار زنجیره‌ای از محصولات بهداشتی و درمانی را در سه حوزه کلیدی ضدعفونی‌کننده‌ها، بندآورنده‌های خونریزی و پانسمان‌های بیواکتیو روانه بازار داخلی و بین‌المللی کرده است.

مهار عوامل بیماری‌زا با نانوذرات نقره بدون سمیت تنفسی

یکی از شاخص‌ترین دستاوردهای این مجموعه، ضدعفونی‌کننده‌های «سیلوسپت» بر پایه نانوکلوئید نقره است که علیه طیف وسیعی از باکتری‌ها و قارچ‌ها عمل می‌کنند. نانوذرات نقره با نفوذ به دیواره سلولی و غشای میکروارگانیسم‌ها، عملکرد حیاتی سلول را مختل و از تکثیر آن جلوگیری می‌کنند.

ارزیابی‌های انجام‌شده در آزمایشگاه‌های مرجع و کارآزمایی‌های بالینی نشان می‌دهد این محلول‌ها که برای زخم، سوختگی، پوست و تجهیزات پزشکی کاربرد دارند، فاقد هرگونه سمیت سیستمیک، حساسیت‌زایی و سمیت حاد استنشاقی هستند و غلظت ماده مؤثره آن‌ها در محدوده کاملاً ایمن قرار دارد.

مهار سریع خونریزی در جراحی، تروما و بیماران هموفیلی

کنترل خونریزی‌های شدید شریانی، وریدی و مویرگی در شرایط اورژانسی همواره از چالش‌های بخش درمان بوده است. این شرکت با عرضه فرآورده‌های بندآورنده از جمله «کیتوهم»، «کیتوسل»، «هموگاز» و «بون هم»، راهکاری مؤثر برای این بحران فراهم کرده است.

مکانیسم اثر این محصولات بر پایه جذب سریع پلاسمای خون و تغلیظ موضعی عوامل انعقادی، پلاکت‌ها و گلبول‌های قرمز است که زمان تشکیل لخته را به حداقل می‌رساند. این فناوری به دلیل ایمنی و نبود سمیت سلولی، حتی برای بیماران مبتلا به اختلالات انعقادی نظیر هموفیلی نیز با موفقیت قابل استفاده است.

پانسمان‌های بیواکتیو و کاهش ۷۰ درصدی دوران نقاهت زخم

در حوزه ترمیم بافت، پانسمان‌های بیواکتیو این شرکت با استفاده از «کیتوسان» ماده‌ای زیست‌سازگار برگرفته از پوسته سخت‌پوستان دریایی و قارچ‌ها طراحی شده‌اند. این پانسمان‌ها ضمن حفظ رطوبت بهینه محیط زخم، سلول‌های ایمنی و فاکتورهای رشد را برای تسریع بازسازی بافت فعال می‌کنند.

نتایج بالینی حاکی از آن است که حفظ رطوبت و خواص ضدمیکروبی کیتوسان، طول درمان زخم را تا ۷۰ درصد کاهش می‌دهد. این پانسمان‌ها علاوه بر آسیب‌های حاد نظیر سوختگی و تروما، در درمان زخم‌های مزمن مقاوم به درمان مانند زخم پای دیابتی، زخم بستر (فشاری) و زخم‌های عروقی کاربرد گسترده دارند.

توسعه و صادرات این سبد نانویی افزون بر تأمین نیاز مراکز درمانی کشور و ارتقای تاب‌آوری نظام سلامت، گامی محوری در کاهش روزهای بستری بیماران و هزینه‌های درمان به شمار می‌رود.