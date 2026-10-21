کارخانه آرد ایران عشایر با سه شیفت تولید در شرایط جنگی رکوردشکنی کرد

خرم‌آباد- خبرنگار کیهان:

فرماندار خرم‌آباد گفت: تدابیر و اقدامات جهادی مهندس اکبر بیرانوند، مدیر مجموعه کارخانه آرد ایران عشایر، در شرایط جنگی با سه شیفت تولید، رکورد را شکست که شایسته قدردانی است.

نورالدین درمنان در جریان بازدید از روند فعالیت کارخانه آرد ایران عشایر که با خردورزی بیرانوند، مدیر این واحد تولیدی، متحول شده، با بیان اینکه علی‌رغم تحریم‌ها و شرایط اقتصادی، به همت مدیر کارخانه آرد ایران عشایر، تجهیزات این واحد تولیدی نوسازی شده است، افزود: کارخانه آرد ایران عشایر در شرایط جنگی و جنگ ۴۰روزه، زیر بمباران‌های مستمر موفق شد سه‌شیفته آرد مورد نیاز استان را با کیفیت مطلوب تولید کند.

فرماندار خرم‌آباد با تأکید بر اینکه مدیران بایستی این‌گونه به بهترین شکل ممکن برای حسن انجام وظایف محوله تلاش کنند و پیگیر رفع مشکلات مردم باشند، بیان کرد: مردم با جان‌فشانی همیشه پای نظام و انقلاب بوده‌اند. بنابراین، فلسفه وجود مدیران، خدمت به مردم مبعوث‌شده‌ای است که ولی‌نعمت ما هستند. وی با اظهار به اینکه همان‌گونه که مهندس شاهرخی، استاندار، بارها تأکید کرده‌اند، مدیری که نمی‌تواند به مردم خدمت کند باید کنار برود، گفت: مدیر توانمند به شرح وظایف خود و شرایط جامعه مسلط است و این مصداق مدیریت در کارخانه آرد ایران عشایر تجلی یافته است.

درمنان با اشاره به اینکه باید مسائل و مشکلات مردم ریشه‌یابی و حل شود، ادامه داد: هزینه جنگ بر دوش مردم بوده و همواره صادقانه پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند. بنابراین، دولت و مدیران نیز بایستی پای کار مردم باشند.

فرماندار خرم‌آباد با بیان اینکه قوت غالب مردم نان است، اظهار کرد: با وجود تولید آرد مرغوب، مردم از کیفیت نان ناراضی هستند، به‌طوری‌که روزانه به فرمانداری‌های خرم‌آباد مراجعه می‌کنند و یا از طریق رسانه‌ها پیگیر این مطالبه به‌حق هستند. لذا با آموزش و نظارت، هر روز باید به کیفیت نان افزوده شود. درمنان به تلاش‌های مجموعه آرد ایران عشایر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: مهندس اکبر بیرانوند از مدیران با سابقه درخشان خدمت به مردم در مسئولیت‌های مختلف است و هر جایی از ظرفیت ایشان استفاده شده، موجب تحول و ارائه خدمات مطلوب به مردم بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت بسیار خوب کارخانه آرد ایران عشایر ادامه داد: خوشبختانه این واحد تولیدی شرایط خوبی برای تولید آرد باکیفیت در استان دارد و با تکمیل نوسازی تجهیزات مورد نیاز، آینده بهتری خواهد داشت.

بر پایه این گزارش، مدیر کارخانه آرد عشایر بیان کرد: در حال حاضر، سهمیه گندم این واحد تولیدی حدود ۲۲۰۰ تن است؛ لذا چنانچه تدابیری در خصوص افزایش سهمیه گندم کارخانه آرد ایران عشایر اندیشیده شود، موجب بهره‌وری بیشتر از این ظرفیت تولیدی است.

اکبر بیرانوند با اشاره به شرایط فعلی، ذخیره‌سازی در سیلوهای گندم کارخانه آرد ایران عشایر را مهم برشمرد و افزود: در جنگ ۴۰روزه، این مجموعه تدابیر خوبی انجام دادند و از کمبود آرد در استان جلوگیری کردیم که ایجاب می‌کند بیش از ۵ تن ذخیره گندم این واحد تولیدی باشد.

بیرانوند به تلاش‌های مجموعه کارخانه آرد عشایر در زمان جنگ جنایتکاران آمریکایی و صهیونی علیه کشورمان اشاره کرد و ادامه داد: در بسیاری از بحران‌ها و جنگ‌های اخیر، کمک‌حال استان بودیم و به‌صورت سه‌شیفته کار کردیم تا بتوانیم آرد مورد نیاز استان را تأمین کنیم و همواره به نحو احسن ارائه خدمت کرده‌ایم.

مدیر کارخانه آرد ایران عشایر با تأکید بر افزایش ذخیره گندم در سیلوهای کارخانه، اظهار کرد: مقدار فعلی ذخیره کارخانه با این همه ظرفیت قابل قبول نیست.

وی با اشاره به ظرفیت تولید سبوس در این واحد تولیدی، بیان کرد: ۲۵۰ تن سبوس در این کارخانه تولید می‌شود که به‌موقع در اختیار توزیع‌کنندگان قرار می‌گیرد.

مهندس بیرانوند تصریح کرد: تلاش کردیم با همکاری کنترل کیفی و واحد فنی، تا جایی که امکان دارد به آرد کیفیت بدهیم و حال آردی که در این کارخانه تولید می‌شود، با توجه به کیفیت بالایی که دارد، به‌محض اینکه در سامانه قرار می‌گیرد، بعد از نیم ساعت سهمیه تمام می‌شود.