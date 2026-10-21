یک دستاورد ملی بزرگ دیگر در پالایشگاه اصفهان

اصفهان- خبرنگار کیهان:

مخزن تحت فشار V-74203، از تجهیزات کلیدی طرح گوگردزدایی پالایشگاه اصفهان، پس از توقف ساخت در کره جنوبی، طی ۱۰ ماه به دست متخصصان شرکت دانش‌بنیان مشعل‌پویا اسپادانا تکمیل شد تا دستاورد بزرگی دیگر در پالایشگاه اصفهان رقم بخورد.

آیین پایان موفقیت‌آمیز عملیات ساخت، جوشکاری و انجام آزمون‌های تخصصی تجهیز فوق‌سنگین V-74203 واحد RHU پالایشگاه، با حضور غلامرضا باقری‌دیزج، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، معاونین و مدیران ارشد این شرکت برگزار شد. ساخت این تجهیز ابتدا به یک سازنده در کره جنوبی واگذار شده بود، اما پس از توقف پروژه بر اثر تحریم‌ها، قطعات و بخش‌های نیمه‌ساخته به کشور منتقل و تکمیل آن به متخصصان شرکت دانش‌بنیان مشعل‌پویا اسپادانا، از زیرمجموعه‌های پالایشگاه اصفهان، سپرده شد.

تکمیل ساخت و جوشکاری این مخزن طی ۱۰ ماه کاری و با بهره‌گیری از فناوری جوشکاری زیرپودری اتوماتیک (SAW) مجهز به نازل شکاف باریک (Narrow Gap) انجام شد. کنترل شرایط حرارتی و انجام آزمون‌های پیشرفته فراصوتی نیز برای اطمینان از کیفیت اتصالات صورت گرفت و نتایج بازرسی‌ها به تأیید بازرسان و نمایندگان ارکان پروژه رسید. این تجهیز با وزن ۵۳۰ تن، فشار کاری ۱۵۴.۶ بار و ضخامت ۲۷.۸ سانتی‌متر، در طرح گوگردزدایی و تولید سوخت پاک کاربرد دارد.

غلامرضا باقری‌دیزج، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت پالایش نفت اصفهان در این مراسم، با اشاره به تغییر رویکرد مدیریتی مشعل‌پویا از آذرماه ۱۴۰۳ اظهار کرد: در ابتدا تأکید ما بر این بود که شرکت‌های زیرمجموعه باید به‌جای گسترش بیش از حد دامنه فعالیت‌های خود، بر تعمیق تخصص‌ها و تقویت توانمندی‌های اصلی تمرکز کنند. بر همین اساس، از شرکت‌ها خواسته شد برنامه‌های خود را در بازه زمانی سه تا شش ماه تدوین کنند؛ رویکردی که در مشعل‌پویا به تمرکز بر حوزه‌هایی همچون ساخت سازه‌های فلزی، مخازن و ظروف تحت فشار و ایرکولرها انجامید.

وی ساخت ایرکولر موردنیاز واحد تصفیه هیدروژنی نفت‌گاز (DHT) را نمونه‌ای از این توانمندی دانست و گفت: مشکلات تجهیزات پیشین، از جمله خوردگی، نشتی و توقف‌های مکرر، ضرورت تأمین تجهیزی مناسب را ایجاد کرده بود. ایرکولر ساخته‌شده در مشعل‌پویا اکنون در کنار تجهیزات مشابه در حال بهره‌برداری است و عملکرد رضایت‌بخشی داشته است.

مدیرعامل پالایش نفت اصفهان همچنین ساخت برخی مبدل‌های موردنیاز واحد بنزین را از ظرفیت‌های قابل بررسی این شرکت برشمرد و بر استفاده از توان داخلی برای تأمین تجهیزات، به‌ویژه در شرایط تأخیر برخی پیمانکاران، تأکید کرد. باقری‌دیزج با تأکید بر ضرورت معرفی توانمندی‌های مشعل‌پویا به سایر صنایع گفت: فعالیت این شرکت نباید به تأمین نیازهای داخلی پالایشگاه محدود بماند؛ بلکه باید با شناسایی فرصت‌های همکاری، زمینه حضور آن در پروژه‌های صنعتی و انعقاد قرارداد با مجموعه‌های دیگر فراهم شود. توسعه این تعاملات می‌تواند به پایداری فعالیت شرکت و تقویت نقش آن در تأمین تجهیزات و قطعات موردنیاز گروه کمک کند. وی همچنین با اشاره به تغییر مأموریت شرکت پتروپالایش سهروردی صفاهان و حرکت آن به سمت فعالیت در قالب شرکت مدیریت طرح (MC) اظهار کرد: با توجه به افق ۱۰ تا ۱۵ ساله پروژه‌های توسعه‌ای گروه، ساختار و مأموریت این شرکت متناسب با نیازهای آینده بازنگری شده است تا از ظرفیت‌های تخصصی مدیریت طرح بهره‌گیری شود.

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره پالایش نفت اصفهان، مشعل‌پویا را نمونه‌ای از تحقق عملی ساخت داخل دانست و بر ضرورت گسترش بومی‌سازی در سطح استان و تقویت توان تولید و تأمین تجهیزات در داخل مجموعه تأکید کرد.

باقری‌دیزج در پایان، ضمن قدردانی از تلاش کارکنان، مدیران، مشاوران و اعضای هیئت‌مدیره، حفظ وحدت کلمه و انسجام را لازمه تداوم پیشرفت مجموعه دانست و بر تقویت هم‌افزایی برای دستیابی به دستاوردهای بیشتر تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود: در چنین شرایطی که دشمنان داخلی و خارجی در کوره نفاق و دودستگی و چنددستگی می‌دمند، وفاق کامل و اتحاد را به منصه ظهور خواهیم گذاشت.

در پایان این آیین، عملیات انتقال مخزن تحت فشار مذکور که پس از تکمیل مراحل ساخت و تأیید آزمون‌های تخصصی، برای انتقال به محل پروژه RHU پالایشگاه اصفهان آماده شده بود، آغاز گردید.