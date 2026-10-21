خرم‌آباد- خبرنگار کیهان:

استانداری لرستان در ارزیابی عملکرد وزارت کشور، با تحقق بیش از ۹۲ درصدی شاخص‌های عملکرد سالانه، در جایگاه عالی کشور قرار گرفت.

بالاخره مجاهدات شبانه‌روزی مهندس سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان و جانباز جنگ تحمیلی، با الهام از رشادت‌های ۸ سال دوران دفاع مقدس و چندین دهه خدمت صادقانه در مسئولیت در استان‌های مختلف کشور، با استفاده بهینه از زمان، امکانات و خط بطلان کشیدن به مشی آزمون و خطای حاکمان ناکارآمد و راحت‌طلب پیشین این خطه، موفق شده است در ارائه خدمت به مردم و شتاب دادن به توسعه استان، در ارزیابی عملکرد توسط وزارت کشور، به افتخار قرار گرفتن در جایگاه عالی در بین استان‌های کشور دست یابد و موجب افتخار دولت و مردم شود.

بر پایه این گزارش، استانداری لرستان در ارزیابی عملکرد وزارت کشور، با تحقق بیش از ۹۲ درصدی شاخص‌های عملکرد سالانه، در جایگاه عالی قرار گرفت.

بر پایه این گزارش، در فرآیند ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ استانداری‌های کشور، استانداری لرستان با تحقق ۹۲.۹۹ درصد از مجموع امتیازات ارزیابی، در سطح «عالی» قرار گرفت.

بر اساس ابلاغ نتایج ارزیابی عملکرد که از سوی مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و ارتباطات مردمی وزارت کشور اعلام شده است، این ارزیابی با هدف سنجش میزان تحقق مأموریت‌ها و وظایف تخصصی استانداری‌ها، در چارچوب نظام مدیریت عملکرد و با بهره‌گیری از شاخص‌های مدون و متناسب با مأموریت‌های سازمانی انجام شده

است.

در این فرآیند، پس از بررسی و ارزیابی مستندات عملکردی و طی مراحل کارشناسی و تأیید نهایی در حوزه‌های تخصصی ذی‌ربط وزارت کشور، استانداری لرستان موفق به کسب ۹۲۹.۸۸ امتیاز از مجموع ۱۰۰۰ امتیاز شد که بر اساس سطوح طبقه‌بندی تعیین‌شده، در سطح «عالی» قرار می‌گیرد.

این ثمره گران‌بهای تدابیر خردمندانه استاندار لرستان و همکاران ساعی ایشان، بیانگر میزان تحقق شاخص‌های ارزیابی‌شده در حوزه‌های مختلف عملکردی استانداری است و می‌تواند مبنایی برای تداوم اقدامات مؤثر، شناسایی ظرفیت‌های بهبود و ارتقای کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی به مردم باشد.