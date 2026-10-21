سرویس خارجی-

وزارت امنیت انرژی انگلیس می‌گوید جنگ آمریکا علیه ایران موجب شوک‌های گسترده در بازار جهانی انرژی شده و قبوض خانوارهای این کشور را نیز به شدت افزایش داده است.

جنگ افروزی احمقانه ترامپ علیه ایران تنها مردم آمریکا را به خاک سیاه ننشانده است بسیاری از مناطق جهان نیز تحت تاثیر این جنگ بوده‌اند. در این میان کشورهای اروپایی نیز خود از بازندگان اصلی جنگ بوده‌اند. کشورهای اروپایی تاکنون ده‌ها میلیارد دلار هزینه بابت این جنگ متقبل شده‌اند. «کریستین لاگارد» رئیس بانک مرکزی اروپا هشدار داده است که ادامه اختلال در تنگه هرمز به عنوان بزرگ‌ترین اختلال عرضه نفت در تاریخ، می‌تواند اروپا را از مرحله تورم به سمت جیره‌بندی سوخت و مواد غذایی سوق دهد. مقام‌های اروپایی می‌گویند که کشورهای اتحادیه اروپا نگران هستند جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران، از یک شوک اقتصادی به یک بحران سیاسی برای این قاره تبدیل شود. جنگ علیه ایران تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو (۱۱۲ میلیارد دلار) برای اروپایی‌ها به‌ویژه در حوزه انرژی هزینه داشته است. روز سه‌شنبه روزنامه آلمانی هندلزبلات در گزارشی نوشته بود قیمت گاز طبیعی اروپا روند صعودی خود را ادامه داد و به بالاترین سطح خود در تقریباً چهار سال گذشته رسید و برای اولین بار از پایان سال 2022 به 90.15 یورو افزایش یافت. بر اساس این گزارش از ابتدای سال، قیمت گاز طبیعی اروپا تقریباً سه برابر شده است. آخرین بار قیمت گاز در آغاز جنگ اوکراین به شدت افزایش یافت، زمانی که قیمت‌ها بسیار بالاتر رفت و به بیش از 300 یورو در هر مگاوات ساعت رسید. جنگ ایران به یکی از عوامل مهم تشدید ناامنی انرژی در اروپا تبدیل شده است؛ بحرانی که هزینه‌های خانوارها، صنایع و دولت‌های اروپایی را افزایش داده و تلاش این قاره برای دستیابی به امنیت انرژی را با دشواری‌های تازه‌ای رو به رو کرده ااست. تنگه هرمز در مرکز این معادله قرار دارد. بخش مهمی از تجارت جهانی نفت و محموله‌های گاز طبیعی مایع از این آبراه عبور می‌کند. هرگونه اختلال طولانی‌مدت در عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های حامل گاز، عرضه جهانی را محدود می‌کند و با افزایش قیمت‌های بین‌المللی، هزینه تأمین انرژی برای کشورهای اروپایی را بالا می‌برد. این وضعیت برای اروپا از چند جهت نگران‌کننده است. نخست، افزایش قیمت نفت و گاز به رشد هزینه حمل‌ونقل، تولید برق، گرمایش و فعالیت‌های صنعتی منجر می‌شود. دوم، صنایع انرژی‌بر، از جمله صنایع شیمیایی، فولاد، کودهای شیمیایی و تولیدات وابسته به گاز، با افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت رقابت مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، شرکت‌ها ممکن است تولید را کاهش دهند یا بخشی از فعالیت‌های خود را به مناطقی با انرژی ارزان‌تر منتقل کنند.پیامد دیگر بحران، افزایش فشار تورمی است. گران‌شدن سوخت به‌تدریج به قیمت کالاها و خدمات منتقل می‌شود و قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد.

بحران انرژی

بر اساس گزارش‌ها دولت انگلیس هم در سایه تشدید بحران انرژی و افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران، با وجود مخالفت‌های گسترده محیط‌زیستی، مجوز بهره‌برداری از میدان جنجالی گازی جکداو در دریای شمال را صادر کرده است. به گزارش ایرنا، وزارت امنیت انرژی انگلیس روز چهارشنبه (۲۹ مهر ۱۴۰۵) اعلام کرد که با صدور مجوز نهائی بهره‌برداری از میدان گازی «جکداو»‌، زمینه آغاز تولید گاز از این میدان تا پایان ماه اکتبر (آبان) فراهم شده است. دولت انگلیس در بیانیه رسمی خود اذعان کرد که تحولات اخیر غرب آسیا موجب شوک‌های گسترده در بازار جهانی انرژی شده و قبوض خانوارهای این کشور را افزایش داده است. در این بیانیه تأکید شده که در شرایط بی‌ثباتی جهانی، استفاده از منابع داخلی انرژی می‌تواند به تقویت توان اقتصادی و امنیت عرضه کمک کند.بر اساس برآوردهای رسمی دولت انگلیس، میدان جکداو در اوج فعالیت قادر خواهد بود تولید داخلی گاز انگلیس را حدود ۶ درصد افزایش دهد. دوره بهره‌برداری از این میدان حداکثر ۱۱ سال پیش‌بینی شده و ارزش اقتصادی آن برای کشور حدود ۲.۹ میلیارد پوند برآورد شده است.

سازمان صلح سبز انگلیس اعلام کرد که توسعه این میدان نه به کاهش محسوس قبوض انرژی خانوارها منجر خواهد شد و نه راه‌حل پایداری برای مشکلات امنیت انرژی کشور فراهم می‌کند.بر اساس گزارش رسانه‌های این کشور «اندی برنهام»، نخست‌وزیر انگلیس تصریح کرده است که در شرایط دشوار اقتصادی کنونی ناشی از جنگ ایران، دولت باید از ظرفیت منابع انرژی موجود در کشور به شکلی مسئولانه و حداکثری استفاده کند. تصمیم دولت انگلیس تنها چند هفته پس از تصمیم اضطراری گروه هفت برای آزادسازی هماهنگ ذخایر نفتی رخ می‌دهد. سران این گروه ۲ هفته پیش اعلام کردند که برای مقابله با بی‌ثباتی بازارهای انرژی ناشی از جنگ علیه ایران، آزادسازی ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی را طی چهار ماه در دستور کار قرار داده‌اند.

افزایش تورم در انگلیس

دفتر آمار ملی انگلیس هم دیروز(چهارشنبه) اعلام کرد که نرخ تورم سالانه این کشور در ماه سپتامبر (شهریور) از ۳.۱ درصد به ۳.۵ درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح نزدیک به یک سال اخیر رسیده است. افزایش بهای بنزین و گازوئیل مهم‌ترین عامل این جهش بوده است.همچنین تورم هزینه مواد اولیه و سوخت مورد استفاده تولیدکنندگان انگلیسی در ماه سپتامبر(شهریور) به ۸.۳ درصد رسیده و تورم قیمت محصولات تولیدی به ۴.۶ درصد افزایش یافته است. این ارقام از گسترش فشار هزینه‌های انرژی به بخش تولید حکایت دارد. از ابتدای ماه اکتبر(مهر) نیز سقف تعرفه انرژی خانوارهای انگلیسی چهار درصد افزایش یافته و به معادل سالانه یک‌هزار و ۷۲۳ پوند برای خانوار با مصرف متعارف رسیده است. این افزایش حدود ۲۲ میلیون خانوار مشمول تعرفه‌های متغیر را تحت تأثیر قرار داده است.با وجود این، کارشناسان هشدار می‌دهند که افزایش تولید داخلی گاز لزوماً به کاهش فوری قبوض منجر نمی‌شود، زیرا قیمت عمده‌فروشی گاز در انگلیس همچنان تحت تأثیر بازارهای بین‌المللی تعیین می‌شود و ظرفیت محدود یک میدان نمی‌تواند به‌تنهائی شوک‌های بزرگ عرضه جهانی را جبران کند.