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همزمان با دورخیز فرانسوی‌ها برای برگزاری یک راهپیمایی بزرگ اعتراضی در روز شنبه دولت ماکرون نیز هزاران پلیس را در سرتاسر این کشور برای سرکوب مستقر کرده است.

مردم فرانسه و کم و بیش سایر کشورهای اروپایی از بلژیک گرفته تا یونان، ایتالیا و پرتغال در اعتراض به هزینه‌های سر به فلک کشیده زندگی از مسکن گرفته تا آموزش و قبوض انرژی به خیابان‌ها ریخته‌اند. آنچه که این روزها به موضوع اصلی در حاشیه این اعتراضات تبدیل شده است ریشه‌های آن است. در خود فرانسه دولت چپ‌های افراطی را مقصر آشوب‌ها می‌داند و برخی نیز دراروپا و آمریکا و البته محافل صهیونیستی مسلمانان را دلیل این آشوب‌ها می‌دانند. طی روزهای گذشته ترامپ بارها در این باره اظهار نظر کرده و گفته است مهاجران مسلمان دلیل آشوب‌های فرانسه هستند. با این وجود کارشناسان بر این باور هستند که یکی از دلایل این اعتراضات بحران هزینه‌های زندگی ناشی از جنگ ایران است. امانوئل ماکرون شامگاه یکشنبه پیش از سفر به کشورهای خلیج‌فارس برای گدایی انرژی در این باره خطاب به معترضان گفت افزایش قیمت سوخت به دلیل جنگ ایران بوده است و دولت وی در این باره مقصر نیست. ماکرون گفت: «برخی افراد به‌حق احساس می‌کنند که قیمت سوخت بیش از حد بالا رفته است. این مسئله به خاطر اتفاقاتی است که در خلیج‌فارس رخ داده است، جنگی که فرانسه در آن مشارکت ندارد.». ماکرون دیروز هم در واکنش به ادعای ترامپ درباره نقش مسلمانان در این آشوب‌ها گفت: «برخی ادعا کرده‌اند که فرانسه توسط انبوهی از مهاجران و اسلام‌گرایان اشغال شده است؛ ادعایی که کاملاً نادرست است». ماکرون دیروز هم پیش از ترک دوحه، در جمع خبرنگاران درباره وضع فعلی منطقه و تبعات بین‌المللی آن گفت: «مشکل بزرگ در حال حاضر، هزینه‌های حمل‌ونقل است که ۱۰ برابر شده است.»

تحلیلگران غربی هم اعتراضات و شورش گسترده مردم در کشورهای اروپایی را نشانه‌ای از بحران فراگیر نسل جوان در قاره سبز و هشداری جدی برای کل ساختار اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا ارزیابی می‌کنند. به روایت روزنامه اتریشی «استاندارد» آتش خشم جوانان اروپایی فقط شعله اعتراضات دانشجویی فرانسه نیست، بلکه نشانه‌ای آشکار از فروپاشی تدریجی نظام سرمایه‌داری غربی است که دهه‌ها با شعارهای توخالی دموکراسی و پیشرفت، نسل جوان را به بن‌بست کشانده است.

استقرار گسترده نیروهای امنیتی

ترس شدید دولت فرانسه از تکرار آشوب‌های گسترده روز شنبه طی روزهای آتی که صدها میلیون یورو هزینه روی دست دولت ماکرون گذاشته است موجب شده است که دولت هزاران نیروی امنیتی را در شهرهای مختلف این کشور به کار بگیرد. برخی رسانه‌های فرانسوی نوشته بودند نیروهای امنیتی روز شنبه رسماً کنترل شهرها را از دست داده بود. شنبه آینده نیز معترضان فراخوان برای یک راهپیمایی بزرگ صادر کرده‌اند و دولت به همین دلیل به وحشت افتاده است. دولت فرانسه روز سه‌شنبه از استقرار گسترده نیروهای امنیتی برای اعتراضات سراسری برنامه‌ریزی‌شده در روز شنبه پیش‌رو خبر داد. به گزارش ایسنا، به نوشته خبرگزاری آناتولی، «سباستین لکورنو» نخست‌وزیر فرانسه در مجلس ملی این کشور اعلام کرد که در «مرحله دوم» اعتراضات، نیروهای امنیتی به‌طور «گسترده» مستقر خواهند شد. لکورنو اعتراضات در فرانسه را به عنوان انتخابی «بین خشونت و جمهوری» معرفی کرد و گروه‌های چپ افراطی را مسئول ناآرامی‌ها دانست. این در حالی است که گروه‌های چپگرا نیز دولت را به دست‌کم گرفتن خشم عمومی از هزینه‌های بالای زندگی و کاهش خدمات عمومی متهم کرده‌اند. لکورنو گفت که دولت در واکنش به اعتراضات روزهای گذشته کاستی‌ها و کوتاهی‌های اطلاعاتی داشت و استقرار پلیس بیش از حد کُند بوده و مقامات با لغو نکردن مرخصی برنامه‌ریزی‌شده پلیس اشتباه کردند. «لوران نونیز» وزیر کشور فرانسه نیز با تاکید بر اظهارات لکورنو اعلام کرد که استقرار نیروها هم از نظر «امکانات و تجهیزات» و هم از نظر «سرعت واکنش» تقویت خواهد شد.دولت فرانسه همچنین اعلام کرد که مقررات منع آمدوشد شبانه در چندین شهر، در پی تظاهرات خشونت‌آمیز روزهای اخیر در اعتراض به هزینه‌های بالای زندگی تمدید خواهد شد. فرماندهی پلیس پاریس نیز برای جلوگیری از ناآرامی‌ها و خشونت‌های احتمالی در حاشیه تجمعات با صدور چند دستور، حمل سوخت و گازهای قابل اشتعال در ظروف قابل‌حمل را تا روز پنجشنبه ممنوع کرد. به گزارش آناتولی این تدابیر در سراسر منطقه کلان‌شهری پاریس اجرا می‌شوند و ممنوعیت حمل تجهیزات حفاظتی در محدوده ۱۰۰ متری دبیرستان‌ها و مراکز آموزش عالی، همچنین خرید و نگهداری مواد و وسایل آتش‌بازی را نیز شامل می‌شوند.

انقلاب ماکرون فرا رسید؟

روزنامه نیویورک‌تایمز هم در یادداشتی درباره جایگاه سیاسی امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در این کشور در سایه اعتراضات اخیر نوشت: او که با وعده وحدت دوباره فرانسه و جلوگیری از سوق پیدا کردن رای‌دهندگان به راست افراطی در سال ۲۰۱۷ به قدرت رسید، اکنون با ناکارآمدی سیاست‌های خود احتمال پیروزی ماریون لوپن، رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی را بیش از پیش افزایش داده است. نیویورک تایمز می‌افزاید: آتش اعتراضات در فرانسه یادآور زمانی است که امانوئل ماکرون، با شعار تغییر و امید و یک «انقلاب» رئیس‌جمهور شد. «انقلاب» عنوان کتابی بود که او پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۷ منتشر کرد و به‌نوعی بیانیه‌ای بود درباره این که چگونه باید راست افراطی را شکست داد.در آن زمان، ‌ماکرون که وزیر اقتصاد در یک دولت چپ‌میانه بود، با معرفی خود به‌عنوان سیاستمداری که نه چپ و نه راست است، در رقابت با مارین لوپن، رهبر حزب راست‌ افراطی «اجتماع ملی» در فرانسه او را شکست داد. در آن سال خانواده‌های فرانسوی خودبه‌خود راهی فرانسه می‌شدند تا بخشی از «جنبش» او باشند. اما اکنون تقریبا یک دهه بعد، لوپن بیش از هر زمان دیگری احتمال دارد رئیس‌جمهور بعدی فرانسه شود. ماکرون شاید انقلابی را رقم زده باشد، اما نه آن انقلابی که امیدش را داشت.

نیویورک تایمز می‌افزاید: پیش از این هم نشانه‌هایی وجود داشت که ماکرون کاملا در جریان امور نیست. وقتی هزاران دانش‌آموز دبیرستانی اوایل این ماه به خیابان‌ها آمدند و به کاهش بودجه آموزش اعتراض کردند، رئیس‌جمهور فرانسه ترجیح داد آن روز را برای نظارت بر آزمایش یک موشک بالستیک جدید از زیردریایی هسته‌ای فرانسه روی یک کشتی جنگی در سواحل برتانی سپری کند.