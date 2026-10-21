حمله پهپادی به نیروهای رژیم جولانی در حومه سویدا

در سایه تداوم ناامنی و بی‌ثباتی در سوریه رسانه‌ها از حمله پهپادی افراد مسلح ناشناس علیه عناصر رژیم جولانی و کشته شدن برخی از این نیروها خبر می‌دهند.

مهر به نقل از شبکه الاخباریه نوشت، گروه‌های مسلح با استفاده از چندین پهپاد حاوی بمب ایست‌های بازرسی عناصر وابسته به رژیم جولانی را در حومه غربی استان سویدا واقع در جنوب این کشور هدف قرار دادند. وزارت کشور سوریه وابسته به رژیم جولانی پیش از این اعلام کرده بود که در جریان یک حمله مسلحانه در حومه استان حماه دست کم چهار تن از عناصر این رژیم کشته شده‌اند. از زمان رفتن بشار اسد درگیری‌های داخلی در این کشور به کشته شدن هزاران نفر منجر شده است؛ این درگیری‌ها در سایه تداوم تجاوزات رژیم آپارتاید اسرائیل علیه این کشور صورت می‌گیرد. رسانه‌های سوری گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی در حال انتقال تجهیزات نظامی سنگین به بلندی‌های الدروز در سویدا است و قصد دارد یک پایگاه جدید در این منطقه ‌ایجاد کند.