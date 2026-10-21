تنهایی ترامپ در جنگ با ایران هر روز بیشتر نمایان می‌شود. رئیس‌جمهور فرانسه در حالی که در اثر ترکش‌های جنگ و انفجار قیمت انرژی، کشورش دستخوش آشوب و اعتراضات است، گفته که از روز اول گفتیم این جنگ، جنگ ما نیست. برخی تحلیلگران، ترامپ را به قماربازی بازنده تشبیه کرده‌اند. فرستاده او در حالی در مسکو از پوتین برای عرضه گازوئیل به بازار تشکر کرد که ترامپ یک ماه قبل تحریم‌ها علیه روسیه را گسترش داد اما سپس مجبور شد در اثر گرانی قیمت انرژی همان تحریم‌ها را بردارد و حتی از روسیه تشکر هم بکند. ترامپ دچار بی‌سابقه‌ترین سردرگمی و گرگیجه راهبردی است. هم‌زمان، با بی‌اثر شدن ترفندهای نخ‌نمای ترامپ، قیمت نفت به 111.5 دلار رسید.

ترامپ: به کشورها گفتم کمک می‌کنید؟ گفتند نه!

اظهارات دونالد ترامپ که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، از درماندگی فزاینده وی حکایت می‌کند؛ ترامپ می‌گوید برای پیروزی بر ایران به هیچ کمکی نیاز ندارد: «همان‌طور که می‌دانید، وضعیت ما در قبال ایران بسیار خوب است.» او افزود: «به هر حال اوضاع‌مان بسیار خوب است و به هیچ کمکی نیاز نداریم.». ترامپ با اشاره به افزایش قیمت سوخت در پی محدودیت در تنگه هرمز گفت: «مردم از وضعیت بنزین ناراضی هستند و می‌گویند این بهای سنگینی است. من نمی‌خواهم حرفم پیش‌پاافتاده به نظر برسد اما این در واقع بهای ناچیزی است برای اینکه اجازه ندهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.» ترامپ همچنین گفت با سران چندین کشور تماس گرفته تا ببیند کدام‌شان حاضر به کمک به آمریکا هستند. او گفت پاسخ منفی از سران این کشورها گرفته؛ «داشتم آنها را محک می‌زدم. با رؤسای‌جمهور و نخست‌وزیران مختلف تماس گرفتم تا بپرسم آیا مایلند به ما کمک کنند یا نه، که پاسخ دادند: نه.»

قمارباز معتاد در کازینو

مت برکن، افسر پیشین نیروی دریایی آمریکا و عضو سابق یگان ویژه نیروی دریایی گفت: در مسئله ایران، من، ترامپ را مانند قمارباز معتادی در کازینو می‌بینم که مدام تصور می‌کند: «فقط یک دورِ دیگر قمار مرگ‌وزندگی بازی کنم، برنده می‌شوم؛ می‌توانم شکست را به پیروزی بدل کنم».

او افزود: اصابت یک موشک ایرانی به یک ناو جنگی آمریکا، تنها یک هفته پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای، می‌تواند به صدها کشته و مجروح منجر شود. حتی لازم نیست حمله به غرق‌شدن ناو منجر شود؛ پیامدهای سیاسی آن مستقیماً متوجه کاخ‌سفید خواهد شد. آیا کسی در واشنگتن مایل است با این تاس‌ها قمار کند؟

ترامپ و وزیر جنگش

به دشمنان آمریکا تبدیل شده‌اند

در حالی که دیوید راث‌کاف، سردبیر سابق فارن‌پالیسی می‌گوید رئیس‌جمهور آمریکا به دشمن آن تبدیل شده است؛ نشریه فارن‌پالیسی نوشت: توهمات پیت هگزث بیش از موشک‌های ایران به آمریکا آسیب می‌زند. «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا هنگام آغاز جنگ علیه ایران وعده داد که نتایج این جنگ سریع و قاطع خواهد بود. با این‌ حال، بیش از ۶ ماه بعد، با وجود هزاران حمله هوایی، ایران همچنان سر تسلیم فرود نیاورده و تسلیم‌ناپذیر باقی مانده است،‌ عبور و مرور از تنگه هرمز مختل شده و اکنون دولت ترامپ و حلقه رو به کوچک‌شدن حامیانش در جست‌وجوی بهانه‌هایی برای توجیه این وضعیت هستند.

در واشنگتن، روایت کلیشه‌ای و همیشگی‌ای برای توضیح شکست‌های نظامی وجود دارد؛ روایتی که به احتمال زیاد ترامپ نیز آن را تکرار خواهد کرد و با این کار، تنها بر شکست خود خواهد افزود. این روایت، «پیروزی‌ای که از دست رفت» نام دارد. «پیروزی‌ای که از دست رفت» یکی از کلیشه‌های قدیمی در تاریخ نظامی آمریکاست. یکی از روایت‌های برجسته و تجدیدنظرطلبانه درباره جنگ ویتنام، دقیقاً همین عنوان را دارد. این باور که هر شکستی در واقع پیروزی‌ای ازدست‌رفته است، از تمرکز وسواس‌گونه بر شرایط مادی و محاسبات عددیِ مربوط به مقایسه قدرت نظامی طرفین سرچشمه می‌گیرد؛ رویکردی که می‌توان آن را مکتب تحلیل نظامی مبتنی بر شمارش و محاسبه اعداد و ارقام نامید.

آشوب و هرج‌ومرج در ستاد کاخ‌ سفید

سی‌ان‌ان گزارش داد: نگرانی از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ۳ نوامبر، باعث تشدید اختلافات و رقابت بر سر قدرت در دولت ترامپ شده است. فضای کاخ‌سفید که پیش‌تر بر وفاداری تأکید داشت، اکنون درگیر بی‌اعتمادی و افشاگری شده و تغییراتی مانند برکناری سفیر آمریکا در یونان و سخنگوی کاخ‌سفید را به‌دنبال داشته است. هم‌زمان، موقعیت افرادی مانند سوزی وایلز، رئیس‌دفتر کاخ‌سفید، زیر فشار قرار گرفته و احتمال خروج برخی اعضای کابینه یا استیضاح وزیر جنگ مطرح است. با جدیت یافتن احتمال از دست رفتن اکثریت مجلس نمایندگان، اصلی‌ترین نگرانی مشاوران ترامپ این است که او مسئولیت شکست را نپذیرد و موجی از برکناری اطرافیان خود را آغاز کند.

توافق گازوئیلی با روسیه

برای پوشاندن آثار جنگ است

راجا کریشنامورثی نماینده کنگره با انتقاد از عوام‌فریبی دولت ترامپ، گفت: توافق ترامپ با روسیه برای واردات گازوئیل غیرقانونی است، حجم آن کمتر از میزان مصرف یک روز گازوئیل در آمریکاست و قیمت‌ها را کاهش نخواهد داد. این توافق تلاشی برای منحرف‌کردن توجه‌ها از مشکل اصلی است: جنگ غیرقانونی و خلاف قانون اساسی ترامپ علیه ایران که قیمت نفت را به بیش از 100 دلار در هر بشکه رسانده است. ما باید همین حالا به جنگ ترامپ علیه ایران پایان دهیم.

ترامپ یک ماه قبل تحریم‌های گسترده‌ای را علیه روسیه به اجرا گذاشت اما در اثر فشار قیمت نفت و گازوئیل، مجبور شد تحریم گازوئیلی روسیه را به تعلیق درآورد تا شاید قیمت در حال انفجار این حامل انرژی اندکی مهار شود!

دیروز «ویتکاف» فرستاده ویژه ترامپ، در دیدار پوتین، گفت: ترامپ قدردان صادرات گازوئیل روسیه است، تصمیم شما در این‌باره بسیار مهم است، و ترامپ عمیقاً از این تصمیم قدردانی می‌کند(!)

مردم آمریکا از جنگ و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به ستوه آمده‌اند

سناتور کریس مورفی می‌گوید جمهوری‌خواهان عملاً کارزار انتخاباتی خود را بر این پیام بنا کرده‌اند که قیمت‌ها اهمیتی ندارند! انگار می‌گویند اینکه دیگر توان خرید گوشت گاو، بنزین یا گازوئیل را نداشته باشید، مسئله چندان مهمی نیست. فساد در گذشته بارها باعث شده کرسی‌های سنا، مجلس نمایندگان و فرمانداری‌ها به دست نامزدهایی بیفتد که کمتر کسی انتظار پیروزی‌شان را داشت. مردم این کشور عمیقاً معتقدند که این جنگ یک فاجعه تمام‌عیار است و حاضرند به هر کسی رأی بدهند که به آن پایان دهد و جلوی افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها را بگیرد.

مخمصه‌های چندگانه ترامپ در آستانه انتخابات

نشریه آمریکایی بیزینس اینسایدر هم در گزارشی نوشت: ادامه جنگ ایران و اختلال در بازار جهانی انرژی، به بحرانی اقتصادی برای ترامپ تبدیل شده است؛ بحرانی که در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، وعده‌های او برای کاهش هزینه‌های زندگی را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند. جنگ، هزینه انرژی را افزایش داده است. قیمت بنزین در جایگاه‌های سوخت همچنان بالاتر از ۴ دلار به ازای هر گالن قرار دارد و قیمت گازوئیل نیز به حدود ۶.۱۸ دلار رسیده است. در کالیفرنیا، قیمت گازوئیل از ۸ دلار در هر گالن فراتر رفته است. این افزایش قیمت‌ها به تدریج از بازار انرژی به سایر بخش‌های اقتصاد آمریکا سرایت کرده

است.

فدرال رزرو در سپتامبر، برای نخستین‌بار طی سه سال گذشته، نرخ بهره را افزایش داد تا با فشارهای تورمی مقابله کند. هم‌زمان، بازده اوراق قرضه ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا در مقطعی به ۵.۳۱ درصد رسید و نرخ وام مسکن ۳۰ساله نیز به حدود ۷.۵ درصد افزایش یافت. این تحولات هزینه تأمین مالی خرید مسکن، خودرو و سایر مخارج اعتباری را بالا می‌برد. رشد دستمزدها نتوانسته همگام با افزایش هزینه‌های زندگی پیش برود. در نتیجه، قدرت خرید واقعی آمریکایی‌ها کاهش یافته و بخش مهمی از افزایش درآمد آنان عملاً با گرانی سوخت و سایر کالاها خنثی شده است.

۷۳ درصد آمریکایی‌ها

از عملکرد ترامپ ناراضی هستند

نشریه نیوزویک هم خبر داده که اکثریت آمریکایی‌ها از عملکرد ترامپ ناراضی‌ هستند؛ ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای سیاست‌هایی را پیش می‌برد که مستقیماً به شهروندان پول می‌رسانند: چک‌های ۹۰ دلاری برای سالمندان، بازپرداخت‌های ۵۰۰ دلاری اوباماکر، وعده پنج‌هزار دلاری در صورت حفظ کنترل کنگره توسط جمهوری‌خواهان و

۸ میلیارد دلار کمک‌ هزینه سوخت برای کشاورزان. این وعده‌ها در حالی مطرح می‌شوند که قیمت گازوئیل بالای ۶ دلار در گالن است و کشاورزان می‌گویند کمک جدید بسیار دیر از راه رسیده است. بسیاری از کارشناسان در تأمین مالی وعده پنج‌هزار دلاری تردید دارند.

براساس نظرسنجی ان‌بی‌سی‌نیوز ۵۸ درصد آمریکایی‌ها به‌شدت از نحوه مدیریت تورم و هزینه‌های زندگی توسط ترامپ ناراضی‌اند، افزایش از ۴۴ درصد در آوریل. مجموع ناراضیان از ۶۰ به ۷۳ درصد رسیده و موافقان از ۴۰ به ۲۷ درصد کاهش یافته‌اند.

۷۱ درصد معتقدند کشور در مسیر اشتباهی حرکت می‌کند و ۶۶ درصد از عملکرد ترامپ ناراضی‌اند.

۶۷ درصد قیمت بنزین را مسئله جدی می‌دانند و

۵۶ درصد در خرید موادغذایی تغییراتی ایجاد کرده‌اند. نیوزویک می‌گوید با نزدیک‌شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۳ نوامبر، نام ترامپ تقریباً از تبلیغات انتخاباتی جمهوری‌خواهان حذف شده است. براساس داده‌های شرکت تحلیل تبلیغات اَد‌ایمپکت، در اکتبر تنها ۱ درصد از تبلیغات جمهوری‌خواهان به ترامپ اشاره داشته‌اند؛ رقمی که در ماه مه ۴۷ درصد بود. در مقابل، ۲۱ درصد از تبلیغات دموکرات‌ها در ماه اکتبر به رئیس‌جمهور آمریکا اشاره کرده‌اند.

خشم مردم فرانسه

و اعلام برائت ماکرون از جنگ!

در حالی که پس‌لرزه‌های جنگ و بحران انرژی و گرانی سوخت، موجب اعتراضات گسترده و آشوب در فرانسه شده، امانوئل ماکرون گفت: هزینه‌های حمل‌ونقل ۱۰ برابر شده است.

او در قطر، از مختل‌شدن زنجیره تأمین کالاها در نتیجه تنش‌ها در منطقه خلیج‌فارس گلایه کرد و درباره تشدید تنش‌ها هشدار داد. ماکرون همچنین با وجود همراهی ناتو با جنایات ترامپ در جنگ، گفته است: از روز اول، ما گفتیم که این جنگ، جنگ ما نیست.

اما در مقابل، ژان لوک ملانشون، نامزد ریاست‌جمهوری فرانسه با انتقاداتی صریح گفت: به ایران به‌طور غیرقانونی حمله شد؛ فارغ از اینکه چه نظری درباره دولت آن داشته باشید. صرفِ اینکه از دولتی خوش‌تان نمی‌آید، به شما این حق را نمی‌دهد که آن را محاصره کنید، پیرامونش را بمباران نمایید و مدارس، جاده‌ها و پل‌هایش را ویران کنید. این همان کاری است که آمریکایی‌ها انجام دادند.

او افزود: چون از حکومتی خوش‌تان نمی‌آید، حق ندارید محاصره‌اش کنید، همه‌جای اطرافش را بمباران کنید و مدرسه‌ها، جاده‌ها و پل‌ها را ویران کنید. کاری که آمریکایی‌ها کردند. همین حالا که دارم با شما از قیام‌های دانش‌آموزی و دانشجویی حرف می‌زنم، این قیام‌ها در سراسر اروپا، آسیا و قاره آمریکا جریان دارد. اعتراضات در سراسر دنیا جریان دارد. دلیل آن، نظامی به نام سرمایه‌داری هست که راهبردی موسوم به نئولیبرالیسم را برگزیده است و این پیامی‌ است که باور دارم امروز بر دوش من است: مرگ بر جنگ! ما واردش نخواهیم شد، راهش نخواهیم انداخت و برایش تدارک نمی‌بینیم.

ملانشون خاطرنشان کرد: بیکاری، فقرِ تشدیدشده، و انزوای فزاینده بخشی از جمعیت که دیگر حتی نمی‌توانند رفت‌وآمد کنند، تنها به این دلیل که سوخت خودروهایشان بیش از حد گران شده است. این وضعیت همچنین به معنای حذف وعده‌های غذایی است، چرا که هزینه‌کردن برای بنزین، دیگر پولی برای خرید غذا باقی نمی‌گذارد. زمستان در راه است و مردم به‌خاطر قبض‌های برق، تا جایی که ممکن است روشن‌کردن وسایل گرمایشی را به تعویق می‌اندازند. مجموعه این عوامل، بسترسازِ وضعیتی سرشار از استیصال و خشم شده

است.

اعتراف به شکست در دو جنگ علیه ایران

دنی سیترینوویچ رئیس سابق میز ایران در اطلاعات نظامی اسرائیل در یادداشتی نوشت: شرایط فعلی، به‌ویژه چند روز مانده به انتخابات اسرائیل، هیچ توجیه نظامی یا راهبردی فوری برای آغاز جنگی دیگر علیه ایران وجود ندارد. پس از دو جنگ، نظام ایران همچنان بر سر قدرت است، توان موشکی آن در حال بازسازی است و چالش هسته‌ای نیز همچنان حل‌نشده باقی مانده است. جنگی دیگر می‌تواند کل منطقه را درگیر کند، اقتصاد اسرائیل را به‌شدت ویران سازد و با این حال، باز هم در دستیابی به اهداف خود ناکام بماند. پیش از آغاز جنگی دیگر، باید یک سؤال ساده بپرسیم: این جنگ چه دستاوردی خواهد داشت که دو جنگ قبلی نتوانستند به آن دست پیدا کنند؟ امنیت ملی اسرائیل نباید قربانی محاسبات سیاسی شود.

نتانیاهو مانند یک سگ پارس می‌کند

دکتر محمود الافندی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل غرب آسیا در گفت‌وگو با شبکه i24 اسرائیل اظهار کرد: ایالات متحده آمریکا به کشوری تبدیل شده که از نظر نظامی شکست‌خورده است. این کشور دیگر قدرتی در اختیار ندارد که بتواند با آن نظام ایران را به تسلیم وادار کند. حاصل این اقدامات چه بوده است؟ هیچ نتیجه‌ای به دست نیامده. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل چه کاری می‌توانند انجام دهند که پیش‌تر انجام نداده باشند؟ کاروان سیاسی به حرکت خود ادامه می‌دهد و طبیعی است که اینجا و آنجا صدای پارس سگ‌ها بلند شود. نتانیاهو مانند یک سگ فقط پارس می‌کند؛ ایران تسلیم نمی‌شود.

بعد از این همه جنایت

توقع دارید مردم ایران اعتنا کنند؟!

برت اریکسون، کارشناس آمریکایی در حوزه ژئوپلیتیک با ابراز تعجب از وقاحت سیاستمداران آمریکایی و صهیونیستی گفت: واقعاً شگفت‌آور است که اساساً کل استراتژی ما در جنگ با ایران مبتنی بر قیام مردم غیرنظامی و سرنگونی رژیم است، در حالی که آمریکا: ۱۶۸ دانش‌آموز را در میناب کشت. یک مراسم عروسی را بمباران کرد. بارها تهدید کرد که کل تمدن ایران را نابود می‌کند. کارخانه‌های داروسازی آنها را بمباران کرد. زیرساخت‌های آب آنها را بمباران کرد. محاصره‌ای اعمال کرده که هدفش به حداکثر رساندن رنج غیرنظامیان است. بله... با این شرایط، چنین چیزی قرار نیست اتفاق بیفتد.