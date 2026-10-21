معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: آمریکایی‌ها و متحدان آن‌ها سرمایه‌های زیادی دارند و اگر آن‌ها بخواهند به زیرساخت‌های ما آسیب بزنند، طبیعی است که جمهوری اسلامی از تمام توان خود استفاده خواهد کرد و سرمایه‌ها و دارایی‌های آن‌ها از جمله کابل‌های اینترنتی که از زیر آب‌های تنگه هرمز رد می‌شود، به راحتی از بین می‌برد.

سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌و‌گو با العالم خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی در مقطع دفاع مقتدارانه خیلی خوب عمل کرد و موفق شد به دشمن آمریکایی صهیونیستی شکستی را تحمیل که هرگز تصورش را نمی‌کرد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی اقداماتش هوشمندانه و بعضا تهاجمی خواهد بود، تأکید کرد: آمریکایی‌ها باید از منطقه خارج شوند و دیگر جایی در منطقه ما ندارد و هرگز نمی‌توانند شرایط را به قبل از جنگ برگردانند.

سردار جوانی تصریح کرد: آمریکایی‌ها و متحدان آن‌ها سرمایه‌های زیادی دارند و اگر آن‌ها بخواهند به زیرساخت‌های ما آسیب بزنند، طبیعی است که جمهوری اسلامی از تمام توان خود استفاده خواهد کرد و سرمایه‌ها و دارایی‌های آن‌ها از جمله کابل‌های اینترنتی که از زیر آب‌های تنگه هرمز رد می‌شود، به راحتی از بین می‌برد.