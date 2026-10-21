«کرباسچی» در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد

هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه‌ هم‌میهن را با اکثریت آرا در پرونده اتهامات مطبوعاتی مجرم شناخت.

به گزارش خبرگزاری فارس، بر‌اساس اعلام سخنگوی هیئت منصفه، اتهامات کرباسچی را شامل ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد می‌کند، نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع و تشویق افراد به ارتکاب اعمال برخلاف امنیت ملی اعلام کرد.

به گفته نصراللهی، اتهام ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد می‌کند، مربوط به مطلب منتشرشده در شماره ۹۸۴ روزنامه هم‌میهن، مورخ ۲۵ دی ۱۴۰۴، با عنوان «از دی ۵۷ تا دی ۱۴۰۴» بوده است.

اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع نیز درباره مطالب منتشرشده در شماره ۹۸۰ روزنامه هم‌میهن با عنوان «محکومیت بازداشت کودکان و نوجوانان»، شماره ۹۷۸ مورخ ۲۰ دی ۱۴۰۴ با تیتر «زمان انتخاب تاریخی برای اصلاح‌طلبان» و شماره ۹۷۶ مورخ ۱۷ دی ۱۴۰۴ با عنوان «وقتی حریم درمان شکسته می‌شود» مطرح شده بود.

همچنین اتهام تشویق افراد به ارتکاب اعمال برخلاف امنیت ملی درباره مطلب مورخ ۱۷ دی ۱۴۰۴ با عنوان «وقتی حریم درمان شکسته می‌شود» و مطلب منتشرشده در شماره ۶۷۴ مورخ ۱۵ دی ۱۴۰۴ با عنوان «احزاب و اعتراض‌ها» اعلام شد.

متهم و وکیل وی در دفاعیات خود در جلسه دادگاه که به ریاست قاضی شرافتی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، تمامی اتهامات مطرح‌شده را رد کردند و توضیح دادند که بخش قابل توجهی از این مطالب به نقل از منابع و در راستای ایفای وظایف مطبوعاتی منتشر شده است.

به گفته سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات، غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن، در این پرونده با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و هیئت منصفه وی را مستحق تخفیف مجازات ندانست.