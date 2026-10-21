سومین روز رسمی بازی‌های پاراآسیایی دیروز در حالی برای کاروان ورزش ایران به پایان رسید که ورزشکاران کشورمان در رشته‌های مختلف موفق به کسب ۲۰ مدال شدند.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از دیروز وارد روز سوم شد تا رقابت ورزشکاران در رشته‌های مختلف پیگیری شود.

در جریان روز سوم کاروان ورزش ایران ۲۰ مدال شامل ۴ طلا، ۶ نقره و ۱۰ برنز به سبد مدالی خود اضافه کرد.

عملکرد نمایندگان ایران در این روز از بازی‌ها به این شرح است:

*پاراشنا: علی رشیدآبادی در شنای ۱۰۰ متر قورباغه کلاس SB5 به مدال برنز دست یافت.

*پاراوزنه‌برداری: روح‌الله رستمی در دسته ۸۸ کیلوگرم با رکورد ۲۳۹ کیلوگرم نقره گرفت و علی‌اصغر ابارقی در دسته ۹۷ کیلوگرم با رکورد ۲۲۰ کیلوگرم به مدال برنز رسید.

*بسکتبال با ویلچر: تیم مردان ایران با پیروزی ۸۳ بر ۵۰ مقابل تایلند به فینال صعود کرد. تیم زنان نیز در آخرین دیدار مرحله گروهی با نتیجه ۶۱ بر ۱۱ مغلوب چین شد.

*پارادوچرخه‌سواری: محمد دلیر در ماده تایم‌تریل جاده‌ای کلاس B نتوانست مسابقه را به پایان برساند.

*فوتبال نابینایان: تیم ایران با شکست ۲ بر یک مقابل ژاپن از صعود به فینال بازماند و برای کسب مقام سوم به مصاف تایلند خواهد رفت.

*والیبال نشسته: تیم زنان ایران با پیروزی ۳ بر صفر مقابل مغولستان به نیمه‌نهایی صعود کرد. تیم مردان نیز با همین نتیجه قزاقستان را شکست داد و در نیمه‌نهایی با چین روبه‌رو می‌شود.

*پاراجودو: علی نوایی با پیروزی مقابل حریف ازبکستانی در فینال به مدال طلا رسید. محمدرضا خیرالله‌زاده نقره گرفت و امیرحسین نیمروزی به مدال برنز دست یافت.

*پاراتکواندو: علیرضا بخت و حامد حق‌شناس با پیروزی در دیدارهای فینال به مدال طلا رسیدند. مهدی پوررهنما و مرضیه نصراللهی نیز مدال برنز کسب کردند. رومینا چمسورکی از رسیدن به مدال بازماند.

*پارادوومیدانی: علیرضا زارع در دوی ۱۰۰ متر کلاس T35 با شکستن رکورد بازی‌ها طلا گرفت و علیرضا مختاری در پرتاب وزنه کلاس F53 قهرمان شد. هاجر صفرزاده، فاطمه‌زهرا امیریوسفی و ظفر ذاکر به مدال نقره رسیدند. همچنین رضا حاتمی، هاشم رستگاری، صادق بیت‌سیاح، فائزه دیبایی و کوثر قرایی مدال برنز کسب کردند. حمید اسلامی نیز به فینال دوی ۱۵۰۰ متر صعود کرد.

*گلبال: تیم مردان ایران مقابل چین و ژاپن شکست خورد و در رتبه چهارم مرحله گروهی قرار گرفت.

*بوچیا: ندا غایبی در نیمه‌نهایی و دیدار رده‌بندی شکست خورد و از کسب مدال بازماند.