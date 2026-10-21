تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در مسابقات جهانی کشتی به میزبانی آستانه قزاقستان امروز راهی این کشور خواهند شد.

مسابقات جهانی کشتی به میزبانی آستانه قزاقستان از 2 تا 10 آبان‌ماه برگزار خواهد شد و تیم ملی کشتی فرنگی امروز تهران را به مقصد قزاقستان ترک خواهد کرد.

این مسابقات شنبه ۲ آبان در اوزان ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم آغاز می‌شود و پیام احمدی، علی احمدی‌وفا، علی اسکو و دانیال سهرابی روی تشک خواهند رفت.

در وزن ۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی، ۶۰ کیلوگرم: علی احمدی‌وفا، ۶۳ کیلوگرم: محمد کشتکار، ۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی، ۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی، ۷۷ کیلوگرم: علی اسکو، ۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی، ۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی، ۹۷ کیلوگرم:‌ هادی ساروی و ۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی اعزام خواهند شد. برنامه کشتی فرنگی ایران در این مسابقات به شرح زیر است:

شنبه ۲ آبان‌– کشتی فرنگی: (مقدماتی و نیمه‌نهایی اوزان ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم)

یکشنبه ۳ آبان‌– کشتی فرنگی: (مقدماتی اوزان ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم و رده‌بندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم)

دوشنبه ۴ آبان‌– کشتی فرنگی: (مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم و رده‌بندی و فینال اوزان ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم)

سه‌شنبه ۵ آبان‌– کشتی فرنگی: (رده‌بندی و فینال اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم)