تیم ملی کشتی فرنگی امروز راهی قزاقستان میشود
تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در مسابقات جهانی کشتی به میزبانی آستانه قزاقستان امروز راهی این کشور خواهند شد.
مسابقات جهانی کشتی به میزبانی آستانه قزاقستان از 2 تا 10 آبانماه برگزار خواهد شد و تیم ملی کشتی فرنگی امروز تهران را به مقصد قزاقستان ترک خواهد کرد.
این مسابقات شنبه ۲ آبان در اوزان ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم آغاز میشود و پیام احمدی، علی احمدیوفا، علی اسکو و دانیال سهرابی روی تشک خواهند رفت.
در وزن ۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی، ۶۰ کیلوگرم: علی احمدیوفا، ۶۳ کیلوگرم: محمد کشتکار، ۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی، ۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی، ۷۷ کیلوگرم: علی اسکو، ۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی، ۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی، ۹۷ کیلوگرم: هادی ساروی و ۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی اعزام خواهند شد. برنامه کشتی فرنگی ایران در این مسابقات به شرح زیر است:
شنبه ۲ آبان– کشتی فرنگی: (مقدماتی و نیمهنهایی اوزان ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم)
یکشنبه ۳ آبان– کشتی فرنگی: (مقدماتی اوزان ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم و ردهبندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم)
دوشنبه ۴ آبان– کشتی فرنگی: (مقدماتی اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم و ردهبندی و فینال اوزان ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم)
سهشنبه ۵ آبان– کشتی فرنگی: (ردهبندی و فینال اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم)