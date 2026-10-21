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کد خبر: ۳۴۰۴۵۳
تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۷
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به یاد شهید عزیز ویسی

قهرمانی از کردستان (حدیث دشت عشق)

پیشمرگ کرد شهید عزیز ویسی در تاریخ هشتم دی سال ۱۳۳۷ در روستای پشت‌ماله از توابع شهرستان ثلاث باباجانی و در خانواده‌ای مؤمن و متدین چشم به جهان گشود. سال‌های نخست زندگی‌اش را در کنار پدر و خانواده سپری کرد و با وجود کمبود‌ها و دشواری‌های فراوان، توانست تحصیلات ابتدایی خود را با پشتکار به پایان برساند. از همان کودکی وارد عرصه کار و تلاش شد و با فعالیت در کشاورزی و دامداری، نقش مهمی در تأمین معاش خانواده ایفا کرد. او که از همان آغاز، روحیه‌ای مسئول و متعهد داشت، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی، با ایمان و انگیزه‌ای مثال‌زدنی به عضویت بسیج درآمد و حضور فعالی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل داشت.
شهید ویسی، مردی خوش‌خلق و باایمان بود، از خصوصیات بارز وی انجام عبادات بموقع بود و همواره به اقامه نماز اول وقت تأکید داشت. امانت‌داری و رازداری از دیگر خصایص برجسته او بود و در میان اطرافیان به خوش‌نامی شهرت داشت. در نهایت، در تاریخ هفدهم خرداد سال ۱۳۶۲، در حالی که در منزل خود و در جمع خانواده حضور داشت، توسط نیروهای ضدانقلاب مورد هدف گلوله قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

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