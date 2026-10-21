رونمایی از طرح «نساخت» مسکن دولت در تهران و البرز

وزارت راه و شهرسازی قصد دارد با ممنوعیت سه‌ساله ساخت شهرک‌های مسکونی و شهرهای جدید در تهران و البرز، امکان تأمین زمین و خانه‌دار شدن متقاضیان مسکن در این دو استان را از بین ببرد.

به گزارش خبرنگار ما، پس از آن که مجلس به ضعیف‌ترین وزیر کابینه دولت چهاردهم؛ حتی یک کارت زرد هم نداد؛ حالا دولت چهاردهم از طرح «نساخت» مسکن دولت در تهران و البرز، رونمایی کرده است!

به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت راه و شهرسازی قصد دارد ساخت شهرک‌های مسکونی و شهرهای جدید در تهران و البرز را به مدت سه سال ممنوع کند.

این در حالی است که پیش از این، قوانینی مانند قانون جهش تولید مسکن، قانون برنامه هفتم توسعه و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سازوکارهایی برای تأمین زمین مسکونی پیش‌بینی کرده‌اند که با در نظر گرفتن شرایطی از جمله سابقه سکونت و محل تولد متقاضیان، امکان واگذاری زمین را بدون دامن‌زدن به افزایش بی‌ضابطه تراکم جمعیتی فراهم می‌کردند.

وزارت راه و شهرسازی برای این اقدام، دلایلی از جمله کمبود منابع آبی و تشدید ترافیک را مطرح کرده است؛ بااین‌حال، اعمال چنین محدودیت‌هایی فقط به گرانی بیشتر و تشدید سوداگری مافیای زمین و مسکن دامن می‌زند. کارشناسان، معتقدند که مهاجرت از تهران، در صورت وجود فرصت‌های شغلی در مقصد، امکان‌پذیر است. با وجود تمرکز فرصت‌های شغلی در تهران، مهاجرت به تهران و حومه همچنان ادامه می‌یابد و موجب گسترش حاشیه‌نشینی و حلبی‌آبادها می‌شود. سکونتگاه‌هایی که با پیروزی انقلاب برچیده شد اما اکنون دولت چهاردهم، به دنبال احیای آن است!

ناکارآمدی فرزانه صادق در اجرای طرح نهضت ملی مسکن کاملاً عیان شده است. طرح شرط استطاعت در مقابل حق مالکیت، که وزیر راه و شهرسازی بارها مطرح کرده، کاملاً مخالف نظر امام خمینی(ره) است که محرومان و پابرهنگان را صاحب انقلاب می‌دانند.

صفر پروژه جدید برای نهضت ملی مسکن

فرشید ایلاتی؛ کارشناس ارشد بازار مسکن، درباره آخرین وضعیت مسکن‌های حمایتی و عملکرد وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: در حوزه مسکن حمایتی، تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که از مجموع ۸۵۰ هزار واحد در حال ساخت، قرار است تا پایان سال ۱۳۰ هزار واحد به بهره‌برداری برسد. این در حالی است که هیچ پروژه جدیدی در این حوزه آغاز نشده است.

ایلاتی با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: کم‌کاری این وزارتخانه در اجرای نهضت ملی مسکن مشهود است و لازم است مجلس و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود کنند.

نیاز به نگاه سیاستمدارانه در مسکن

وزیر راه و شهرسازی با نظرات کارشناسی کهنه خود، مبنی بر بزرگ‌نمایی مساحت تهران و کلانشهرها (بدون توجه به مساحت چند برابری کلانشهرهای جهان نسبت به تهران)، جلوگیری از افزایش مساحت شهرها ولو به‌صورت هوشمند (امری که در جهان امروز مرسوم است)؛ دولت و حاکمیت را به اشتباه انداخته و با دامن زدن به گسترش حاشیه‌نشینی و تبعات آن، دردسرهای راهبردی بزرگی برای حاکمیت ایجاد کرده است. همچنین تعلل او در اجرای نهضت ملی مسکن، مشکلات بزرگی در آینده برای حاکمیت ایجاد خواهد کرد.

در حالی‌که به دلیل افزایش نجومی قیمت مسکن با سیاست نساخت دولت حسن روحانی و ادامه آن در دولت چهاردهم، تنها راه باقی مانده برای رفع مشکل مسکن و تبعات اجتماعی و امنیتی آن، اعطای زمین به مردم است؛ وزیر راه با آن مخالفت می‌کند.

کارشناسان، دلیل این امر را عدم درک راهبردی و سیاستمدارانه فرزانه صادق از امور حاکمیتی و راهبردی و پافشاری بر نظریات کارشناسی کهنه و شکست خورده می‌دانند و می‌گویند؛ او در سطح یک کارشناس صرف مانده و به حد وزیر ارتقا نیافته است.

وزیر راه و شهرسازی همچنان به دنبال بستن حریم شهرها و آسمان‌خراش‌سازی بدون در نظر گرفتن واقعیات کشور در بحث اشتغال، سبک زندگی بومی و گسترش حاشیه‌نشینی است؛ در حالی‌که جهان به دلائل مختلف، در حال بازگشت از آپارتمان به خانه

است.

راهکارهای نجات تهران

گفتنی است؛ مطالعات شهرسازی جدید در جهان، مخصوصاً در کشورهای با مساحت بالا و دارای زمین، بر مبنای ایجاد محدودیت برای کلانشهرها نیست و به دنبال افزایش هوشمند مساحت کلانشهرها برای کاهش تراکم است. دلیل ترافیک و آلودگی و... تهران هم، بالا بودن تراکم است نه جمعیت و خودرو و....

یکی از راه‌های جلوگیری از تشدید مهاجرت به تهران و حومه؛ گسترش مساحت کلانشهرهای دیگر و مراکز استان است تا خانوارها برای رفع مشکل معیشت به پایتخت مهاجرت نکنند و به کلانشهرهای دیگر و مراکز استان‌ها بروند.

البته پذیرش افزایش جمعیت بومی و مهاجرت نخبگان مختلف علمی و...، در تهران اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین افزایش هوشمند مساحت تهران، امری ضروری است. تهران، در مقایسه با کلانشهرهای دیگر جهان، شهر آنچنان بزرگی هم نیست.