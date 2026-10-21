طعنه جان استوارت به معامله گازوئیلی ترامپ با روسیه

جان استوارت، مجری برنامه طنز سیاسی «دیلی شو»، تصمیم دونالد ترامپ برای واردات گازوئیل از روسیه را به دلیل تناقض آن با سیاست تحریمی واشنگتن به تمسخر گرفت.

به گزارش روزنامه ایندیپندنت، استوارت در برنامه ۱۹ اکتبر خود با اشاره به تصمیم دولت آمریکا برای خرید گازوئیل روسیه با هدف کاهش قیمت سوخت، پرسید چرا واشنگتن باید به کشوری برای فروش همین سوخت انگیزه بدهد که به‌تازگی به دلیل فروش آن تحت تحریم قرار داده است.

این مجری آمریکایی تصمیم ترامپ را «دیوانه‌وار، غیرمنطقی و ناسازگار» توصیف کرد و با استفاده از عروسک‌های تودرتوی روسی، تناقض‌های این توافق را به زبان طنز به تصویر کشید. اظهارات او بار دیگر بحران قیمت سوخت و دوگانگی تصمیم‌های دولت آمریکا در قبال روسیه را به موضوع طنز سیاسی در تلویزیون این کشور تبدیل کرد.