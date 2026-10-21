بازیگر اسپانیایی: منافع غرب رنج مردم غزه را به حاشیه رانده است

خاویر باردم، بازیگر اسپانیایی، با انتقاد از عملکرد کشورهای غربی در قبال فلسطین، وضعیت غزه را نسل‌کشی توصیف کرد و گفت: دولت‌های غربی برای حفظ منافع اقتصادی و دیپلماتیک خود، چشم بر اشغال سرزمین‌های فلسطینی و رنج مردم غزه بسته‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایتالیایی لاپرسه، باردم در گفت‌وگو با روزنامه «ایل فاتو کوتیدیانو» همچنین از جوانانی که در کشورهای مختلف علیه جنگ تظاهرات می‌کنند، قدردانی کرد. او با این موضع‌گیری، بار دیگر انتقادها از سیاست کشورهای غربی در قبال جنگ غزه را به فضای عمومی سینما و هنر کشاند.