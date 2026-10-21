نسخه الکترونیکی کتاب «زندگی با آیه‌ها؛ دفتر جان‌فدایی برای ولایت» با محوریت آموزه‌های قرآنی و سیره حضرت زهرا(س)، ویژه ایام فاطمیه ۱۴۰۵ منتشر شد؛ اثری که به تبیین پیوند ولایت و مردم و مسئولیت پاسداری از حق می‌پردازد.

کتاب «زندگی با آیه‌ها؛ دفتر جان‌فدایی برای ولایت» از مجموعه نهضت ملی حفظ و تبیین آیه‌های قرآن کریم، نوشته امیرحسین حاجیان و منتشرشده از سوی انتشارات تلاوت، در قالب ویژه‌نامه ایام فاطمیه ۱۴۰۵ در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

این اثر با تکیه بر پنج فراز قرآنی و با الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، مفاهیمی همچون ولایت‌مداری، جان‌فدایی در مسیر حق و مسئولیت فردی و اجتماعی در پاسداری از حقیقت را تبیین می‌کند.پنج محور اصلی این کتاب شامل «ولایت؛ تنها ضامن دین و دنیا»، «ولایت، جان‌فدا می‌خواهد؛ جان‌فدای جان امام و امر امام»، «صدیقه طاهره(س)؛ الگوی جامع جان‌فدایان جبهه حق»، «بعثت زنان؛ نحوه پاسداری و جان‌فدایی زنان» و «خون‌خواهی؛ مصداق امروزی جان‌فدایی و پاسداری» است.

کتاب «زندگی با آیه‌ها؛ دفتر جان‌فدایی برای ولایت» در ۶۴ صفحه و قطع جیبی منتشر شده است و نسخه الکترونیکی آن برای بهره‌مندی مخاطبان در ایام فاطمیه ۱۴۰۵ عرضه شده است. این کتاب با پیوند دادن مفاهیم قرآنی به سیره حضرت زهرا(س)، می‌کوشد زمینه‌ای برای بازخوانی مسئولیت پاسداری از حق و تبیین جایگاه ولایت در زندگی فردی و اجتماعی فراهم کند.