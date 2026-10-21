مدیرمسئول کیهان تأکید کرد: کشورهایی که عضو ان‌پی‌تی هستند فقط بایستی دنبال تولید سلاح هسته‌ای نروند که ما بر اساس فرمان و فتوایی که آقای شهیدمان در این خصوص داده‌اند، نرفتیم، البته با تغییر زمانه شرایط هم ممکن است تغییر بکند.

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، در صدوپنجاه‌ونهمین جلسه «حکمت سیاسی اسلام در قرآن» با موضوع رسانه و مسائل سیاسی روز، به تشریح دیدگاه‌های خود درباره تقابل جمهوری اسلامی و آمریکا، شیوه‌های عملیات رسانه‌ای، تحریف مفاهیم سیاسی، مدیریت افکار عمومی و معیارهای وحدت پرداخت و بر ضرورت شناخت راهبردهای دشمن و بازخوانی مفاهیم سیاسی در چارچوب مبانی انقلاب اسلامی تأکید کرد.

مدیرمسئول روزنامه کیهان با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی، این تحولات را فراتر از رویدادهای عادی دانست.

شریعتمداری شناخت دشمن را یکی از مقدمات اصلی تحلیل سیاسی دانست و چند محور را برای این شناخت برشمرد: شناسایی بازیگران مقابل، شناخت راهبرد آنها، بررسی تاکتیک‌ها و ابزارهای مورد استفاده و تشخیص نقاط آسیب‌پذیر.

وی در بخش دیگری از سخنانش، با استناد به مواضع و بیانیه‌های علنی رهبر شهید انقلاب، هفت محور را برای مواجهه با آمریکا مطرح کرد.

شریعتمداری بسته ماندن تنگه هرمز، مطالبه غرامت از آمریکا، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، وحدت جبهه‌های منطقه‌ای، غیرقابل‌مذاکره بودن موضوع هسته‌ای از منظر خود، پیگیری خون‌خواهی و بازگشت دارایی‌های مسدود شده و رفع تحریم‌ها را از جمله این محورها دانست.

دوگانه امروز جنگ و صلح نیست؛

دفاع و تسلیم است

بخش مهمی از سخنان مدیر مسئول کیهان به بررسی روش‌هایی اختصاص داشت که به گفته او، در عملیات رسانه‌ای برای جهت‌دهی به افکار عمومی به‌کار گرفته می‌شوند. وی یکی از این روش‌ها را تغییر معنای واژه‌ها و ارائه مفاهیم در چارچوبی متفاوت از معنای اصلی آنها دانست. به گفته او، در این شیوه، واژه‌ها ممکن است بدون تغییر ظاهری به کار روند، اما نحوه استفاده از آنها برداشت مخاطب از واقعیت را تغییر دهد.

شریعتمداری دوگانه «جنگ و صلح» را نمونه‌ای از این روش معرفی کرد و گفت که از نگاه او، مسئله در شرایط کنونی نه جنگ و صلح، بلکه «دفاع و تسلیم» است. وی معتقد است استفاده از واژه صلح در برخی مباحث سیاسی می‌تواند دفاع از کشور را در برابر صلح قرار دهد؛ در حالی که باید میان دفاع و تسلیم تمایز قائل شد.

مدیرمسئول کیهان همچنین کاربرد واژه‌هایی مانند «تندرو»، «میانه‌رو» و «فوق‌انقلابی» را در فضای سیاسی مورد انتقاد قرار داد و گفت گاهی افرادی که بر اصول و مبانی انقلاب اسلامی تأکید دارند، تندرو معرفی می‌شوند و در مقابل، جریان‌هایی که فاصله بیشتری با این مبانی دارند، میانه‌رو نام می‌گیرند. وی یادآور شد: حضرت آقای شهید می‌فرمایند که در دوران حضرت امام تندروترین آدم‌ها را حضرت امام می‌دانستند در این دوره هم من را تندروترین آدم‌ها می‌دانند.

شریعتمداری تأکید کرد که ارزیابی جریان‌های سیاسی باید بر اساس مواضع و عملکرد آنها صورت گیرد، نه صرفاً برچسب‌هایی که در فضای رسانه‌ای به آنها داده می‌شود.

محور اصلی وحدت در جمهوری اسلامی، ولایت فقیه است

مدیرمسئول کیهان در پاسخ به پرسشی درباره وحدت، گفت که وحدت باید معیار مشخصی داشته باشد و از نظر او، محور اصلی وحدت در جمهوری اسلامی، ولایت فقیه است.

وی با اشاره به مواضع رهبر شهید انقلاب پس از حوادث سال ۱۳۸۸، تأکید کرد که وحدت به معنای نادیده گرفتن اختلاف‌های مبنایی یا آشتی بدون قیدوشرط با همه جریان‌ها نیست.

شریعتمداری همچنین با اشاره به توصیه‌های رهبر شهید انقلاب درباره استفاده نکردن از افراد دارای زاویه با اسلام، انقلاب و امام خمینی(ره) در مسئولیت‌های مشورتی، گفت که وحدت نباید به کنار گذاشتن معیارهای اعتقادی و سیاسی منجر شود.

وحدت نباید به معنای به‌کارگیری افرادی باشد که

با اسلام، انقلاب و امام زاویه دارند

مدیرمسئول کیهان با تأکید بر ضرورت وحدت حول محور ولایت فقیه گفت: وحدت نباید به معنای به‌کارگیری افرادی باشد که با اسلام، انقلاب و امام زاویه دارند.

آمریکایی‌ها حداقل ۵۷ کشته در اردن دادند

وی خاطرنشان کرد: ادعای پنتاگون درباره تلفات آمریکا دروغ محض است. آمریکایی‌ها حداقل ۵۷ کشته در اردن دادند.

شریعتمداری گفت: کشورهایی که عضو ان‌پی‌تی هستند فقط بایستی دنبال تولید سلاح هسته‌ای نروند که ما بر اساس فرمان و فتوایی که آقای شهیدمان در این خصوص داده‌اند، نرفتیم، البته با تغییر زمانه شرایط هم ممکن است تغییر بکند.

نفی خون‌خواهی، موافقت با قتل‌عام مردم

از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی است

مدیرمسئول کیهان تأکید کرد: کسی که خون‌خواهی را نفی می‌کند، در واقع با قتل‌عام مردم از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی موافقت می‌کند.

وی با اشاره به حضور میانجی‌ها در تهران گفت: با هر افزایش قیمت نفت، سر و کله یک میانجی پیدا می‌شود.

شریعتمداری با هشدار درباره سفیدشویی سوابق افراد بیان داشت: «میزان، حال فعلی افراد است» به معنای نادیده گرفتن سوابق منفی گذشته نیست.

درگیری ما با نظام سلطه، درگیری ماهوی است

مدیرمسئول کیهان گفت: درگیری ما با نظام سلطه، درگیری ماهوی است؛ یا ما از حاکمیت اسلام ناب دست می‌کشیم، یا آمریکا از خوی استکباری‌اش.