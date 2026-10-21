مقاومت ملت ایران نگاه کشورهای جهان به توانمندی کشور را تغییر داد

رئیس‌جمهور گفت: مقاومت و پایداری ملت ایران، نگاه سایر کشورها را به ظرفیت و توانمندی کشور ما تغییر داد. از این ‌رو باید روند را برای شکوفایی و آبادانی کشورمان به‌گونه‌ای طراحی کنیم که بتوانیم در آینده با قدرت و صلابت بیشتر مسیر را ادامه دهیم.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ظهر روز چهارشنبه 29 مهرماه 1405 در سی‌امین آیین روز ملی صادرات که با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه و جمعی از تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان نمونه و ممتاز کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد، ضمن بیان اینکه ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان باعث شد تا نگاه همسایگان و دیگر کشورها به ایران تغییر یابد، خاطرنشان کرد: مقاومت و پایداری ملت ایران، نگاه سایر کشورها را به ظرفیت و توانمندی کشور ما تغییر داد. از این ‌رو باید روند را برای شکوفایی و آبادانی کشورمان به‌گونه‌ای طراحی کنیم که بتوانیم در آینده با قدرت و صلابت بیشتر مسیر را ادامه دهیم.

دکتر پزشکیان با یادآوری تجربه موفق واگذاری اختیارات به وزرا و استانداران در دو جنگ اخیر و لزوم فراهم ساختن بستر مناسب برای فعالیت تجار و بازرگانان تصریح کرد: همان‌طور که در دوران دو جنگ اخیر، اختیار و مدیریت را منطقه‌ای پیش بردیم و به استانداران و وزرا واگذار کردیم و برخی از قوانین و مقررات را متناسب با شرایط جنگی تغییر دادیم، اکنون نیز باید بستر را به‌گونه‌ای هموار کنیم که بدون هیچ ممانعتی مسیر تجارت و صادرات را طی

کنید.

به هیچ وجه در برابر زور و قلدری دشمن

سر خم نخواهیم کرد

رئیس‌جمهور با مرور سابقه عهدشکنی مکرر آمریکایی‌ها، حمله نظامی به کشورمان در حین مذاکرات و به شهادت رساندن رهبر شهید انقلاب اسلامی، تصریح کرد: آمریکایی‌ها تصور می‌کنند که ما نمی‌توانیم در مقابل حملات و تحریم‌های آن‌ها بایستیم؛ اما ما خواهیم ایستاد. البته دنبال جنگ نیستیم، ولی به هیچ وجه در برابر زور و قلدری دشمن سر خم نخواهیم کرد. این پایداری و ایستادگی ریشه در فرهنگ، باور و اعتقاد ما ایرانیان دارد.

پزشکیان در ادامه ریشه تمام مشکلات امروز منطقه و جهان و تشدید تنش‌ها و درگیری‌ها را نشأت‌گرفته از خوی جنگ‌طلبی و سلطه‌گری آمریکایی‌ها دانست و گفت: آمریکایی‌ها در حالی با حمله جنایتکارانه به کشورمان رهبری معظم انقلاب اسلامی، فرماندهان، دانشمندان و دانش‌آموزان ما را به شهادت رساندند که پیش از شهادت ایشان ما دستور مذاکره و حل‌وفصل مسائل را از ایشان دریافت کرده بودیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به ایستادگی مردم ایران در برابر جنگ و فشارهای خارجی اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی تصور می‌کردند در جریان این جنگ می‌توانند کشور را به سقوط بکشانند، اما مردم ایران با عزت و سربلندی ایستادگی کردند، گلایه‌ها را کنار گذاشتند و با اتحاد و همبستگی، حماسه‌ای از عزت و افتخار آفریدند.

پزشکیان با قدردانی از مردم، نیروهای مسلح و تمامی افرادی که طی بیش از هفت ماه گذشته برای تأمین امنیت و آرامش کشور در میدان حضور داشته‌اند، افزود: این همراهی و حضور مسئولانه در شرایطی صورت گرفت که دشمنان، مراکز امنیتی و نظامی کشور را هدف حملات خود قرار داده بودند.

رئیس‌جمهور با اشاره به خسارت‌ها و مشکلات ناشی از اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در داخل و خارج از کشور، بر هماهنگی میان قوای سه‌گانه برای رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: آمریکا با ایجاد ناآرامی و جنگ در داخل و اعمال تحریم از خارج، درصدد است تمامی مسیرهای خدمت‌رسانی به مردم را مسدود کند؛ اما ما مصمم هستیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، راه‌های تازه‌ای برای عبور از مشکلات و تداوم خدمت‌رسانی بگشاییم.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به وضعیت صادرات کشور در دوران جنگ اظهار کرد: پیش از این، حدود

75 درصد صادرات کشور از مسیرهای دریایی انجام می‌شد؛ با محدودیت و بسته شدن مسیرهای دریایی، توانسته‌ایم با فعال‌سازی مسیرهای جایگزین و استفاده از ظرفیت‌های مختلف، بخش عمده‌ای از روند تجارت خارجی را حفظ کنیم؛ به‌گونه‌ای که میزان صادرات در مقایسه با شرایط پیش از جنگ، تنها حدود 25 درصد کاهش یافته است.

پزشکیان همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای کاهش هزینه حمل‌ونقل در مسیرهای جایگزین نسبت به حمل‌ونقل دریایی افزود: برای کاهش هزینه‌ها و تسهیل تجارت، موانع موجود را برطرف خواهیم کرد و در صورت نیاز، اصلاح قوانین و مقررات را نیز در دستور کار قرار می‌دهیم. همچنین تلاش خواهیم کرد فرآیندهای نظارتی و بازرسی به‌گونه‌ای تسهیل شود که ضمن حفظ الزامات قانونی، حمایت مؤثرتری از تجار و بازرگانان صورت گیرد.

رئیس‌جمهور همچنین گسترش روابط اقتصادی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای مختلف و فعال‌سازی ظرفیت پیمان‌های بزرگ منطقه‌ای و بین‌المللی نظیر بریکس، شانگهای و اوراسیا را از دیگر برنامه‌های راهبردی دولت برای تسهیل تجارت و صادرات بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی برشمرد و تصریح کرد: البته نمایندگان و اعضای این کشورها و سازمان‌ها از سوی آمریکا تحت فشار هستند و مسئله ایستادگی در مقابل زورگویی آمریکا به این سادگی‌ها نیست. دشمنان می‌خواهند راه‌ها را ببندند، اما علی‌رغم این محدودیت‌ها، آن‌ها با ما بر اساس چارچوب‌ها همکاری می‌کنند.

با زبان زور و ارعاب نمی‌توان با ایران حرف زد

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه آنها با زبان زور و ارعاب نمی‌توانند با ما سخن بگویند و تمامی حق و حقوق ملت ما باید محقق شود، تصریح کرد: امنیت برای ما، منطقه و دنیا بسیار ضروری است و همه باید مبتنی بر چارچوب‌های معین حرکت کنند.

پزشکیان با اشاره به دیدار خود با مقام معظم رهبری و تشریح مسائل و شرایط جاری کشور برای ایشان افزود: در این دیدار، مسائل و شرایط موجود را به محضر ایشان عرض کردم و ایشان نیز دستور دادند به تمامی مسائل رسیدگی شود. بر این اساس، باید با همکاری، همدلی و تعامل، مسیر عبور از مشکلات را هموار کنیم. شب سپری خواهد شد و صبح روشن طلوع خواهد کرد؛ بی‌تردید می‌توانیم آینده‌ای بهتر برای کشور رقم بزنیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تقویت انسجام ملی و همبستگی میان آحاد جامعه خاطرنشان کرد: هر ایرانی و هر تولیدکننده‌ای می‌تواند در جایگاه مسئولیت قرار گیرد و برای پیشرفت و آبادانی کشور تلاش کند. اگر در کنار یکدیگر باشیم، می‌توانیم مسیر توسعه را با قدرت ادامه دهیم. ازاین‌رو، ضروری است همه بخش‌ها با مسئولیت‌پذیری و حضور مؤثر در میدان، برای تحقق اهداف کشور تلاش کنند.

بررسی روند بازسازی تأسیسات نفت و گاز کشور

در جلسه هیئت دولت

خبر دیگر اینکه، جلسه هیئت دولت صبح روز چهارشنبه 29 مهرماه 1405 به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی مسائل اجرائی و طرح موضوعات مرتبط با مأموریت‌ها و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرائی از سوی وزرا و اعضای هیئت دولت، گزارشی از آخرین اقدامات و تمهیدات اتخاذشده برای بازسازی پالایشگاه‌ها و تأسیسات نفتی و گازی در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه در منطقه پارس جنوبی، ارائه شد.

در همین راستا، با تأکید بر ضرورت تسریع در روند بازسازی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و پیگیری مستمر اقدامات اجرائی، مقرر شد گزارش پیشرفت عملیات بازسازی به‌صورت هفتگی به هیئت دولت ارائه شود تا روند اقدامات، میزان پیشرفت و الزامات اجرائی مربوطه به‌طور مستمر مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

همچنین وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین وضعیت رایزنی‌ها و مذاکرات انجام‌شده با هیئت‌هایی که با هدف نهائی‌سازی جمع‌بندی گفت‌وگوهای صورت‌گرفته به کشور سفر کرده بودند، به اعضای هیئت دولت ارائه کرد.

در ادامه این نشست، آیین‌نامه توسعه گردشگری سلامت پس از طرح دیدگاه‌ها، بحث و بررسی کارشناسی و تبادل‌نظر اعضای هیئت دولت، به تصویب رسید.