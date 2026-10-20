عضو جدید گروه رهبری کمپین انتخاباتی

دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

ما یک عملیات به سبک تجّار راه‌اندازی کردیم، که در آن تیم‌های تبلیغاتی با یکدیگر رقابت می‌کنند تا مشارکت و جمع‌آوری کمک‌های مالی برای کمپین را افزایش دهند. برای اجرای عملیات، از ‌«گری کوبی»(1)‌، تأثیرگذارترین کارشناس دیجیتال کمیته ملی جمهوری‌خواه و یکی از معدود افرادی در تشکیلات جمهوری‌خواه که می‌خواست ترامپ پیروز شود، استفاده کردیم. هر روز، تیمی که بهترین بازگشت سرمایه را به دست می‌آورد، پول بیشتری برای خرید سهم بیشتری از تبلیغات در روز بعد دریافت می‌کرد. تیم‌ها همه چیز را آزمایش کردند، از جمله اینکه آیا دکمه «در این‌جا اهدا کنید» باید سبز یا قرمز باشد یا اینکه تبلیغات با عقاب، پرچم آمریکا یا تصویر ترامپ بهتر عمل می‌کند. این محیط بسیار رقابتی نتایج خیره‌کننده‌ای را به همراه داشت. تحت رهبری پارسکیل و کوبی‌، تیم‌های تبلیغاتی بیش از صد هزار ترکیب تبلیغاتی را هر روز آزمایش می‌کردند و داده‌های افکار عمومی را بی‌درنگ جمع‌آوری می‌کردند که چند روز قبل از نظرسنجی انجام می‌شد و به کمپین اطلاع می‌داد که کدام پیام‌ها بیشتر مورد توجه رأی‌دهندگان است. ما به سرعت دیدیم که تبلیغات، زمانی که به جای حمله به سایر نامزدها، بر سیاست‌های طرفدار آمریکای(2) ترامپ، مانند ساختن دیوار، متمرکز بود، بهتر عمل می‌کرد. در مجموع، کمپین ما حدود شش میلیون نوع تبلیغات تولید کرد که بسیار بیشتر از شصت و شش هزار نوع تبلیغاتی کمپین کلینتون بود.

در چهار ماه آخر کمپین، عملیات سایبری ما بیش از 250 میلیون دلار کمک‌های دلاری کوچک جمع‌آوری کرد- رقمی بی‌سابقه- و میلیون‌ها رأی‌دهنده را متقاعد کرد که از ترامپ در این روند حمایت کنند. «اندرو باسورث»(3‌)، مدیر اجرايی فیس‌بوک که بر تبلیغات این شرکت در طول انتخابات 2016 نظارت داشت، بعداً یادداشتی نوشت که در آن استدلال کرد که ترامپ نه به‌دلیل روسیه یا «اطلاعات نادرست»، بلکه « زیرا او بهترین کمپین تبلیغات دیجیتالی را که تا به حال از هر تبلیغ‌کننده‌ای دیده‌ام اجرا کرد. تمام.»

تقریباً در همان زمانی که ما از عملیات سایبری خود دفاع کردیم، ترامپ تصمیم گرفت اعضاء گروه رهبری کمپین خود را افزایش دهد. او می‌خواست‌ «پل مانافورت»(4) را- یک مشاور باتجربه کمپین که در ماه مارس به کمپین ما برگشته بود- به‌عنوان یک عضو جدید در تیم رهبری کمپین معرفی کند. ترامپ از من خواست که این خبر را اعلام کنم. وقتی با لواندوفسکی ملاقات کردم، توضیح دادم که این موضوع شخصی نیست. کمپین در حال رشد بود؛ مخاطرات در حال افزایش بود.

به او اطمینان دادم: «این را نشانه موفقیت خود بدانید. ترامپ در انتخابات مقدماتی پیروز شد و شما کار بزرگی انجام دادید.»

لواندوفسکی شروع به ناله‌ کرد و رفت، اما خودش را برای ملاقات با مانافورت و رهبری کمپین بازیابی کرد. اوایل بعدازظهر در حالی ‌که ‌گریه می‌کرد به من زنگ زد. او گفت: «من دیگر نمی‌توانم این کار را انجام دهم. من تمام زندگی‌ام را برای این کار گذاشته ام.»

من از لواندوفسکی پرسیدم چه چیزی او را خوشحال می‌کند و او پیشنهاد کرد مانافورت می‌تواند به جای مدیر کمپین، رئیس ستاد انتخابات باشد. تلفن را قطع کردم، فکر می‌کردم به یک راه‌حل قابل بررسی رسیده‌ایم، اما لواندوفسکی آن شب دو بار دیگر با من تماس گرفت، گفته‌هایش به نظر غیرمنطقی و تهدید به ترک بود. با دلخوری، ترامپ را در جریان وضعیت قرار دادم. می‌ترسیدم که لواندوفسکی تحت فشار وا بدهد. ترامپ به من گفت: «فردا به آن رسیدگی خواهم کرد.»

صبح روز بعد، ترامپ با لواندوفسکی تماس گرفت و گفت: «ببین، تو مدیر مبارزات انتخاباتی بسیار خوبی هستی، اما شانزده مدیر کمپین خیلی خوب دیگر هم هستند که اکنون در خانه نشسته‌اند، زیرا من را به‌عنوان کارفرمای خود نداشتند. جارد روانپزشک شما نیست. من روانپزشک شما نیستم شما یا کارتان را جمع‌وجور کنید یا به خانه بروید.»

پی‌نوشت‌ها:

1. Gary Coby

2. طرفدار آمریکا · امپریالیسم آمریکایی، اصطلاحی که برای توصیف نفوذ گسترده فرهنگی و سیاسی ایالات متحده در خارج از مرزهایش استفاده می‌شود.

3. Andrew Bosworth

4. Paul Manafort