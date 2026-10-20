ورزش باید ارزان، آسان و در دسترس جوانان باشد

همدان- خبرنگار کیهان:

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با تأکید بر ضرورت فراهم کردن زمینه حضور آسان و کم‌هزینه جوانان در فعالیت‌های ورزشی گفت: افزایش هزینه‌های ورزش نباید مانع حضور جوانان در باشگاه‌ها شود و باید با استفاده از امکانات و اماکن دولتی، زمینه بهره‌مندی بیشتر مردم از فعالیت‌های ورزشی فراهم شود.

آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی در دیدار با رؤسای هیئت‌های ورزشی استان همدان، ورزش را یکی از ظرفیت‌های مهم پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست و اظهار کرد: با برنامه‌ریزی مناسب و توسعه دسترسی جوانان به امکانات ورزشی می‌توان زمینه نشاط اجتماعی و تقویت سلامت جامعه را فراهم کرد.

وی با اشاره به ظرفیت مدارس در توسعه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی افزود: مدارس می‌توانند علاوه بر کارکرد آموزشی، به مراکزی برای ارائه خدمات فرهنگی، ورزشی و اجتماعی در محلات تبدیل شوند و در این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند.

امام جمعه همدان با بیان اینکه امکانات و اماکن دولتی متعلق به مردم است، گفت: استفاده مطلوب از ظرفیت‌های اماکن ورزشی در اختیار دولت برای توسعه ورزش و فراهم کردن فرصت فعالیت ورزشی برای جوانان ضروری است.

شعبانی‌موثقی با تأکید بر لزوم حمایت عادلانه از رشته‌های ورزشی گفت: حمایت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که رشته‌های مختلف ورزشی بتوانند متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای خود از امکانات و پشتیبانی لازم برخوردار شوند.

وی افزود: کمبود زیرساخت‌های ورزشی در برخی مناطق کم‌برخوردار از موضوعاتی است که باید به‌طور جدی توسط مسئولان پیگیری شود و توجه به توسعه متوازن امکانات ورزشی لازم و ضروری است.

وی با اشاره به جایگاه ورزشکاران و قهرمانان استان همدان اظهار کرد: قهرمانان ورزشی استان برای ادامه مسیر موفقیت و افتخارآفرینی به حمایت جدی‌تر مسئولان نیاز دارند و باید زمینه لازم برای رشد استعدادها و تقویت ظرفیت‌های ورزشی استان فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با تأکید بر پیوند ورزش با ارزش‌های اخلاقی و ملی خاطرنشان کرد: فتوت، مروت و غیرت نسبت به وطن را نمی‌توان از ورزش جدا کرد و این ارزش‌ها باید در کنار پرورش توانایی‌های جسمانی، مورد توجه جامعه ورزشی قرار گیرد.

شعبانی‌موثقی همچنین جامعه ورزشی را دارای ظرفیت قابل‌توجهی برای بازتاب صدای ملت ایران در عرصه‌های بین‌المللی دانست و بر نقش ورزشکاران در انعکاس هویت، ارزش‌ها و روحیه ملی کشور تأکید کرد.