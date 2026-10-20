اراک ـ خبرنگار کیهان:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع شهرستان شازند در تولید محصولات زراعی، دامی و آبزی‌پروری، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان، تقویت زیرساخت‌های تولید و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در این شهرستان تأکید کرد.

حمیدرضا کتانفروش با اشاره به توانمندی‌های بخش کشاورزی شهرستان شازند اظهار کرد: برخورداری از ظرفیت‌های مناسب در تولید گندم، لوبیا، عسل، بذر گندم و محصولات مرتبط با آبزی‌پروری، جایگاه ویژه‌ای به این شهرستان در بخش کشاورزی استان مرکزی بخشیده است.

وی افزود: شهرستان شازند با تولید سالانه حدود ۶۵ هزار تن گندم، از مناطق مهم تولید این محصول راهبردی در استان به شمار می‌رود. همچنین تولید حدود ۱۵ هزار تن لوبیا، ظرفیت قابل‌توجه این شهرستان در تولید محصولات زراعی و تأمین بخشی از نیاز بازار را نشان می‌دهد.

ظرفیت‌های شازند در توسعه آبزی‌پروری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با اشاره به ظرفیت‌های شازند در حوزه آبزی‌پروری بیان کرد: فعالیت شش واحد تکثیر بچه‌ماهی و جایگاه شهرستان در تولید بچه‌ماهی، در کنار کسب رتبه دوم تولید ماهی قزل‌آلا، بیانگر توانمندی این منطقه در توسعه فعالیت‌های شیلاتی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی در این حوزه است.کتانفروش ادامه داد: تولید حدود دو هزار تن بذر گندم و برخورداری از ظرفیت تولید خوراک آبزیان، از دیگر مزیت‌های بخش کشاورزی شهرستان شازند است که می‌تواند در تقویت زنجیره تأمین نهاده‌های تولید، افزایش بهره‌وری و توسعه فعالیت‌های وابسته نقش مؤثری ایفا کند.

حمایت از زنبورداران و توسعه بازار فروش عسل

وی با اشاره به جایگاه شازند در تولید عسل خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های زنبورداری این شهرستان نیز از بخش‌های قابل‌توجه کشاورزی منطقه به شمار می‌رود و حمایت از زنبورداران، ارتقای کیفیت محصول و توسعه بازارهای فروش می‌تواند به افزایش ارزش اقتصادی این فعالیت کمک کند.

توسعه زیرساخت‌ها و صنایع تبدیلی

ضرورتی برای رونق کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در ادامه بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد و گفت: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، حمایت از سرمایه‌گذاری، بهبود زیرساخت‌های تولید، استفاده از روش‌های نوین و تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و بازار، از محورهای مهم در مسیر پایداری تولید و رونق اقتصادی بخش کشاورزی شهرستان شازند است. کتانفروش در پایان تصریح کرد: شازند با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع در تولید محصولات زراعی، زنبورداری و آبزی‌پروری، از توان مناسبی برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال برخوردار است و سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی حمایت از بهره‌برداران و استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها را با هدف ارتقای بهره‌وری و تقویت تولید دنبال می‌کند.