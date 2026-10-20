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کد خبر: ۳۴۰۴۲۱
تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹
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استاندار لرستان در جلسه هماهنگی برگزاری رزمایش جان‌فدای ۲:

قدردانی مسئولان از مردم باید با حضور در میان آنان و تلاش برای حل مشکلاتشان تحقق پیدا کند

خرم‌آباد ـ خبرنگار کیهان: 
استاندار لرستان خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: قدردانی مسئولان از مردم نباید صرفاً در سخن و شعار خلاصه شود، بلکه باید در عمل و با حضور در میان مردم، شنیدن مطالباتشان و تلاش برای حل مشکلات و بهبود شرایط زندگی آنان تحقق پیدا کند.
مهندس سید سعید شاهرخی در جلسه هماهنگی برگزاری رزمایش جان‌فدای ۲ لرستان گفت: این رزمایش نمایش اقتدار مردمی و دفاع ملی و میهنی در برابر تهدیدهای جنایتکاران علیه کشورمان است.
شاهرخی با تأکید بر ضرورت مشارکت گسترده و آگاهانه شهروندان در رزمایش «جان‌فدای ۲» اظهار داشت: این رزمایش که چهارشنبه ششم آبان برگزار می‌شود، پیام روشن نمایش وحدت و عزم راسخ مردم برای دفاع از کشور است و محاسبات دشمنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نماینده عالی دولت در لرستان با بیان اینکه این رزمایش باید جلوه‌ای از اقتدار ملی، همبستگی اجتماعی و وحدت مردم باشد، گفت: همه ظرفیت‌های استان برای برگزاری باشکوه و مردمی آن به میدان بیایند و دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و مسئولان استانی و شهرستانی باید با هماهنگی و هم‌افزایی، زمینه برگزاری برنامه‌ای منسجم، باکیفیت و باشکوه‌تر از مرحله نخست را فراهم کنند.
شاهرخی اظهار داشت: مردم ایران، جنایتکاران آمریکایی ـ صهیونی و همدستانشان را با حضور آگاهانه در خیابان از کرده‌شان پشیمان کردند و این رزمایش باز هم در تاریخ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این ملت ثبت خواهد شد.
استاندار لرستان با تأکید بر اینکه حضور مردم در کنار رهبری از عوامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی و عبور کشور از بحران‌های مختلف بوده است، افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است رهبری و حضور معنادار، آگاهانه و تأثیرگذار مردم، دو عامل مهم در تداوم نظام جمهوری اسلامی و شکست نقشه‌ها و شرارت‌های دشمنان بوده‌اند که این سرمایه اجتماعی نباید فراموش شود.
استاندار لرستان با اشاره به حضور مردم در خیابان‌ها طی بیش از ۲۳۰ شب گذشته، گفت: این حضور مستمر، بیانگر همراهی اقشار مختلف با کشور و ارزش‌های مورد اعتقاد آنان است و مسئولان باید قدر این همراهی را بدانند.
وی با اشاره به تحولات جنگ اخیر و فشارهای اقتصادی علیه کشور اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی، تلاش می‌کند با اعمال فشارهای اقتصادی و تأثیرگذاری بر معیشت مردم، شرایط داخلی کشور را تحت تأثیر قرار دهد؛ از این رو، تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
استاندار لرستان با اشاره به تجربه برگزاری مرحله نخست رزمایش جان‌فدا گفت: این برنامه از نظر ماهیت و نوع سازماندهی با راهپیمایی‌های مناسبتی تفاوت دارد و نمادی از مسئولیت‌پذیری مردم، پیوند جامعه با حاکمیت، دفاع از میهن و ارزش‌های انقلاب اسلامی و اعلام پشتیبانی از نیروهای مسلح است.
شاهرخی با تأکید بر نقش محوری سپاه پاسداران در هماهنگی بین‌بخشی این برنامه گفت: همه فرمانداران، مدیران کل و مسئولان استانی و شهرستانی باید مطابق تصمیم‌های کمیته‌های تخصصی، ظرفیت‌های انسانی، اجرایی و پشتیبانی خود را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر رزمایش به کار بگیرند.

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