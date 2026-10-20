افتتاح ساختمان شرکت توزیع برق استان اصفهان به نام شهید جلالی

اصفهان- خبرنگار کیهان:

ساختمان شرکت توزیع برق استان اصفهان که در جنگ تحمیلی سوم و در اثر حمله دشمن صهیونی‌-آمریکایی آسیب جدی دیده بود، افتتاح شد.

وحید ازوجی، معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی و امور مجامع توانیر، در این مراسم با اشاره به آسیب‌های واردشده به شبکه برق در کشور گفت: در دو جنگ اخیر بیش از ۲۰۰۰ نقطه از صنعت برق آسیب دید.

وی افزود: خسارت‌های وارده حدود ۲۰۰ همت هزینه در پی داشته است، اما با تمام این آسیب‌ها، پایداری شبکه برق اولویت اول این صنعت بوده و هست که با تمام توان در این مسیر حرکت کرده است. در این مراسم، با حضور خانواده شهید سعید جلالی، سیم‌بان کاشانی که در جریان جنگ تحمیلی سوم و در مأموریت شهید شد، ساختمان جدید شرکت توزیع برق استان اصفهان افتتاح شد و این ساختمان به نام این شهید ایثارگر نام گرفت.