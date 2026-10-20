فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۰۴۱۹
تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

افتتاح ساختمان شرکت توزیع برق استان اصفهان به نام شهید جلالی

اصفهان- خبرنگار کیهان: 
ساختمان شرکت توزیع برق استان اصفهان که در جنگ تحمیلی سوم و در اثر حمله دشمن صهیونی‌-آمریکایی آسیب جدی دیده بود، افتتاح شد.
وحید ازوجی، معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی و امور مجامع توانیر، در این مراسم با اشاره به آسیب‌های واردشده به شبکه برق در کشور گفت: در دو جنگ اخیر بیش از ۲۰۰۰ نقطه از صنعت برق آسیب دید.
وی افزود: خسارت‌های وارده حدود ۲۰۰ همت هزینه در پی داشته است، اما با تمام این آسیب‌ها، پایداری شبکه برق اولویت اول این صنعت بوده و هست که با تمام توان در این مسیر حرکت کرده است. در این مراسم، با حضور خانواده شهید سعید جلالی، سیم‌بان کاشانی که در جریان جنگ تحمیلی سوم و در مأموریت شهید شد، ساختمان جدید شرکت توزیع برق استان اصفهان افتتاح شد و این ساختمان به نام این شهید ایثارگر نام گرفت.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

کدوم قبرستون؟!(گفت و شنود)

اثر پروانه‌ای تنگه هرمز(یادداشت روز)

قرآن و فتنه انگیزی «مُرجِفون»

بی‌بی‌سی فارسی توسط فرقه بهائیت تأسیس شد

«ذهن‌های جنگ‌زده» حاصل «ترکش‌های تسلیم» است نه «مادر بمب‌ها»!

جنگ با ایران؛ قمار مرگبار ترامپ در سایه بن‌بست‌های نتانیاهو

بیانیه تاریخ‌ساز رهبر معظم انقلاب اسلامی (مقاله وارده)

حکومت نظامی در فرانسه جنگ خیابانی با هزاران زخمی و بازداشتی

هدیه به خوانندگان

وزارت اطلاعات: ۳۹ عامل تخریبگر اموال مردم در قزوین بازداشت شدند