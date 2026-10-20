ساری ـ خبرنگار کیهان:

دشمن ما را با بمب مادر تهدید نکند، بداند اگر دست از پا خطا کند، پدر موشک‌های ایرانی آماده شلیک است.

سردار محمدرضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در رزمایش و همایش ۱۰۰ هزار نفری جان‌فدایان مرکز استان مازندران با بیان این مطلب گفت: سیاست‌های جنگ‌طلبانه سردمداران آمریکا موجب نارضایتی در ساختار نظامی آمریکا و سیاست‌های استکباری‌اش موجب رکود اقتصادی و اغتشاش کشورهای اروپایی شده است که نشانه‌های فروپاشی به‌وضوح در برخی از کشورها دیده می‌شود.

سردار محمدرضا نقدی جوانان اروپایی را به بازنگری در ریشه‌های بحران اقتصادی و سیاسی قاره سبز فراخواند و گفت: سیاست‌های غلط واشنگتن، از جمله فشار در حوزه‌های فناوری، هوا و فضا و تراشه‌های الکترونیکی، مانع در مسیر استقلال اقتصادی و فناوری کشورهای اروپایی شده است.

سردار نقدی با اشاره به اینکه هرگونه خطای محاسباتی، پاسخ نیروهای مسلح برای دشمن پشیمان‌کننده خواهد بود، خاطرنشان کرد: ایستادگی و مقاومت بیش از ۲۳۰ شب دشمن را مستأصل کرده است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه از آمادگی، انسجام، صلابت، بصیرت و آمادگی توان رزمی بیش از ۳۰۰ هزار جان‌فدایان مازندران را تحسین کرد.

در ادامه، ۱۳۰ یگان نمونه مردمی و نیروهای مسلح بیشه‌شیران و مهد خط‌شکنان، در میان ازدحام بیش از تصور مردم، در مسیر چندکیلومتری با سلاح‌های سبک و نیمه‌سنگین، پهپادی، سامانه‌های پدافندی و خودرویی و همچنین با سلاح‌های سرد و ادوات کشاورزی، در مسیر خیابان‌های میدان شهید قاسمی ساری، با حضور مشاور عالی فرمانده سپاه، فرماندهان نظامی، انتظامی، نماینده مقام معظم رهبری در استان، نمایندگان مردم ساری در مجلس، استاندار و دیگر مسئولان رژه رفتند.