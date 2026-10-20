چهار ماه پس از کشته شدن کودک یک‌ساله سیاه‌پوست به ضرب گلوله پلیس آمریکا، دادستان کل ایالت می‌سی‌سی‌پی تیراندازی مرگبار مأمور پلیس را موجه اعلام کرد.

گزارش رسانه‌های آمریکایی نشان می‌دهد که نیروهای پلیس در آمریکا طی سال‌های گذشته صدها تن از شهروندان این کشور را که نه سلاح گرم یا سرد در اختیار داشته‌اند و نه مظنون به انجام جرائم خشونت‌آمیز بوده‌اند هنگام ایست و بازرسی‌های راهنمایی و رانندگی کشته‌اند و در این میان سیاه‌پوستان بیشترین آمار کشته‌ها را تشکیل می‌دهند. در واقع به گفته کارشناسان در آمریکا همین که سیاه‌پوست باشید از سوی پلیس مظنون محسوب می‌شوید. مثل ماجرای قتل «جورج فلوید» به دست یک افسر سفیدپوست. مطالعات در این کشور نشان می‌دهد که سیاه پوستان آمریکایی همچنان بیش از هر گروه دیگری بر اثر خشونت پلیس جان خود را از دست می‌دهند و احتمال این که به دست پلیس کشته شوند، ۳.۵ برابر بیشتر از سفیدپوستان آمریکایی است.

در ماجرای دیگری قتل یک کودک سیاه‌پوست این بار در ایالت می‌سی سی پی از سوی دادستان ایالت موجه اعلام شده است! دفتر «لین فیچ»، دادستان کل ایالت می‌سی‌سی‌پی، اعلام کرد که تیراندازی پلیس به کوهن وایلی، کودک یک‌ساله‌ای که روی پای مادرش کشته شد، موجه بوده است. حادثه ۱۴ ژوئن (۲۴ خرداد) در سناتوبیا، شهری کوچک در نزدیکی ممفیس، رخ داد؛ زمانی که در پی گزارشی درباره سرقت از یک فروشگاه، ماموران وارد عمل شدند.

در این گزارش ادعا شده بود که «وِلِسیا وایلی»، مادر کودک، و دوستش «لاتویا فرل»، یک بسته پوشک دزدیده‌اند. از آن زمان، هیچ‌یک از این دو زن به جرمی متهم نشده‌ و مقام‌ها هیچ مدرکی دال بر وقوع سرقت منتشر نکرده‌اند.بر اساس گزارش‌های پلیس، در روز حادثه، این دو زن به همراه کودک از فروشگاه خارج شدند، سوار خودروی خود شدند و هنگامی که مأموران به محل رسیدند، در حال ترک پارکینگ بودند.در ادامه، زمانی که ماموران پلیس اسلحه‌های خود را به سمت آن‌ها بیرون کشیدند، وایلی فرزندش را بالا گرفت تا نشان دهد کودکی داخل خودرو حضور دارد. در این هنگام، یکی از مأموران که در اسناد نام او گروهبان‌ هانتر فاستر اعلام شده و سفید پوست، به داخل خودرو شلیک کرد که در نتیجه آن کوهن وایلی کشته شد و فرل که او هم سیاه‌پوست است، زخمی شد.

به گزارش فارس به نقل از رسانه‌های آمریکایی اداره تحقیقات ایالت می‌سی‌سی‌پی که مسئول بررسی این تیراندازی بود، مدعی شد راننده «خودرو را به سمت مأموران هدایت کرد و نزدیک بود یکی از آن‌ها را زیر بگیرد». اما بن کرامپ، وکیل خانواده وایلی، نتایج کالبدشکافی مستقلی را منتشر کرد که نشان می‌داد کودک قربانی از کنار خودرو هدف گلوله قرار گرفته، نه از جلو؛ موضوعی که با اظهارات مأموران مبنی بر حرکت فرل به سمت آن‌ها در تناقض است.پلیس تصاویر ضبط‌شده از این حادثه را منتشر خواهد کرد. این تیراندازی تازه‌ترین مورد از مجموعه حوادث مرتبط با نیروی پلیس در سناتوبیا است که حدود ۴۰ درصد جمعیت آن را سیاه‌پوستان تشکیل می‌دهند. بر اساس این گزارش در ماه سپتامبر(شهریور)، مقام‌های سناتوبیا رئیس پلیس این شهر را به دلیل استفاده از الفاظ توهین‌آمیز نژادپرستانه برکنار کردند. در سال ۲۰۲۳ هم این شهر پس از آنکه یکی از مأموران پلیس پسر سیاه‌پوست ۱۰ ساله‌ای را به دلیل ادرار کردن در ملأعام بازداشت و به سلول منتقل کرد، به تیتر اخبار تبدیل شد. این کودک بعداً به سه ماه آزادی تحت نظارت محکوم شد.