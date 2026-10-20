سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی از برخورد سازمان‌یافته دانشگاه‌های انگلیس با حامیان فلسطین پرده برداشت و فاش کرد که دانشجویان و استادان معترض به جنایات رژیم آپارتاید اسرائیل در غزه، با محدودیت‌های گسترده، اقدامات انضباطی و تهدید به اخراج از دانشگاه مواجه شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی ۹۲ صفحه‌ای با عنوان «خاموش کردن صدای اعتراض» اعلام کرد که شماری از دانشگاه‌های انگلیس نه‌تنها در حفاظت از آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز کوتاهی کرده‌اند، بلکه با هماهنگی یکدیگر و تحت تأثیر فشارهای دولتی و امنیتی، به محدودسازی فعالیت‌های حامی فلسطین روی آورده‌اند. این سازمان با استناد به اسناد داخلی، مکاتبات اداری و شهادت دانشجویان و استادان اعلام کرد که اعتراض‌های مسالمت‌آمیز علیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه به‌عنوان تهدید امنیتی تلقی شده و با ابزارهای انضباطی، قضائی و انتظامی مهار شده‌اند. تحقیق بر پایه ۴۰ مصاحبه، ۲۶ پرونده دانشگاهی، مقررات ۱۳۲ دانشگاه و اطلاعات مرکز اروپایی حمایت حقوقی تهیه شده که ۱۳۲ مورد برخورد را از اکتبر ۲۰۲۳ تا ‌آوریل ۲۰۲۵ ثبت کرده است. تعلیق دانشجویان، ممنوعیت ورود، لغو برنامه‌ها، تحقیقات طولانی‌مدت و برخورد با شعار دادن یا پوشیدن چفیه از جمله این محدودیت‌ها بوده است. کری موسکوگیوری، مدیر اجرائی عفو بین‌الملل انگلیس، گفت: «این حمله‌ای به آزادی بیان و حق اعتراض از سوی نهادهایی است که باید اندیشه آزاد را تشویق کنند.»

یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش نشان می‌دهد برخورد با حامیان فلسطین محدود به تصمیم‌های مستقل نبوده است. دانشگاه‌ها راهبردهای حقوقی و امنیتی خود را به اشتراک گذاشته و در استفاده از احکام قضائی و اقدامات انضباطی هماهنگی داشته‌اند. انجمن دانشگاه‌های انگلیس نشست‌های هفتگی با رؤسای دانشگاه‌های درگیر برگزار کرده و موضوعاتی مانند مدیریت اعتراض‌ها و امکان استفاده از احکام قضائی را بررسی کرده است. عفو بین‌الملل به نقش وزارت آموزش، مؤسسات حقوقی خصوصی و شرکت‌های امنیتی نیز اشاره کرده است. شبکه‌ای از پیمانکاران امنیتی تحرکات دانشجویان را رصد می‌کردند و در ارزیابی‌ها برنامه‌های حامی فلسطین را با سطح تهدید «بالا» یا «شدید» طبقه‌بندی کرده بودند، در حالی که تجمع راست افراطی تامی رابینسون «متوسط» ارزیابی شده بود. این رویکرد می‌تواند فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز را امنیتی کند و نظارت بر دانشجویان را گسترش دهد.

بخش دیگری از گزارش به برخورد دانشگاه‌های شناخته‌شده اختصاص دارد. در آکسفورد، دانشجویان خواستار قطع سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تسلیحاتی مرتبط با رژیم صهیونیستی شدند؛ مسئولان از پلیس کمک گرفتند، تحقیقات انضباطی آغاز کردند و دسترسی معترضان را محدود ساختند. در کمبریج درخواست حکم قضائی برای محدودسازی تجمعات مطرح شد. مدرسه اقتصاد لندن هفت دانشجو را پس از تجمع کوتاه با ممنوعیت ورود مواجه کرد و برخی مقام‌ها اعتراض را با تعابیر تحقیرآمیز توصیف کرده بودند.