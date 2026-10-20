سرویس خارجی-

معاون استاندار نینوا در شمال عراق از کشف بقایای جسد ۴۸ نفر در یک گور دسته جمعی در منطقه «حمام العلیل» در جنوب موصل خبر داد که به دست عناصر داعش قتل‌عام شده‌اند.

گروه تروریستی داعش محصول مستقیم غرب، رژیم صهیونیستی و میراث دیکتاتوری حزب بعث بود. شرایط پس از اشغال این کشور از سوی آمریکا نیز زمینه لازم برای ظهور این گروه تکفیری را تسهیل کرد. داعش با حمایت و تلاش همین اشغالگران در سال 2004 موصل را اشغال و اعلام خلافت کرد و موجی از جنایات بی‌سابقه را رقم زد: کشتار جمعی شیعیان، ایزدیان، مسیحیان و مخالفان، برده‌گیری زنان، تخریب میراث فرهنگی و اعمال خشونت‌آمیزترین تفسیرهای افراطی و احمقانه از دین که نه تنها با آموزه‌های اسلامی بیگانه بود، بلکه ابزاری برای تحکیم سلطه تروریستی به شمار می‌رفت. این گروه با کنترل منابع نفتی و شبکه‌های قاچاق، توانست هزاران جنگجوی تکفیری خارجی را از ده‌ها کشور جذب کند و دامنه جنایات خود را از عراق به سوریه و فراتر گسترش دهد. خلافت جعلی‌اش نه تنها مرزهای جغرافیایی را زیر پا گذاشت، بلکه هرگونه کثرت‌گرایی مذهبی و قومی را دشمن وجودی خود دانست و با تبلیغات رسانه‌ای پیچیده، وحشت را به سلاح اصلی تبدیل کرد. نتیجه این پروژه افراطی، ویرانی شهرها، آوارگی میلیون‌ها نفر و زخمی عمیق بر پیکر جامعه عراق بود که هنوز هم التیام نیافته است.

سقوط این گروه تروریستی نتیجه مقاومت مردمی و نقش تعیین‌کننده جبهه مقاومت به رهبری ایران بود. نیروهای حشد‌الشعبی با پشتیبانی مستشاران ایرانی و همراهی ارتش و پلیس عراق، طی نبردی طولانی و پرهزینه، موصل و دیگر مناطق اشغالی را آزاد کردند و خلافت جعلی داعش را در عراق ساقط کردند. این پیروزی نشان داد تنها با اتکا به اراده ملت‌ها و همبستگی محور مقاومت می‌توان ریشه افراطی‌گری را خشکاند، واقعیتی که در برابر روایت‌های سطحی برخی محافل غربی مبنی بر نقش انحصاری ائتلاف بین‌المللی، برجسته می‌شود. این‌جاست که صحبت‌های مکرر عراقی‌ها در مورد ضرورت حشد فهمیده می‌شود. این خبر را بخوانید: «نماینده پارلمان عراق ضمن تأکید بر توانمندی نیروهای این کشور در مقابله با تهدید داعش، از مانع تراشی واشنگتن در مسیر تقویت تسلیحاتی عراق خبر داد و تأکید کرد که نیروهای حشد‌الشعبی در تأمین امنیت عراق نقش دارند.» حال این سخنان چرا مکرر تأکید می‌شوند؟ زیرا بقایای داعش همچنان به حیات پنهان خود ادامه می‌دهند و آمریکا هم فشارها را برای تضعیف حشد بیشتر کرده است. وقتی از سقوط داعش سخن می‌گوییم از سقوط خلافت خودخوانده آن می‌گوییم و متلاشی شدنِ «حکومت شیطان»، و الا هنوز هم بقایای این گروه تروریستی به عنوان هسته‌های بالقوه خطر وجود دارند. باری، در این اوضاع مرور جنایات داعش می‌تواند باز هم ضرورت وجود مقاومت را نشان دهد.

باز هم گور دسته‌جمعی

معاون استاندار نینوا دیروز در شمال عراق از کشف بقایای جسد ۴۸ نفر در یک گور دسته‌جمعی در منطقه «حمام العلیل» در جنوب موصل خبر داد. به گزارش بامداد سه‌شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، غزوان الداودی اعلام کرد این اجساد متعلق به اهالی مناطق حمام‌العلیل، الشوره و القیاره و شامل اعضای نیروهای امنیتی، چهره‌های مذهبی و غیرنظامیان استان نینوا هستند که دومین گروه از قربانیان ربوده‌شده توسط گروه‌های تروریستی داعش محسوب می‌شوند. وی افزود کار شناسایی قربانیان از طریق آزمایش‌های آزمایشگاهی و تطبیق نمونه‌های DNA با بستگان آن‌ها در حال انجام است و روز سه‌شنبه پس از استقبال، بقایای پیکرها به خانواده‌ها تحویل داده می‌شود تا طبق اصول تعیین‌شده دفن شوند. الداودی همچنین از دولت و بنیاد شهید عراق خواست عدالت را برای خانواده‌های قربانیان برقرار و حقوق معوقه آن‌ها را پرداخت کنند.