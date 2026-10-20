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کد خبر: ۳۴۰۴۰۹
تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶
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نماینده آمریکا در سوریه: آمریکا دیگر ارباب جهان نیست

تام باراک، نماینده آمریکا در سوریه، در دوحه اعتراف کرد واشنگتن دیگر «ارباب جهان» نیست و مداخلاتش شکست خورده است.
تام باراک، دیپلمات نه چندان خوش‌نامِ کهنه‌کار آمریکایی، سفیر واشنگتن در آنکارا و نماینده دولت ترامپ در سوریه، در مجمع امنیت جهانی دوحه اعتراف کرد که واشنگتن دیگر «ارباب جهان» نیست و مداخلاتش در لیبی، افغانستان، سوریه و عراق بارها با شکست مواجه شده، اما همزمان تأکید کرد آمریکا منطقه را ترک نمی‌کند. او در حالی که تلاش‌های تغییر رژیم را اشتباه خواند، از حفظ حضور نظامی سخن گفت و تنش با ایران را «وحشتناک» توصیف کرد، بی‌آن‌که راهی جز دیپلماسیِ همراه با بی‌اعتمادی عمیق پیشنهاد دهد. این موضع دوگانه نشان‌دهنده تداوم سیاست سلطه‌طلبانه آمریکاست که با وجود شکست‌های مکرر، همچنان بر کنترل غیرمستقیم غرب آسیا اصرار دارد و کشورهای منطقه را وادار می‌کند محدودیت‌های حمایت واشنگتن را بپذیرند. 

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