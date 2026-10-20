شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز سرانجام برای نجات کودکان از خطرات فناوری‌های دیجیتال ورود کرد و قطعنامه‌ای را با اجماع تصویب کرد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد عصر دوشنبه به وقت نیویورک، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را که به بررسی تاثیرات فناوری‌های دیجیتال بر ارتکاب نقض‌ حقوق کودکان و سوءاستفاده‌ها از آنان می‌پردازد، با اجماع تصویب کرد. این قطعنامه بر ضرورت آموزش دیجیتال به کودکان تاکید دارد تا بتوانند خطرات را شناسایی کنند و از وقوع نقض‌ حقوق آنان جلوگیری شود. بر اساس این گزارش سفیر و نماینده یونان، که کشورش ریاست شورای امنیت را در ماه اکتبر(مهر) بر عهده‌ دارد، قطعنامه مربوط به نقش فناوری‌ها در نقض‌ها و سوءاستفاده‌ از کودکان در درگیری‌های مسلحانه و راه‌های پیشگیری از آن‌ها را ارائه کرد.سفیر یونان در سازمان ملل در سخنانی هشدار داد که امروزه کودکان از طریق شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های پیام‌رسان جذب می‌شوند و در فضای آنلاین مورد بهره‌کشی، اجبار و افراط‌گرایی قرار می‌گیرند.