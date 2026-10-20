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کد خبر: ۳۴۰۴۰۷
تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶
سرویس کیهان » اخبار
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سرلشکر عبداللهی:

سلاح‌های گران‌قیمت دشمن را با تجهیزات ارزان اما مؤثر خنثی می‌کنیم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تقدیر از اقدامات جهادی ارتش در گسترش خطوط تولید پهپاد گفت: در صورت هر گونه خطای دوباره دشمن، تأثیر تجهیزات گران‌قیمت و پیشرفته دشمن را با طیف گسترده‌ای از تجهیزات ارزان اما مؤثر، خنثی خواهیم کرد و این برای دشمن آزاردهنده و نگران‌کننده و پرهزینه خواهد بود.
سردار سرلشکر علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) در بازدید از دستاوردها و بخشی از خطوط تولید پهپادی ارتش، با گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت و شهیدان عالی‌قدر ایران مقتدر گفت: آنچه بنده امروز در یکی از ده‌ها تولید پهپادی با تلاش هم‌رزمان عزیزم در ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدم، حاکی از آمادگی، انگیزه و ابتکارات نو و در واقع همان چیزی است که نیروهای مسلح ایران عزیز لازم دارد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تقدیر از اقدامات جهادی ارتش جمهوری اسلامی ایران در راه‌اندازی خطوط متنوع و متعدد تولید پهپادی ادامه داد: با استفاده از این تجهیزاتی که متخصصان ارتش، ساخته و ارتقا داده‌اند که در مقایسه با انواع گذشته خود پیشرفته‌تر و از قابلیت‌های جدیدتری برخوردار است و با بهره‌گیری از تجربه دو جنگ اخیر، به‌طور قطع در آینده پاسخ محکم‌تری به تجاوز دشمن خواهیم داد.
 وی افزود: دشمنان ما از تجهیزات مدرن و جدیدی برخوردارند و ما باید در صورت نیاز، با روش‌های متفاوت و تجهیزات نامتقارن، پاسخ دشمن را بدهیم، کمااینکه این اتفاق در این دو جنگ اخیر اتفاق افتاد و در صورت هر گونه خطای دوباره دشمن، تأثیر تجهیزات گران‌قیمت و پیشرفته دشمن را با طیف گسترده‌ای از تجهیزات ارزان اما مؤثر، خنثی خواهیم کرد و این برای دشمن آزاردهنده و نگران‌کننده و پرهزینه خواهد بود.
 به گزارش فارس، سرلشکر خلبان عبداللهی با تأکید بر موفقیت‌های پر شمار در حوزه خودکفایی نیروهای مسلح اظهار کرد: این همان راهی است که رهبری شهید از ما خواسته‌اند، ایشان همواره حامی پیشرفت و ایران قوی بودند و بر این مهم تأکید می‌کردند.
وی تأکید کرد: پیام ما به دشمنان این است که مردم عزیز ایران و به‌تبع آن نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برابر مسیری که امام شهید و رهبر و فرمانده عزیز امام سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله) ترسیم کرده‎اند، به هر قدرتی و هر متجاوزی به خاک این کشور و ارزش‌های منبعث از انقلاب اسلامی، برخورد جدی و قاطع خواهند کرد.
 فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(ص) خاطرنشان کرد: اراده مقاومت و ایستادگی در ملت ایران و در نیروهای مسلح ایران نه‌تنها ذره‌ای آسیب‌ ندیده بلکه به دلیل جنایت‌های دشمن، قوی‌تر شده و ملت بزرگ ایران می‌دانند وعده الهی این است که اگر ثابت‌قدم و صبور باشیم خداوند پیروزی نهائی را عنایت خواهد 
کرد.

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