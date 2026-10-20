سرویس سیاسی-

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: باید کاری کنیم که آمریکا پایگاه‌های منهدم‌شده‌اش را از منطقه غرب آسیا جمع کند و به کشور خودش برگردد.

اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مصاحبه با کیهان با اشاره به تهدیدات دشمن در حمله به ایران اظهار کرد: آنچه این‌ها مطرح می‌کنند، یک بلوف سیاسی و عملیات روانی بیش نیست. اگر این‌ها واقعاً توانی داشتند که ادعا می‌کنند و این‌قدر از آن تعریف می‌کنند، باید همان را در 40 روز جنگ رمضان به کار می‌گرفتند. آن‌ها سلاح‌هایی را که داشتند به کار گرفتند، امام عزیز ما را ترور کردند و فرماندهان ما را به شهادت رساندند، اما به اهداف کثیفشان نرسیدند.

اهداف دشمن؛ تغییر نظام، انتخاب رهبری و تجزیه ایران بود

وی افزود: آن‌ها می‌خواستند نظام ما تغییر کند، رهبری ما آن‌گونه که خودشان می‌خواهند انتخاب شود و در نهایت ایران به پنج قسمت تقسیم شود. پس آن‌ها هرچه توان داشتند، همان موقع به کار گرفتند. بعد هم در جنگ هرمز، در آن جنگ ۱۷ روزه، باز هم هرچه توان داشتند به کار گرفتند، ولی باز هم این ما بودیم که دست برتر را داشتیم؛ نه اینکه بخواهیم از خودمان تعریف کنیم، واقعیت میدان این بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: نمونه‌اش را خودشان اذعان کردند که در اردن و بحرین تلفات بسیار سنگینی از تجهیزات و حتی نیروی انسانی دادند. پس اینکه الان این کارها را می‌کنند، می‌خواهند دل مردم را خالی کنند و بعد بگویند ما پیروز شدیم. این‌ها از همان اول گفتند که هسته‌ای باید از بین برود و موشک‌ها حداکثر تا ۳۰۰ کیلومتر باشد. اما الان دنبال این هستند که بگویند تنگه هرمز را ما باز کردیم؛ این را هم به معنای واقعی کلمه نمی‌توانند.

هشت ماه تقلای بی‌نتیجه؛ مانند قمارباز بازنده

کوثری افزود: نزدیک هشت ماه است که به هر دری زده‌اند و هیچ غلطی نتوانسته‌اند بکنند؛ از این به بعد هم نمی‌توانند. نیروهای مسلح ما، مردم ما، رهبری عزیزمان، دولت و مجلس، به لطف خدا آمادگی دارند. ترامپ مانند قماربازی است که وقتی بازی را می‌بازد و صحنه را به ضرر خودش می‌بیند، هر حرف بی‌ربط و بی‌پایه‌ای می‌زند تا رضایت خودش یا اطرافیانش را جلب کند. لذا این مباحثی که مطرح می‌کنند بیشتر عملیات روانی و جنگ روانی است.

وی خاطرنشان کرد: اگر هم بخواهند اقدامی بکنند، قطعاً بدانند که از کرده خود پشیمان خواهند شد، چون این چیزی نیست که ما بخواهیم رها کنیم. ما به لطف خدا ابتکارات و خلاقیت‌مان را همیشه در صحنه جنگ نشان داده‌ایم. ما هیچ موقع موشک نداشتیم، اما در دفاع مقدس همین روحیه باعث شد خودمان موشک را به کار بگیریم و بعد خودمان بسازیم و تولید کنیم، آن هم توسط جوان‌های مبتکر و خلاق خودمان. این‌جاست که دشمن مانده است چه بکند.

پاسخ به هر سناریوی دشمن؛ از حمله نمایشی تا جنگ تمام‌عیار

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به این پرسش که با فرض اینکه دشمن بخواهد حمله کوچک و نمایشی انجام دهد و اعلام پیروزی کند، یا سناریوی جنگ تمام‌عیار دیگری را پیش ببرد، پاسخ ما چیست، گفت: اصلاً نمی‌تواند چنین کاری بکند؛ چون واقعیت این است که امکاناتی که روز اول ماه مبارک رمضان داشتند، هیچ موقع جایگزین نشده است. لذا مشکلاتی که الان دارند، نمی‌گذارد ترامپ چنین تصمیمی بگیرد که بخواهد در حد وسیع وارد شود.

کوثری افزود: همین الان آخرین خبر این است که قیمت هر بشکه نفت از ۱۱۰ دلار عبور کرده و ۱۳ دلار هم دارد بالا می‌رود. لذا خود مردم آمریکا فشار زیادی به ترامپ و نتانیاهو در بی‌کفایتی و بی‌تدبیری وارد می‌کنند. پس ما قطعاً و یقیناً اقداماتی خواهیم کرد که هم آمریکا و هم رژیم اشغالگر را پشیمان کنیم.

واقعیت میدان؛ یمن حاکم بر صحنه است

وی خاطرنشان کرد: ما نمی‌خواهیم خودمان را بی‌خودی بزرگ جلوه دهیم که واقعیت نداشته باشد؛ واقعیت میدان را نشان می‌دهیم. الان نگاه کنید این همه التماس عربستان به آمریکاست که به کمکش بیاید و خودش را از مخمصه یمن نجات دهد؛ آیا توانسته به آل‌سعود کمک کند؟ الان یمن حاکم بر میدان و صحنه جنگ است. اگر آمریکا این توان را داشت، حتماً تا الان با کمک عربستان وظیفه‌اش را انجام می‌داد، اما واقعیت این است که نمی‌تواند. مسائل بسیار پیچیده و جانبی الان یقه آمریکا را گرفته و در آن مانده‌اند که چه بکنند.

باید آمریکا پایگاه‌های منهدم‌شده‌اش را جمع کند و از غرب آسیا برود

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: به امید خدا باید کاری کنیم که آمریکا پایگاه‌های منهدم‌شده‌اش را از منطقه غرب آسیا جمع کند و به کشور خودش برگردد. مردم‌مان قریب به 240 شب است در صحنه هستند؛ مسئولین ما هم به لطف خدا این صحنه را جدی بگیرند و نیروهای مسلح ما هم به لطف خدا این‌چنین هستند و ما باید شاکر خداوند باشیم.