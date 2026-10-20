«جنگی که هدفش مهار ایران در غرب آسیا بود، ممکن است در عمل به تقویت نفوذ ایران منجر شده باشد».

این ارزیابی را نشریه فارین پالیسی در روزی منتشر کرد که معاون ترامپ گفت نباید تسلیم ایران شویم. هدف اعلامی آمریکا از جنگ، تسلیم کردن ایران بود. اما حالا جی‌دی ونس اذعان می‌کند که آمریکا تحت فشار ایران است. او دیروز گفت: اگر ترامپ تصمیم می‌گرفت تسلیم شود و به ایرانی‌ها اجازه دهد کنترل عرضه نفت جهان را به دست بگیرند، این ماجرا می‌توانست بسیار سریع به پایان برسد. گمان نمی‌کنم هیچ آمریکایی واقعاً بخواهد او دست به چنین کاری بزند. اگر ترامپ از جنگ با ایران کوتاه بیاید، ایرانی‌ها کنترل نفت جهان را به دست می‌گیرند.

روند صعودی قیمت نفت و گاز

در روزی که ترامپ ادعا کرد «قیمت نفت به‌دلیل افزایش عرضه در بازارها، به کاهش خود ادامه خواهد داد»، قیمت نفت برنت حتی از ۱۱۱ دلار هم عبور کرد اما سپس، به خاطر برخی اخبار مذاکراتی مانند سفر وزیر خارجه روسیه و فرمانده ارتش پاکستان به تهران، تا ۱۰۵ دلار کاهش یافت.

هم‌زمان اعلام شد که رکورد تخلیه از ذخایر تجاری نفت آمریکا شکسته شده است. موجودی نفت خام و فرآورده‌های نفتی در «ذخایر تجاری» آمریکا هفته گذشته ۱۳.۴ میلیون بشکه کاهش یافت و بزرگ‌ترین برداشت هفتگی از ماه آوریل را ثبت کرد. موجودی نفت خام «ذخایر راهبردی» آمریکا نیز اکنون روی ۲۸۳ میلیون بشکه قرار دارد که کمترین میزان، از زمان تأسیس این مخازن می‌باشد.

از طرف دیگر، قیمت گاز در اروپا با عبور از مرز ۸۹ یورو برای هر مگاوات ساعت، به بالاترین سطح خود از زمستان ۲۰۲۲ رسید. قیمت نقدی گاز طبیعی مایع در آسیا هم به ۳۰ دلار و ۴۰ سنت رسید که بالاترین رقم از دسامبر ۲۰۲۲ میلادی است. قیمت گاز طبیعی مایع از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، نزدیک سه برابر شده است. جنگ بخش بزرگی از تولید گاز طبیعی مایع قطر را پشت تنگه هرمز زمین‌گیر کرده است. تولید قطر پیش‌تر نزدیک ۲۰ درصد عرضه جهانی را تشکیل می‌داد.

ایران با حملات مستمر

در حال خفه کردن اقتصاد آمریکاست

به گزارش بلومبرگ، حملات ایران در خلیج فارس در مقایسه با مراحل پیشین درگیری، کشتی‌های بیشتری را هدف گرفته و خسارت شدیدتری به بار آورده است؛ روندی که خطر اختلال در جریان انرژی منطقه را افزایش می‌دهد. بر اساس داده‌های گروه‌های دریایی و هشدار مشاوران امنیتی، در دو هفته نخست اکتبر دست‌کم ۲۳ حمله در تنگه هرمز یا اطراف آن ثبت شد و دست‌کم پنج کشتی از اصابت به موتورخانه خبر دادند.

در این میان، جو کنت مدیر مستعفی دولت ترامپ معتقد است: ایرانی‌ها با راهبرد کنونی خود با یک تیر دو نشان می‌زنند؛ هم فشارهای اقتصادی را بر ما حفظ می‌کنند و هم با افزایش حملات به کشتی‌ها، اقتصاد آمریکا را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهند. ایران هم‌زمان تلاش می‌کند برتری اخلاقی خود را حفظ کند، درحالی‌که تقریباً هیچ‌کس این اقدامات را تشدید تنش نمی‌نامد. ایران با حملات مستمر به کشتی‌ها در حال خفه کردن اقتصاد آمریکاست.

بنجامین نورتون، خبرنگار آمریکایی دیروز نوشت: قیمت نفت دوباره به ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسیده؛ تقریباً همان رقمی که در اوج جنگ آمریکا علیه ایران در آوریل و مه بود. این وضعیت پیامدهای بسیار منفی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت. تورم در بیشتر کشورها از قبل رو به افزایش بوده و احتمالاً باز هم بیشتر می‌شود. جنگ علیه ایران چیزی را به راه انداخت که آژانس بین‌المللی انرژی آن را بزرگ‌ترین بحران اختلال در عرضه نفت در تاریخ نامید.

جنگ علیه ایران، جهان را برای همیشه تغییر داد

نشریه فارن پالیسی در گزارشی نوشت: جنگ ایران می‌تواند چند تحول ماندگار در نظم امنیتی جهان ایجاد کند. کشورهای خلیج فارس در حال فاصله گرفتن از اتکای کامل به آمریکا و ساخت توان تهاجمی پهپادی و موشکی خود هستند؛ روندی که می‌تواند به مسابقه تسلیحاتی و افزایش درگیری‌های منطقه‌ای منجر شود.

این جنگ همچنین می‌تواند پایان دوره‌ای باشد که چین بدون پرداخت هزینه امنیتی، از ثبات تأمین‌شده توسط آمریکا در خاورمیانه بهره می‌برد. اگر پکن برای حفاظت از منافع انرژی و تجاری خود ناچار به ایجاد توان نظامی در خلیج فارس شود، حضور یک قدرت بزرگ جدید در منطقه، موازنه جهانی قدرت را تغییر خواهد داد. اسرائیل نیز در حال تغییر دکترین امنیتی خود به سمت جنگ دائمی در مناطق پیرامونی است. تداوم این رویکرد می‌تواند هم ساختار اجتماعی و اقتصادی اسرائیل و هم روابط راهبردی آن با آمریکا را در بلندمدت تحت فشار قرار دهد.

اما شاید مهم‌ترین تغییر، در جایگاه ایران باشد. جنگی که با هدف تضعیف و حتی تغییر نظام ایران آغاز شد، ممکن است به ایران امکان داده باشد توان بازدارندگی و اهرم‌های فشار خود را به شکلی جدید تعریف کند: تهدید هرمز، حملات موشکی و پهپادی به کشورهای خلیج فارس، حرکت بیشتر به سمت سلاح هسته‌ای و پیوند عمیق‌تر با روسیه و چین. جنگ ایران صرفاً یک درگیری نظامی نیست؛ نقطه‌ای است که می‌تواند وابستگی امنیتی کشورهای خلیج فارس به آمریکا، حضور نظامی چین، دکترین امنیتی اسرائیل و جایگاه منطقه‌ای ایران را برای سال‌های آینده تغییر دهد.

آمریکا راهی برای خروج از بحران ندارد

جان مرشایمر استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو می‌گوید: جنگ ایران و اختلال در بازارهای جهانی نفت و سوخت، اهمیت دسترسی به نفت و دیزل روسیه را افزایش داده و ترامپ برای کاهش فشارهای اقتصادی به توافق با مسکو نیاز بیشتری پیدا کرده است.

ایران همچنان کشتی‌ها را در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان هدف قرار می‌دهد و این تحولات، همراه با اقدامات انصارالله علیه عربستان، جریان نفت و گاز منطقه را با اختلال روبه‌رو کرده است. پایان دادن به جنگ عربستان و انصارالله نیز مستلزم امتیازهای بزرگی از سوی ریاض خواهد بود. آمریکا در مدیریت بحران‌های اوکراین و خاورمیانه با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده و پایان دادن به این درگیری‌ها برای واشنگتن دشوار است.

مرشایمر افزود: آمریکا و اسرائیل در شکست دادن ایران ناکام ماندند. ایرانی‌ها تسلیم نخواهند شد و ابتکار عمل در دست آن‌هاست. فکر نمی‌کنم ما بتوانیم جنگ دیگری از این نوع علیه ایران به راه بیندازیم. همان‌طور که گفتم، باور ندارم اسرائیل به‌تنهایی از عهده این کار برآید. اسرائیل به ما نیاز دارد. در واقع، آمریکا و اسرائیل در کارزار چهل‌روزه تلاش کردند این کار را انجام دهند، اما شکست خوردند.

جنگ، چگونه فرامنطقه‌ای شد؟

رهبر شهید انقلاب، ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ هشدار داد: «آمریکایی‌ها بدانند اگر این بار جنگی راه بیندازند، جنگ منطقه‌ای خواهد بود».

مقامات آمریکایی، عمق و شدت این تهدید را باور نکردند. دولت‌های اروپایی هم که میزبان جنایتکاران آمریکایی در انجام پنج هزار پرواز و بمباران علیه ایران بودند، نفهمیدند. اما آیت‌الله خامنه‌ای(ره) و سرداران و رزمندگان تحت امر او، مهندسی خارق‌العاده‌ای برای روز واقعه کرده بودند. طراحی ‌حکیمانه‌ای که موجب شد نه‌تنها ایران فلج نشود و از پا درنیاید، بلکه دشمنان را به زانو درآورد.

طراحی دشمن، این بود که با شوک ضربات فلج‌کننده، ایران را در درون خود خفه کند. در محاسبات آن‌ها مبتنی بر توهم «گشت‌وگذار دو سه روزه»(!)،

بنا نبود جنگ از مرزهای ایران فراتر رود. اما ایران، تنگه هرمز را بست و بر گلوی جنگ‌افروزان فشار آورد. این الگو، سپس تا تنگه باب‌المندب و دریای سرخ گسترش پیدا کرد. هم‌زمان، پایگاه‌ها و ناوهای آمریکا از اردن تا بیرون دریای عمان زیر ضرب رفتند.

برخی تحلیلگران -متأثر از عملیات روانی دشمن- خیال می‌کردند تنگه هرمز با ترفندهای آمریکا از ارزش و اعتبار می‌افتد. اما حاصل ضرب تنگه در تنگه، به شکل فرسایشی، رمق را از دشمن گرفته و دارد کار می‌کند. نفت آتی ۳۸ دلار، و در معاملات نقد ۸۰ دلار (فاصله ۷۰ دلار تا ۱۵۰ دلار) گران‌تر خرید و فروش می‌شود و به قدر نیاز هم در دسترس نیست. گازوئیل، بنزین، گاز، کود شیمیایی و آلومینیوم و...، رویه‌های دیگر بحران ترکیبی هستند.

جنگ فقط منطقه‌ای نشد، بلکه اکنون فرامنطقه‌ای و جهانی شده است. ایران در جنگ بعدی، دشمنان را هزار کیلومتر دورتر زیر ضرب خواهد برد. اما فراتر از ابعاد نظامی، دومینوی جنگ و پیامدهای تازه‌شونده آن، از پمپ‌های بنزین و گازوئیل و فروشگاه‌ها و سپس خیابان‌های آمریکا، و فرانسه و بلژیک و ایتالیا و آلبانی و یونان و پرتغال و آلمان و آرژانتین و... بیرون زده است.

اغلب این کشورها هم مقصر را ترامپ و جنگ‌افروزی احمقانه او می‌دانند؛ چنان‌که امانوئل ماکرون اذعان کرد گرانی سوخت، نتیجه جنگ آمریکا علیه ایران است. آمریکا سعی کرد با ترفندهای گوناگون، بازارها را فریب دهد و مقاومت آن‌ها در برابر «شوک تنگه- انرژی» را حفظ کند. اما اکنون همه فهمیده‌اند که او دروغ گفته و درمانده و شکست‌خورده است.

صعود قیمت بنزین در برخی ایالت‌های آمریکا

تا ۹ دلار

شبکه ای‌بی‌سی‌نیوز در گفت‌وگو با شهروندان آمریکایی به بررسی فضای انتخاباتی در آلاسکا، آیووا، نیوهمپشایر و مین پرداخت، ایالات کلیدی که می‌توانند در تعیین سرنوشت انتخابات اثرگذار باشند. بسیاری از مصاحبه‌شوندگان، از وضعیت مالی خود ناراضی بودند و می‌دانستند که رأی‌شان پیامدهای ملی دارد. دغدغه مشترک آن‌ها معیشت، هزینه سوخت و آینده خانواده‌هایشان بود. در آلاسکا، گرانی سوخت به موضوع اصلی تبدیل شده است. جاش یورک، نظامی بازنشسته که اکنون در حوزه مدیریت بهداشت در انکوریج کار می‌کند، می‌گوید که در مناطق دورافتاده این ایالت قیمت بنزین تا ۹ دلار در هر گالن رسیده است. و این در حالی است که ترامپ در انتخابات وعده داده بود قیمت بنزین را تا دو دلار پایین بیاورد.

محبوبیت ترامپ به پایین‌ترین حد رسید

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد: نارضایتی عمومی از جنگ به فرصتی سیاسی برای دموکرات‌ها تبدیل شده تا از آن علیه رقیبان جمهوری‌خواه خود بهره ببرند.

نامزدهای حزب دموکرات برای نشان دادن ایرادهای رقیب جمهوری‌خواه در گوشه و کنار آمریکا از جنگ با ایران استفاده می‌کنند. در تبلیغات انتخاباتی نامزدها در اطراف آمریکا یکی از چیزهایی که به چشم گزارشگران آمده این است که بگویند نماینده کنونی آن‌ها در مجلس نمایندگان چند بار از رأی خود برای هموار کردن مسیر جنگ با ایران استفاده کرده است.

از سوی دیگر، بر اساس نظرسنجی رویترز/ایپسوس که روز دوشنبه منتشر شد، میزان محبوبیت ترامپ، به پایین‌ترین حد خود رسیده است، زیرا آمریکایی‌ها نگران قیمت بالای بنزین هستند و به نظر می‌رسد که آماده‌اند تا حزب جمهوری‌خواه او را در انتخابات کنگره مجازات کنند. وقتی پرسیده شد اگر انتخابات کنگره امروز برگزار شود به کدام حزب رأی می‌دهند، حدود ۴۷ درصد، دموکرات‌ها را انتخاب کردند و ۳۵ درصد جمهوری‌خواهان را. ۶۸ درصد از آمریکایی‌ها، از جمله ۳۷ درصد از کسانی که خود را جمهوری‌خواه می‌دانند، از نحوه مدیریت اقتصاد توسط ترامپ ناراضی

هستند.

تنبیه ترامپ با قیمت انرژی

برت اریکسون تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک نوشت: برای من واقعاً خنده‌دار است که بعضی‌ها طوری رفتار می‌کنند که انگار ایران سیاست آمریکا را درک نمی‌کند. آن‌ها مثل یک شاهین، با دقت ما را زیر نظر دارند. ما را مطالعه می‌کنند. وسواس‌گونه روی ما تمرکز

دارند.

همچنین روزنامه واشنگتن پست در یادداشتی خاطرنشان کرد: مقامات ایران می‌خواهند در این هفته‌های باقی‌مانده تا انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا با سخت‌تر کردن وضعیت سیاسی، آمریکا را در فشار بگذارند؟ هدف ایران، تنبیه ترامپ است. از نگاه مقام‌های ایرانی، ترامپ بیش از هر چیز تا روز انتخابات نگران افزایش بهای انرژی است و می‌توان با اقداماتی که به افزایش قیمت انرژی منجر می‌شود، فشار بر او را افزایش داد؛ رئیس‌جمهوری که به نظر می‌رسد رأی‌دهندگان، مشکلات اقتصادی و هزینه‌های بالای زندگی را بیش از گذشته به حساب او

می‌گذارند.

تازه‌ترین نظرسنجی‌ها در آمریکا نشان می‌دهد که باز هم از محبوبیت دونالد ترامپ کاسته شده و فقط ۳۱ درصد کارهای او را تأیید می‌کنند.

توهین به عیسی مسیح، بمباران کودکان ایرانی است

جیمز تلاریکو نامزد دموکرات مجلس سنا از ایالت تگزاس می‌گوید: دونالد ترامپ گفت که من به عیسی مسیح توهین کرده‌ام.

آیا می‌خواهید بدانید چه چیزی به عیسی توهین می‌کند؟ بیرون انداختن بیماران از طرح مراقبت‌های بهداشتی‌شان. بمباران کودکان بی‌گناه مدرسه‌ای در ایران و فرستادن زنان و مردان خودمان به کام مرگ. پوشاندن پرونده‌های اپستین و بعد امتناع از پیگرد حتی یک نفر در آن پرونده‌ها.

جنگ به جبهه خطرناک‌تری

در منطقه کشیده شده است

روزنامه واشنگتن‌پست در گزارش دیگری می‌نویسد درگیری میان عربستان و حوثی‌های یمن اکنون به پرتنش‌ترین جبهه‌ای بدل شده که با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ماه فوریه در منطقه شعله‌ور

شد.

دو مقام دولت یمن به واشنگتن‌پست گفته‌اند رهبری عربستان پیروزی در میدان نبرد را تنها گزینه پیش رو می‌داند و در حال حاضر مذاکره در دستور کار هیچ‌یک از دو طرف نیست. مقام‌های یمنی بر این باورند که ایران در تشدید حملات حوثی‌ها نقش دارد و می‌کوشد از این جبهه برای افزایش اهرم فشار خود در جنگ با آمریکا بهره بگیرد. حوثی‌ها در ماه‌های اخیر پیشروی چشمگیری داشته‌اند؛ بخش‌هایی از سواحل دریای سرخ را تصرف کرده و مدعی کنترل تنگه راهبردی باب‌المندب شده‌اند، گذرگاهی که حدود ۲۰ درصد کالاهای تجارت جهانی از آن عبور

می‌کند.

احمد ناجی، تحلیلگر ارشد امور یمن در گروه بین‌المللی بحران، می‌گوید حوثی‌ها اصل «بندر در برابر بندر، فرودگاه در برابر فرودگاه» را سرلوحه عملیات‌شان قرار داده‌اند و این جنگ برای هر دو طرف به یک باخت-باخت بدل شده که آینده یمن و امنیت خلیج فارس را رقم خواهد زد.

هم‌زمان با تحلیل واشنگتن پست، رئیس پیشین ام‌آی۶ می‌گوید انصارالله شکست نخواهد خورد و در آینده همچنان کنترل بخش بزرگی از یمن را در دست خواهد داشت.

جان ساورز، رئیس پیشین سرویس جاسوسی انگلیس، در مجمع امنیت جهانی در دوحه گفت: حوثی‌های یمن ماندگار هستند. آن‌ها شکست نخواهند خورد و در آینده قابل پیش‌بینی همچنان کنترل بخش بزرگی از یمن را در دست خواهند داشت.

وی گفت جنبش انصارالله، محدود بودن گزینه‌های عربستان برای مقابله با این گروه را آشکار کرده است.