درخشش ورزشکاران ایران با کسب ۷ طلا، ۹ نقره و ۱۴ برنز در روز دوم

کاروان ورزش ایران در دومین روز بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، با کسب ۷ مدال طلا، ۹ نقره و ۱۴ برنز در رشته‌های مختلف، روزی پربار را پشت‌سر گذاشت. با احتساب این مدال‌ها، مجموع افتخارات نمایندگان کشورمان تا پایان روز دوم به ۳۸ مدال شامل ۱۰ طلا، ۱۲ نقره و ۱۶ برنز رسید؛ ؛ رقابت‌هایی که همچنان برای ورزشکاران ایران ادامه دارد.

یاسین خسروی در پرتاب وزنه، سامان پاکباز در پرتاب وزنه، عرفان بندری در پرتاب نیزه، امیرحسین علیپور در پرتاب وزنه، محمد صابر در پرتاب وزنه و امیرمحمد حقیقت‌شناس در رشته پاراتکواندو مدال طلا کسب کردند. فائزه احمدی نیز در پاراتیراندازی به مدال طلا رسید.

در بخش مدال‌های نقره، بهروز فرزاد در پارادوچرخه‌سواری، هاجر صفرزاده در دوی ۲۰۰ متر، زینب مرادی در پرتاب نیزه و آتنا محمدی‌ها در پرتاب وزنه نایب‌قهرمان شدند. علی الفت‌نیا نیز در پرش طول به مدال نقره رسید.

هاشمیه متقیان در پرتاب نیزه، علیرضا مختاری در پرتاب دیسک و رضا حاتمی در دوی ۱۰۰ متر مدال برنز گرفتند. خسروی و بندری رکورد بازی‌های پاراآسیایی را شکستند و علیپور رکورد آسیا را بهبود بخشید.

پاراتیراندازی

فائزه احمدی در تپانچه بادی ۱۰ متر بانوان با کسب ۲۳۷.۳ امتیاز قهرمان شد و مدال طلا گرفت. ساره جوانمردی با ۲۳۷ امتیاز به مدال نقره رسید و نسرین شاهی چهارم شد.

پاراوزنه‌برداری

محسن بختیار در دسته ۷۲ کیلوگرم با مهار وزنه ۲۰۸ کیلوگرمی به مدال برنز رسید. علی سیفی در دسته ۶۵ کیلوگرم با ثبت رکورد ۱۷۳ کیلوگرم پنجم شد.

پارادوچرخه‌سواری

محمد دلیر و رضا رشنو در تایم‌تریل یک کیلومتر کلاس B به مقام سوم رسیدند. بهروز فرزاد نیز در تعقیبی انفرادی ۴۰۰۰ متر کلاس C4 پس از صعود به فینال، نایب‌قهرمان شد و مدال نقره گرفت.

پاراتنیس روی میز

حسن جانفشان در کلاس ۲ با شکست در مرحله نیمه‌نهایی مقابل نماینده کره‌جنوبی، مدال برنز کسب کرد.

بسکتبال با ویلچر

تیم مردان ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۱۱۰ بر ۴۳ کویت را شکست داد و به نیمه‌نهایی رسید. تیم بانوان نیز با نتیجه ۶۸ بر ۲۷ لائوس را مغلوب کرد.

فوتبال پنج‌نفره، گلبال و والیبال نشسته

تیم فوتبال پنج‌نفره ایران با نتیجه ۵ بر صفر هند را شکست داد و به سومین برد متوالی خود رسید. تیم گلبال نیز با نتیجه ۱۲ بر ۹ از سد تایلند گذشت. تیم والیبال نشسته مردان ایران در نخستین مسابقه خود سه بر صفر تایلند را مغلوب کرد.

پاراشنا

سینا ضیغمی‌نژاد در ۲۰۰ متر مختلط به مدال برنز رسید. محمدحسین کریمی در ۱۰۰ متر قورباغه مدال برنز گرفت. ابوالفضل ظریف در ۵۰ متر آزاد نقره‌ای شد و علی مطلبی به مدال برنز رسید. کریمی در ۱۰۰ متر کرال پشت نیز چهارم شد.

پاراتکواندو

امیرمحمد حقیقت‌شناس در وزن منهای ۷۰ کیلوگرم با پیروزی در فینال مقابل نماینده ژاپن مدال طلا گرفت. زهرا رحیمی در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم نقره‌ای شد. سعید صادقیان‌پور در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم و پریماه تورانی در وزن منهای ۶۵ کیلوگرم به مدال برنز رسیدند. مریم عبدالله‌پور نیز در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم مدال طلا کسب کرد.

پاراجودو

موسی غلامی در وزن منهای ۹۵ کیلوگرم و مهدی برچلو در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم به مدال برنز رسیدند. رضا غلامی در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم از کسب مدال بازماند.

پاراتیراندازی با کمان

امیرمحمد بارانی با پیروزی‌های متوالی در رشته کامپوند مردان به فینال راه یافت. سمیه رحیمی در ریکرو بانوان به مرحله یک‌چهارم نهایی رسید، اما از صعود بازماند. محدثه باباحبیب و غلامرضا رحیمی نیز از دور رقابت‌ها

کنار رفتند.

در مجموع، ورزشکاران ایران در روز دوم رقابت‌ها با کسب ۳۰ مدال و ثبت چند رکورد ارزشمند، مجموع مدال‌های کاروان کشورمان را به ۳۸ رساندند.