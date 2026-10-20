شهید مدافع حرم ‌‌هادی شجاع ۲۳ آبان ۱۳۶۸ در تهران متولد شد. وی اهل محله چهاردانگه در استان تهران بود. در سال ۱۳۸۹ وارد دانشگاه دامغان شد و در رشته معماری به تحصیل پرداخت. سال 91 به زیارت خانه خدا در مکه مشرف شد. شهید شجاع از همان دوران نوجوانی در آرزوی شهادت بود. یک شب در خواب دید که خداوند برگه شهادت را به دستش داد. با آغاز درگیری‌های گروه‌های ‌تروریستی در عراق و سوریه، او نیز داوطلب شد تا لباس دفاع از حرم را به تن کند.‌ هادی شجاع یک نیروی زبده تکاوری بود. تک‌تیراندازی ماهر که به گفته هم‌رزمانش حتی یکی از گلوله‌هایش خطا نمی‌رفت. اما او که همواره از خودش به‌عنوان شهید یاد می‌کرد، عاقبت ۲۸ مهر ۱۳۹۴ مصادف با هشتم محرم در سن ۲۶ سالگی به شهادت می‌رسد تا تاریخ خونبار عاشورا، وهبی دیگر در خود ببیند. همسر شهید مدافع حرم ‌هادی شجاع درباره ازدواج و زندگی مشترک‌شان گفت: «من 17ساله بودم و آقا‌هادی 24ساله. همسایه دیوار به دیوار بودیم اما حتی همدیگر را ندیده بودیم. وقتی برای خواستگاری آمدند اولین‌باری بود که او را می‌دیدم. با هم صحبت کردیم، به دلم نشست. صداقتش مجذوبم کرد و صادقانه از همه فعالیت‌ها و عقایدش گفت و من با اطلاع کامل به او پاسخ دادم و مرداد سال 1393 نامزد شدیم. می‌دانستم به پاسداری و خدمت در سوریه علاقه‌مند است. به او گفتم: ممکنه شغلت رو عوض کنی؟ بدون تعارف گفتند: نه! من به این شغل علاقه دارم... فقط چهار روز زندگی کردیم...