پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای مسافری آبان‌ماه از ساعت 8 و 30 دقیقه صبح امروز چهارشنبه 29 مهرماه آغاز می‌شود.

بر‌اساس اعلام راه‌آهن، پیش‌فروش بلیت‌ قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا 30 آبان‌ماه (مسیرهای رفت تا 30 آبان و مسیرهای برگشت تا اول آذر) از امروز چهارشنبه 29 مهرماه آغاز می‌شود. پیش‌فروش بلیت در تمام محورها از ساعت هشت و 30 دقیقه تا ۱۱ صبح امروز چهارشنبه 29 مهرماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود. پیش‌فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا 13 و 30 دقیقه امروز چهارشنبه 29 مهرماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود. لازم به ذکر است از ساعت 13 و 30 دقیقه امروز چهارشنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان‌گیری سامانه) به‌صورت هم‌زمان پیش‌فروش ادامه خواهد داشت. هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند. گفتنی است؛ تجربه اثبات کرده که در پیش‌فروش‌ها، بلیت مسیرهای پرتردد به‌خصوص برای قطارهای ارزان‌تر، به سرعت تمام می‌شود و سر از آژانس‌ها درمی‌آورد که با قیمت‌های بیشتر می‌فروشند.