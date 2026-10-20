نماینده رئیس‌جمهور در حوزه توسعه دریامحور گفت: گمرکات کشور فعال‌ است و صادرات نفت با وجود محدودیت‌ها تداوم دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، «علی عبدالعلی‌زاده» درباره فعالیت گمرکات کشور اظهار داشت: همه گمرکات، به‌ویژه گمرکات دریای خزر و جنوب، فعال هستند و خدمات خود را ارائه می‌دهند.

او افزود: تولید و صادرات نفت نیز ادامه دارد. هرچند فعالیت‌ها در جنوب به‌دلیل محاصره با دشواری‌هایی مواجه شده است اما امکان انجام فعالیت‌ها از طریق مسیر‌های ریلی و جاده‌ای وجود دارد.

گفتنی است؛ برآوردهای مطرح‌شده درباره صادرات نفت ایران از ابتدای سال 1405 تا پیش از تشدید دور دوم محاصره، از خروج حدود 270 میلیون بشکه نفت حکایت دارد. مطابق این محاسبات، نزدیک 180 میلیون بشکه پیش از دور نخست محاصره و حدود 90 میلیون بشکه دیگر در فاصله پیش از دور دوم از محدوده محاصره خارج شده است. بخشی از این محموله‌ها در نفتکش‌ها و مخازن شناور نگهداری شده و به‌تدریج وارد بازار مصرف می‌شود.

همچنین محمد‌علی دهقانی‌دهنوی؛ رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده با وجود محاصره صادرات غیرنفتی همچنان ادامه دارد. محمد لاهوتی؛ رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران هم گفت: صادرکنندگان با مجموعه‌ای از مشکلات و موانع روبه‌رو هستند که بخشی از آنها به تحریم‌های خارجی و بخشی دیگر به سیاست‌ها، مقررات و محدودیت‌های داخلی بازمی‌گردد.