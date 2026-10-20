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کد خبر: ۳۴۰۳۸۱
تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶
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کتاب «سیما و سلوک امین انقلاب» منتشر شد

کتاب «سیما و سلوک امین انقلاب» با محوریت بررسی ابعاد شخصیتی و شیوه زندگی آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، از سوی مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت منتشر شد.
این کتاب به کوشش گروه تحقیق مؤسسه قدر ولایت و با مشارکت جمعی از نویسندگان تدوین شده است. نویسندگان در این اثر، ابعاد مختلف شخصیتی رهبر شهید ایران را در حوزه‌های فردی، اجتماعی و سیاسی بررسی کرده‌اند.
در معرفی کتاب، به دوران ۳۷ ساله رهبری آیت‌الله خامنه‌ای و نقش ویژگی‌های شخصیتی او در هدایت انقلاب اسلامی، مواجهه با تهدیدهای خارجی و گسترش جبهه مقاومت اشاره شده است. این اثر همچنین تلاش دارد تصویری از ویژگی‌ها و شیوه زندگی او ارائه کند.
«سیما و سلوک امین انقلاب» در قطع رقعی، در ۱۸۸ صفحه و همراه با تصاویر رنگی منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته 
است.

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