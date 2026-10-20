معرفی اثرگذارترین جوانان در حوزه اجتماعی در «جایزه امیر»

پنجمین دوره جایزه امیر، با اهدافی چون حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و فعالیت‌های داوطلبانه، شناخت و معرفی آرمان جوان شهید، معرفی توانمندی‌ها و فعالیت‌های اجتماعی اثر گذار جوانان، جریان‌سازی فعالیت‌های داوطلبانه و ایجاد انگیزه و امید در جامعه دختران و پسران جوان، ارزش آفرینی از فعالیت داوطلبانه و معیارهای انسان‌دوستی، آزادمنشی و ...برگزار می‌شود.

نشست خبری پنجمین دوره رویداد ملی «جایزه امیر»، با حضور اصحاب رسانه در فرهنگسرای رسانه برگزار شد. این رویداد که به یاد جهادگر شهید «امیرمحمد اژدری» برگزار می‌شود، به دنبال شناسایی، معرفی و تقدیر از جوانان و گروه‌های اثرگذار اجتماعی در سراسر کشور است.

سجاد احمدپور، دبیر قرارگاه جهادی امام رضا‌(ع)، در این نشست با گرامیداشت یاد شهید اژدری که در آبان‌ماه ۱۳۹۷ در مناطق محروم به شهادت رسید، به روند صعودی استقبال از این رویداد اشاره کرد و گفت: «تعداد ثبت‌نام‌کنندگان که در دوره نخست حدود ۸۰ نفر بود، در پنجمین دوره به ۱۱۰۰ نفر رسیده است». وی افزود به دلیل استقبال گسترده، مهلت ثبت‌نام تا ۳۰ مهرماه تمدید شد.

مهسا جلیلی، دبیر رویداد، نیز پنج محور امسال را شامل سلامت جامعه، مشارکت اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی، نوآوری اجتماعی و بخش ویژه «ایران» اعلام کرد. بخش «ایران» با هدف روایت مجاهدت کسانی که در شرایط سخت در کنار مردم ایستادند، اضافه شده است.

به گفته مسئولان برگزاری، آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان این دوره ۲۰ آبان‌ماه برگزار خواهد شد.